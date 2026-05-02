Η Ναργκίς Μοχαμαντί, η Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Ιράν, μετά την εσπευσμένη μεταφορά της από τη φυλακή λόγω σοβαρής επιδείνωσης της υγείας της.

Το ίδρυμα που ανήκει στην οικογένειά της ανακοίνωσε ότι η 54χρονη μεταφέρθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο στη Ζανζάν, ύστερα από «δραματική επιδείνωση» της κατάστασής της. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η Μοχαμαντί υπέστη δύο επεισόδια πλήρους απώλειας συνείδησης και σοβαρή καρδιακή κρίση.

Iranian Nobel laureate Narges Mohammadi hospitalized after a health crisis in prison Iran's imprisoned Nobel Peace Prize laureate Narges Mohammadi has been urgently transferred from prison to a hospital in northwestern Iran after a "catastrophic deterioration" of her health,… — Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) May 1, 2026

Σε νεότερη ανάρτησή του, το ίδρυμα ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει μη σταθερή και ότι της χορηγείται οξυγόνο. Παράλληλα, ζήτησε τη μεταφορά της σε νοσοκομείο της Τεχεράνης, ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις και να λάβει εξειδικευμένη θεραπεία.

Ναργκίς Μοχαμαντί: Η ανησυχία της Επιτροπής Νόμπελ

Ο γραμματέας της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, η οποία απένειμε στη Ναργκίς Μοχαμαντί το Νόμπελ Ειρήνης για το 2023, είχε εκφράσει την Πέμπτη την ανησυχία του για την επιδείνωση της υγείας της.

Η Μοχαμαντί βραβεύθηκε ενώ βρισκόταν στη φυλακή, για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν. Η υπόθεσή της έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο διεθνών παρεμβάσεων, με οργανώσεις και θεσμούς να ζητούν την απελευθέρωσή της.

Σύμφωνα με το ίδρυμά της, η ακτιβίστρια λιποθύμησε το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από ημέρες υψηλής πίεσης και έντονης ναυτίας. Μετά από επαναλαμβανόμενα επεισόδια εμέτου, κατέρρευσε και μεταφέρθηκε αρχικά σε ιατρική μονάδα της φυλακής.

Η νέα καταδίκη και η σύλληψη του Δεκεμβρίου

Το Ίδρυμα Ναργκίς Μοχαμαντί είχε αναφέρει τον Φεβρουάριο ότι η Ιρανή ακτιβίστρια καταδικάστηκε εκ νέου σε φυλάκιση 7,5 ετών. Η απόφαση αυτή είχε ανακοινωθεί λίγες εβδομάδες πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν τον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν.

Τότε, η Επιτροπή Νόμπελ είχε καλέσει την Τεχεράνη να την αφήσει άμεσα ελεύθερη.

Η Μοχαμαντί είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο, αφού κατήγγειλε τον θάνατο του δικηγόρου Χόσροου Αλικόρντι. Ο εισαγγελέας Χασάν Χεματιφάρ είχε δηλώσει τότε στους δημοσιογράφους ότι η ακτιβίστρια έκανε προκλητικά σχόλια στην επιμνημόσυνη τελετή για τον Αλικόρντι.

Η νέα νοσηλεία της επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία για τις συνθήκες κράτησής της και για την πρόσβασή της σε κατάλληλη ιατρική φροντίδα, την ώρα που η οικογένειά της ζητά να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο με δυνατότητα εξειδικευμένης αντιμετώπισης.

