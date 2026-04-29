Σοβαρές καταγγελίες από τον ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ιράν: Μαζικές εκτελέσεις και χιλιάδες συλλήψεις εν μέσω πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ
29 Απρ. 2026 13:20
Pelop News

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί και περισσότεροι από 4.000 έχουν συλληφθεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η ενημέρωση αποτυπώνει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, με τις αρχές να προχωρούν σε εκτεταμένα μέτρα καταστολής, στο πλαίσιο των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων αλλά και της εσωτερικής αστάθειας.

Εκτελέσεις για διαδηλώσεις, αντιπολίτευση και κατασκοπεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, από τους 21 ανθρώπους που εκτελέστηκαν, τουλάχιστον εννέα κατηγορήθηκαν για συμμετοχή στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, οι οποίες είχαν ξεσπάσει σε διάφορες πόλεις της χώρας. Παράλληλα, δέκα ακόμη εκτελέστηκαν για φερόμενη εμπλοκή σε οργανώσεις της αντιπολίτευσης, ενώ δύο αντιμετώπισαν την εσχάτη των ποινών με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Οι εκτελέσεις αυτές εντείνουν τις διεθνείς ανησυχίες για τη χρήση της θανατικής ποινής ως μέσο πολιτικής καταστολής, σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται σε αυξημένη ένταση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Πάνω από 4.000 συλλήψεις για λόγους «εθνικής ασφάλειας»

Την ίδια ώρα, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εκτιμά ότι από τις 28 Φεβρουαρίου περισσότεροι από 4.000 πολίτες έχουν συλληφθεί με κατηγορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

Οι συλλήψεις αυτές φέρονται να συνδέονται τόσο με τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις όσο και με υποψίες συνεργασίας με αντικαθεστωτικές οργανώσεις, σε ένα περιβάλλον αυξημένης επιφυλακής από τις αρχές της Τεχεράνη.

Ενίσχυση της καταστολής λόγω πολέμου και εσωτερικών πιέσεων

Οι εξελίξεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των κατασταλτικών μηχανισμών στο Ιράν, καθώς η ηγεσία της χώρας επιχειρεί να διαχειριστεί τις πολλαπλές προκλήσεις που προκύπτουν από τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Διεθνείς οργανισμοί εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω, με την καταστολή να εντείνεται όσο παρατείνεται η πολεμική ένταση και η εσωτερική δυσαρέσκεια.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με εκκλήσεις για σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και περιορισμό της χρήσης ακραίων ποινών, σε μια περίοδο που η περιοχή βρίσκεται ήδη σε κρίσιμη καμπή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 «Οινοξένεια 2026»: Συμφώνησαν ότι διαφωνούν – Ένταση και αιχμές στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιάλειας
14:56 «Βλέπαμε τα αίματα να τρέχουν»: Η μαρτυρία υπαλλήλου από τον τρόμο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού
14:53 Χωρίς τανκς η παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα
14:45 Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Κασσάνδρου – 20χρονος πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι, έκλεισε ο δρόμος ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Ρομποτικά «σκυλιά» με πρόσωπα διάσημων προκαλούν στο Βερολίνο
14:33 «Θα σε τουφεκίσω κι εσένα»: Σοκάρει ο διάλογος του 89χρονου με τον εισαγγελέα
14:26 Έχεις αυτό το 2ευρω σπίτι σου; Μπορεί να αξίζει χιλιάδες ευρώ
14:25 Συγχαρητήρια από τον Πελετίδη στους μαθητές του δημοτικού Καμινίων
14:19 Ο Ικαριώτης που του έδωσαν μήνες ζωής και έζησε δεκαετίες – Η ιστορία του Σταμάτη Μωραΐτη
14:09 Ευβοϊκός: Σμήνη από μωβ μέδουσες ξανά στις ακτές της Εύβοιας – Ανησυχία για το καλοκαίρι ΒΙΝΤΕΟ
14:07 Ο ΕΟΦ απαγόρευσε τη διάθεση 5 καλλυντικών προϊόντων
14:00 Ο Υπουργός Υγείας υπέγραψε τις 3 πρώτες μονάδες για τη Δυτική Ελλάδα: Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας
13:57 Νίκαια: Βαν λαμπάδιασε εν κινήσει στη Γρηγορίου Λαμπράκη – Έκλεισε ρεύμα κυκλοφορίας ΒΙΝΤΕΟ
13:56 Γέννα στον αέρα: Μωρό ήρθε στον κόσμο λίγα λεπτά πριν την προσγείωση πτήσης
13:49 Ο 89χρονος πιστολέρο είχε εμφανιστεί και στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ΒΙΝΤΕΟ
13:42 Ανδρουλάκης για τετραήμερη εργασία: Πρόταση για 32 ή 35 ώρες χωρίς μείωση μισθού
13:36 Πάτρα: «Το κουδούνι χτυπά στη… φύση» από σήμερα εις τις 5 Ιουνίου – Νέα δράση από το Δήμο
13:36 Καλαμάτα: Μυστήριο με τον 44χρονο που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο με σφαίρα στο κεφάλι
13:28 Τασούλας από το Ντουμπρόβνικ: Η Ελλάδα πύλη ενέργειας και συνδεσιμότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
13:20 Ιράν: Μαζικές εκτελέσεις και χιλιάδες συλλήψεις εν μέσω πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ