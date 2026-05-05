Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η Ναργκίς Μοχαμαντί, η Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης και μία από τις πιο γνωστές φωνές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, ενώ παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η 54χρονη ακτιβίστρια βρίσκεται πλέον «μεταξύ ζωής και θανάτου», μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της και καρδιακή κρίση.

Nobel Peace Prize winner Narges Mohammadi is in critical condition in a hospital in northwestern Iran, according to a foundation run by her family. pic.twitter.com/dDeVvkrFJV — Firstpost (@firstpost) May 4, 2026

Η Μοχαμαντί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε καρδιολογική μονάδα στην πόλη Ζαντζάν, στο βορειοδυτικό Ιράν. Είχαν προηγηθεί επεισόδια απώλειας συνείδησης και έντονη καρδιακή επιβάρυνση.

Έκκληση για μεταφορά στην Τεχεράνη

Το ίδρυμα που φέρει το όνομά της ανέφερε ότι η πίεσή της παραμένει ασταθής και ότι χρειάζεται επειγόντως να μεταφερθεί στην Τεχεράνη.

Στόχος είναι να εξεταστεί από την ιατρική ομάδα που την παρακολουθεί και γνωρίζει το ιστορικό της, καθώς η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται ως ιδιαίτερα σοβαρή.

Η οικογένειά της αναφέρει ότι η υγεία της έχει επιδεινωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες, ενώ η ίδια κρατείται ξανά από τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι συγγενείς και οι υποστηρικτές της καταγγέλλουν ότι η παραμονή της στη φυλακή, χωρίς την απαραίτητη εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη.

Ποια είναι η Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ναργκίς Μοχαμαντί είναι μία από τις σημαντικότερες ακτιβίστριες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Έχει αφιερώσει τη δράση της στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, στην αντίσταση απέναντι στην καταπίεση και στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Για τη δράση της τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023, ενώ βρισκόταν ήδη στη φυλακή.

Η Μοχαμαντί έχει περάσει μεγάλα διαστήματα κρατούμενη εξαιτίας της ακτιβιστικής της δράσης και έχει εξελιχθεί σε διεθνές σύμβολο αντίστασης απέναντι στο ιρανικό καθεστώς.

Παρά τις επανειλημμένες φυλακίσεις, τις απεργίες πείνας και τα σοβαρά προβλήματα υγείας, συνέχισε να καταγγέλλει τις παραβιάσεις δικαιωμάτων στο Ιράν και να στηρίζει το κίνημα των γυναικών στη χώρα.

Η νέα επιδείνωση της υγείας της προκαλεί έντονη ανησυχία στους υποστηρικτές της, που ζητούν άμεση ιατρική φροντίδα και ασφαλείς συνθήκες νοσηλείας.

