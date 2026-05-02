Οι εκτελέσεις στο Ιράν και οι καταγγελίες για βασανιστήρια επανέρχονται στο προσκήνιο, μετά τον θάνατο του Χεσάμ Αλαντίν, ενός 40χρονου πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος φέρεται να ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με το IranWire, ο Αλαντίν είχε συλληφθεί με την κατηγορία της «κατοχής εξοπλισμού δορυφορικού ίντερνετ Starlink». Η ταφή του έγινε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με περιορισμούς στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Οι αναφορές που επικαλείται το μέσο σημειώνουν ότι ο 40χρονος, συγγενής του ιδιοκτήτη του εμπορικού κέντρου Aladdin, είχε συλληφθεί περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα. Αργότερα, άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας τον μετέφεραν στο σπίτι του, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα.

Ιράν: Μαζικές εκτελέσεις και χιλιάδες συλλήψεις εν μέσω πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ

Εκτελέσεις στο Ιράν και η υπόθεση του Starlink

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, οι δυνάμεις ασφαλείας φέρονται να εντόπισαν δορυφορικό εξοπλισμό Starlink. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, όταν ο Αλαντίν αντέδρασε, ξυλοκοπήθηκε τόσο βίαια ώστε πέθανε επί τόπου.

Πηγές που επικαλείται το IranWire υποστηρίζουν ότι οι αρχές αρχικά απέκρυψαν τον θάνατό του και μετέφεραν τη σορό σε άγνωστη τοποθεσία. Η οικογένειά του φέρεται να παρέλαβε τα λείψανα αρκετές ημέρες αργότερα για την ταφή, αφού πρώτα υποχρεώθηκε να υπογράψει δέσμευση ότι δεν θα μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση προστίθεται σε ένα ήδη βαρύ κλίμα καταγγελιών για βίαιες πρακτικές, αυθαίρετες συλλήψεις και περιορισμό της δημόσιας πληροφόρησης στο Ιράν.

Η εκτέλεση του 21χρονου πρωταθλητή καράτε

Την ίδια ώρα, σοβαρές αντιδράσεις προκαλούν και οι αναφορές για την εκτέλεση του Σασάν Αζαντβάρ Τζονκάνι, ενός 21χρονου πρωταθλητή καράτε, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετάσχει σε διαμαρτυρία.

Iran’s judiciary has carried out the execution of Sasan Azadvar Jounqani, a 21-year-old protester arrested during the January 2026 nationwide demonstrations. He was executed in the early hours of Thursday, April 30, at Dastgerd Prison in Isfahan. Azadvar, a karate athlete, had… pic.twitter.com/TtFC1wdrsQ — Iranhrdc.org (@IHRDC) April 30, 2026

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο νεαρός εκτελέστηκε με απαγχονισμό, μετά την καταδίκη του για «εχθρότητα προς τον Θεό» και «συνεργασία με τον εχθρό».

Οι ίδιες αναφορές σημειώνουν ότι είχε συλληφθεί μετά τη συμμετοχή του σε διαμαρτυρία τον Ιανουάριο και κατηγορήθηκε για επίθεση σε αστυνομικό όχημα. Ο δικηγόρος του φέρεται να αμφισβήτησε την κατηγορία, επικαλούμενος έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.

Κατά τις καταγγελίες, ο 21χρονος υπέστη σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια πριν οδηγηθεί σε ομολογία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την καταδίκη του.

Αναφορές για κύμα απαγχονισμών

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάμεσά τους και το Iran Human Rights, εκτιμούν ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν εκτελεστεί τους τελευταίους μήνες στο Ιράν, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τους 145.

Οι εκτελέσεις φέρεται να πραγματοποιούνται κυρίως με απαγχονισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με καταγγελίες, αναφέρονται και δημόσιες επιδείξεις, οι οποίες αποδίδονται σε τακτικές εκφοβισμού του πληθυσμού.

Οι νέες υποθέσεις εντείνουν την ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, την ώρα που οι αναφορές για θανάτους υπό κράτηση, βασανιστήρια και εκτελέσεις δημιουργούν μια εικόνα ολοένα πιο σκληρής καταστολής.

