Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στην κορυφή της νέας εξουσίας μετά τον Χαμενεΐ

Με τον Αλί Χαμενεΐ εκτός σκηνής και τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε ρόλο επικύρωσης αποφάσεων, οι Φρουροί της Επανάστασης αναδεικνύονται στον βασικό πυλώνα της ιρανικής στρατηγικής απέναντι στις ΗΠΑ.

29 Απρ. 2026 11:08


Δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν εμφανίζεται χωρίς έναν αδιαμφισβήτητο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, με την ισορροπία ισχύος να μετακινείται πλέον προς τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων και η ανάδειξη του τραυματισμένου γιου του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Αν και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται τυπικά στην κορυφή, φέρεται να περιορίζεται κυρίως στην επικύρωση αποφάσεων που λαμβάνονται από στρατιωτικούς και θεσμικά όργανα, χωρίς να ασκεί άμεση καθοδήγηση.

«Οι σημαντικές συμφωνίες πιθανότατα περνάνε από αυτόν», δήλωσε ο Ιρανός αναλυτής Αράς Αζίζι. «Αλλά δεν μπορώ να τον φανταστώ να παρακάμπτει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Πώς θα μπορούσε να αντιταχθεί σε όσους διευθύνουν τον πόλεμο;».

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο κέντρο των αποφάσεων

Σύμφωνα με αξιωματούχους και αναλυτές, η πίεση του πολέμου έχει συγκεντρώσει την πραγματική εξουσία σε έναν στενό κύκλο γύρω από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το γραφείο του ανώτατου ηγέτη και, κυρίως, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης εμφανίζονται πλέον να έχουν καθοριστικό λόγο όχι μόνο στη στρατιωτική στρατηγική, αλλά και στις βασικές πολιτικές επιλογές της Τεχεράνης.

«Οι Ιρανοί είναι εξαιρετικά αργοί στις απαντήσεις τους. Δεν φαίνεται να υπάρχει ενιαία δομή λήψης αποφάσεων», ανέφερε ανώτερος Πακιστανός αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ένα σύστημα στο οποίο οι αποφάσεις φαίνεται να λαμβάνονται συλλογικά από θεσμούς ασφαλείας, με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να λειτουργεί περισσότερο ως συντονιστικός και επικυρωτικός κρίκος.

Αραγτσί και Γκαλίμπαφ στη διπλωματία, οι Φρουροί στο πεδίο

Σε διπλωματικό επίπεδο, το Ιράν εκπροσωπείται από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενώ σημαντικό ρόλο έχει και ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης.

Ωστόσο, στο πεδίο των αποφάσεων και της στρατιωτικής ισχύος, κεντρικό πρόσωπο θεωρείται ο διοικητής των Φρουρών, Αχμάντ Βαχίντι.

Ο Βαχίντι φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο ακόμη και τη νύχτα που ανακοινώθηκε η εκεχειρία, γεγονός που ενισχύει την εικόνα της αυξημένης επιρροής του στρατιωτικού μηχανισμού στη χάραξη της ιρανικής γραμμής.

Το παιχνίδι καθυστερήσεων με την Ουάσινγκτον

Η Τεχεράνη έχει καταθέσει νέα πρόταση προς την Ουάσινγκτον, η οποία προβλέπει σταδιακές συνομιλίες και αναβολή της συζήτησης για το πυρηνικό πρόγραμμα έως τη λήξη του πολέμου και την επίλυση των διαφορών για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, επιμένουν ότι το πυρηνικό ζήτημα πρέπει να τεθεί από την αρχή στο τραπέζι.

Ο αναλυτής Άλαν Άιρ, μιλώντας στο Reuters, εκτιμά ότι καμία πλευρά δεν εμφανίζεται έτοιμη να υποχωρήσει. «Και οι δύο πιστεύουν ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν βασίζεται στη γεωστρατηγική του επιρροή στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ στηρίζονται στην οικονομική πίεση.

Από τη θεοκρατική νομιμοποίηση στη στρατιωτική ισχύ

Η νέα δομή εξουσίας στο Ιράν δείχνει μια βαθύτερη μετατόπιση: από την κυριαρχία της θρησκευτικής ηγεσίας προς τον στρατιωτικό μηχανισμό.

Στην πράξη, η ιδεολογία των Φρουρών της Επανάστασης φαίνεται να καθορίζει τη στρατηγική, ενώ η λήψη αποφάσεων παραμένει στα χέρια τους. Με τη χώρα σε πόλεμο και τον Αλί Χαμενεΐ εκτός σκηνής, κανένας παράγοντας εντός του συστήματος δεν εμφανίζεται να διαθέτει τη δύναμη ή τη δυνατότητα να τους αμφισβητήσει, ακόμη και αν το επιθυμούσε, σύμφωνα με άτομα που έχουν πρόσβαση στις εσωτερικές συζητήσεις.

Η επιλογή που αντιμετωπίζει πλέον η ιρανική ηγεσία δεν φαίνεται να είναι ανάμεσα σε μετριοπαθή και σκληρή πολιτική, αλλά ανάμεσα σε σκληρή και ακόμη πιο σκληρή γραμμή.

«Περάσαμε από τη θεϊκή εξουσία στη σκληρή ισχύ», σχολίασε ο πρώην διαπραγματευτής των ΗΠΑ Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, περιγράφοντας την κυριαρχία των Φρουρών της Επανάστασης.

«Από την επιρροή των κληρικών στην επιρροή του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Έτσι κυβερνάται το Ιράν», πρόσθεσε.

Συνεκτικό σύστημα χωρίς εμφανείς ρωγμές

Παρά την έντονη στρατιωτική και οικονομική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το ιρανικό σύστημα εξουσίας εμφανίζεται, σύμφωνα με αναλυτές, συνεκτικό.

Δεν υπάρχουν εμφανείς ρωγμές ή ενδείξεις εσωτερικής κατάρρευσης. Αντίθετα, η νέα ισορροπία δείχνει να έχει διαμορφώσει μια σαφή στρατηγική: αποφυγή γενικευμένου πολέμου, διατήρηση διαπραγματευτικής ισχύος και έξοδος από τη σύγκρουση με ενισχυμένη πολιτική και στρατιωτική θέση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Φρουροί της Επανάστασης δεν εμφανίζονται ως ένας απλός πυλώνας του συστήματος, αλλά ως ο βασικός φορέας της νέας εξουσίας στο Ιράν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή: Υψηλός κίνδυνος σε Ερυθρά Θάλασσα και Στενά του Ορμούζ
11:10 Πάτρα: Η «Ρωγμή» επιστρέφει στο Επίκεντρο με Πιραντέλλο και γεμάτες προσδοκίες
11:10 Ο Γεωργιάδης για δύο νέες προκηρύξεις παιδιάτρων για το Νοσοκομείο Ζακύνθου: Με οποιαδήποτε μορφή εργασίας το επιθυμούν
11:08 Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στην κορυφή της νέας εξουσίας μετά τον Χαμενεΐ
11:07 Αιδηψός: 51χρονος γύρισε σπίτι και βρήκε νεκρή τη 34χρονη σύντροφό του
10:59 Ντόναλντ Τραμπ: Το πρόσωπό του στα νέα διαβατήρια για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ
10:51 Purdue Pharma: Πρόστιμο άνω των 8 δισ. δολαρίων για την κρίση των οπιοειδών
10:49 Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να πουλήσει σκύλο 50 ευρώ, του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.000 ευρώ!
10:43 Κόσοβο: Διαλύθηκε η Βουλή μετά το αδιέξοδο για την εκλογή προέδρου
10:39 Καιρός: Αλλάζει και αγριεύει και πάλι! Ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας
10:36 Copernicus: Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε ήπειρο
10:27 «Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα», όσα έλεγε ο 89χρονος σε αστυνομικούς
10:27 Δυτική Ελλάδα: Τρεις δράσεις 23 εκατ. ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες
10:21 Τουρισμός και εστίαση: Με 90.000 κενές θέσεις ξεκινά η σεζόν
10:13 Μαριέττα Χρουσαλά: Πόζαρε με μπικίνι στο Κέιπ Τάουν
10:10 Η Θεατρική Ομάδα Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας παρουσιάζει το εμβληματικό έργο «Ρινόκερος» του Ευγένιου Ιονέσκο
10:03 Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα 32 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων
9:58 Ο 89χρονος μπορεί και να αφεθεί ελεύθερος! Τι προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα
9:54 ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι τις 30 Απριλίου
9:40 Εφορία: Νέα χρέη 2,1 δισ. ευρώ μέσα σε δύο μήνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
