Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε κρίσιμη κατάσταση η Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης

Η 54χρονη ακτιβίστρια, σύμβολο του αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και κατά της θανατικής ποινής στο Ιράν, νοσηλεύεται μετά από καρδιακή κρίση, με την οικογένειά της να ζητά άμεση μεταφορά στην Τεχεράνη.

Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε κρίσιμη κατάσταση η Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης
05 Μάι. 2026 17:47
Pelop News

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η Ναργκίς Μοχαμαντί, η Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης και μία από τις πιο γνωστές φωνές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, ενώ παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η 54χρονη ακτιβίστρια βρίσκεται πλέον «μεταξύ ζωής και θανάτου», μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της και καρδιακή κρίση.

Η Μοχαμαντί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε καρδιολογική μονάδα στην πόλη Ζαντζάν, στο βορειοδυτικό Ιράν. Είχαν προηγηθεί επεισόδια απώλειας συνείδησης και έντονη καρδιακή επιβάρυνση.

Έκκληση για μεταφορά στην Τεχεράνη

Το ίδρυμα που φέρει το όνομά της ανέφερε ότι η πίεσή της παραμένει ασταθής και ότι χρειάζεται επειγόντως να μεταφερθεί στην Τεχεράνη.

Στόχος είναι να εξεταστεί από την ιατρική ομάδα που την παρακολουθεί και γνωρίζει το ιστορικό της, καθώς η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται ως ιδιαίτερα σοβαρή.

Η οικογένειά της αναφέρει ότι η υγεία της έχει επιδεινωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες, ενώ η ίδια κρατείται ξανά από τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι συγγενείς και οι υποστηρικτές της καταγγέλλουν ότι η παραμονή της στη φυλακή, χωρίς την απαραίτητη εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη.

Ποια είναι η Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ναργκίς Μοχαμαντί είναι μία από τις σημαντικότερες ακτιβίστριες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Έχει αφιερώσει τη δράση της στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, στην αντίσταση απέναντι στην καταπίεση και στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Για τη δράση της τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023, ενώ βρισκόταν ήδη στη φυλακή.

Η Μοχαμαντί έχει περάσει μεγάλα διαστήματα κρατούμενη εξαιτίας της ακτιβιστικής της δράσης και έχει εξελιχθεί σε διεθνές σύμβολο αντίστασης απέναντι στο ιρανικό καθεστώς.

Παρά τις επανειλημμένες φυλακίσεις, τις απεργίες πείνας και τα σοβαρά προβλήματα υγείας, συνέχισε να καταγγέλλει τις παραβιάσεις δικαιωμάτων στο Ιράν και να στηρίζει το κίνημα των γυναικών στη χώρα.

Η νέα επιδείνωση της υγείας της προκαλεί έντονη ανησυχία στους υποστηρικτές της, που ζητούν άμεση ιατρική φροντίδα και ασφαλείς συνθήκες νοσηλείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:49 Τραμπ για Ιράν: «Δεν έχει καμία ελπίδα απέναντί μας»
18:44 Η πιο απρόσμενη εμφάνιση του Met Gala: Ο Bad Bunny 50 χρόνια μετά
18:38 Ζάκυνθος: Εργαζόμενη τραυματίστηκε όταν το μηχανάκι της «δίπλωσε» στη σκαμμένη λωρίδα οπτικής ίνας, ΒΙΝΤΕΟ
18:37 Eurovision: Συγκινημένη η Antigoni Buxton στην πρώτη πρόβα της Κύπρου
18:30 Γης Μαδιάμ ο ιστορικός σταθμός στο Ρίο – Μία ιστορία… τελεί-ΟΣΕ ΦΩΤΟ
18:26 «Έχω δανειστεί για να το φτιάξω, θα άνοιγα σε 5 ημέρες», απογοητευμένος ο περιπτεράς, που του έκαψαν το μαγαζί στη Γαστούνη
18:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη μέρα ανόδου με οδηγό τις τράπεζες
18:18 Πολιτική κρίση στη Ρουμανία: Πέρασε η πρόταση μομφής κατά Μπολογιάν
18:12 ΗΠΑ: Νέο πλήγμα σε ύποπτο σκάφος στον Ειρηνικό – Δύο νεκροί
18:11 Φρίκη στη Βάρδα, βρέθηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη
18:07 Ιράν: Φωτιά σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης
18:02 «Πίστευα ότι θα πεθάνω», η ιστορία ζωής του Θοδωρή, από το Αφγανιστάν στη Χίο, πρώτα νίκησε τον φόβο του
18:00 Πάτρα: Νέο «καμπανάκι» ενόψει αντιπυρικής περιόδου με ψηφιακή καμπάνια από τον Δήμο
18:00 Φυσικό αέριο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει κέρδη για τη Ρωσία
17:53 TikTok: Το επικίνδυνο trend με παιδικά παιχνίδια που προκαλεί σοβαρά εγκαύματα
17:47 Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε κρίσιμη κατάσταση η Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης
17:45 Πάτρα: Παρουσιάστηκε ο ψηφιακός e-ΕΦΚΑ – Βήμα μπροστά για την αγορά, δηλώνει ο Κατσιγιάννης
17:43 Drones έπληξαν το διυλιστήριο Κιρίσι – Διακόπηκε η επεξεργασία πετρελαίου
17:36 ΗΑΕ: Νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν
17:32 Πέθανε το θρυλικό «ζιζάνιο», ο γίγαντας Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ