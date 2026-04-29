Ιράν: Μαζικές εκτελέσεις και χιλιάδες συλλήψεις εν μέσω πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί και περισσότεροι από 4.000 έχουν συλληφθεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η ενημέρωση αποτυπώνει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, με τις αρχές να προχωρούν σε εκτεταμένα μέτρα καταστολής, στο πλαίσιο των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων αλλά και της εσωτερικής αστάθειας.

Εκτελέσεις για διαδηλώσεις, αντιπολίτευση και κατασκοπεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, από τους 21 ανθρώπους που εκτελέστηκαν, τουλάχιστον εννέα κατηγορήθηκαν για συμμετοχή στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, οι οποίες είχαν ξεσπάσει σε διάφορες πόλεις της χώρας. Παράλληλα, δέκα ακόμη εκτελέστηκαν για φερόμενη εμπλοκή σε οργανώσεις της αντιπολίτευσης, ενώ δύο αντιμετώπισαν την εσχάτη των ποινών με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Οι εκτελέσεις αυτές εντείνουν τις διεθνείς ανησυχίες για τη χρήση της θανατικής ποινής ως μέσο πολιτικής καταστολής, σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται σε αυξημένη ένταση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Πάνω από 4.000 συλλήψεις για λόγους «εθνικής ασφάλειας»

Την ίδια ώρα, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εκτιμά ότι από τις 28 Φεβρουαρίου περισσότεροι από 4.000 πολίτες έχουν συλληφθεί με κατηγορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

Οι συλλήψεις αυτές φέρονται να συνδέονται τόσο με τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις όσο και με υποψίες συνεργασίας με αντικαθεστωτικές οργανώσεις, σε ένα περιβάλλον αυξημένης επιφυλακής από τις αρχές της Τεχεράνη.

Ενίσχυση της καταστολής λόγω πολέμου και εσωτερικών πιέσεων

Οι εξελίξεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των κατασταλτικών μηχανισμών στο Ιράν, καθώς η ηγεσία της χώρας επιχειρεί να διαχειριστεί τις πολλαπλές προκλήσεις που προκύπτουν από τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Διεθνείς οργανισμοί εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω, με την καταστολή να εντείνεται όσο παρατείνεται η πολεμική ένταση και η εσωτερική δυσαρέσκεια.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με εκκλήσεις για σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και περιορισμό της χρήσης ακραίων ποινών, σε μια περίοδο που η περιοχή βρίσκεται ήδη σε κρίσιμη καμπή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



