Δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν εμφανίζεται χωρίς έναν αδιαμφισβήτητο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, με την ισορροπία ισχύος να μετακινείται πλέον προς τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων και η ανάδειξη του τραυματισμένου γιου του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to sources cited by Iran International, has taken de facto control over key areas of governance, obstructing presidential decisions, including important appointments, and tightening its influence over the central power…

Αν και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται τυπικά στην κορυφή, φέρεται να περιορίζεται κυρίως στην επικύρωση αποφάσεων που λαμβάνονται από στρατιωτικούς και θεσμικά όργανα, χωρίς να ασκεί άμεση καθοδήγηση.

«Οι σημαντικές συμφωνίες πιθανότατα περνάνε από αυτόν», δήλωσε ο Ιρανός αναλυτής Αράς Αζίζι. «Αλλά δεν μπορώ να τον φανταστώ να παρακάμπτει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Πώς θα μπορούσε να αντιταχθεί σε όσους διευθύνουν τον πόλεμο;».

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο κέντρο των αποφάσεων

Σύμφωνα με αξιωματούχους και αναλυτές, η πίεση του πολέμου έχει συγκεντρώσει την πραγματική εξουσία σε έναν στενό κύκλο γύρω από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το γραφείο του ανώτατου ηγέτη και, κυρίως, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης εμφανίζονται πλέον να έχουν καθοριστικό λόγο όχι μόνο στη στρατιωτική στρατηγική, αλλά και στις βασικές πολιτικές επιλογές της Τεχεράνης.

«Οι Ιρανοί είναι εξαιρετικά αργοί στις απαντήσεις τους. Δεν φαίνεται να υπάρχει ενιαία δομή λήψης αποφάσεων», ανέφερε ανώτερος Πακιστανός αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ένα σύστημα στο οποίο οι αποφάσεις φαίνεται να λαμβάνονται συλλογικά από θεσμούς ασφαλείας, με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να λειτουργεί περισσότερο ως συντονιστικός και επικυρωτικός κρίκος.

Αραγτσί και Γκαλίμπαφ στη διπλωματία, οι Φρουροί στο πεδίο

Σε διπλωματικό επίπεδο, το Ιράν εκπροσωπείται από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενώ σημαντικό ρόλο έχει και ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης.

Ωστόσο, στο πεδίο των αποφάσεων και της στρατιωτικής ισχύος, κεντρικό πρόσωπο θεωρείται ο διοικητής των Φρουρών, Αχμάντ Βαχίντι.

Ο Βαχίντι φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο ακόμη και τη νύχτα που ανακοινώθηκε η εκεχειρία, γεγονός που ενισχύει την εικόνα της αυξημένης επιρροής του στρατιωτικού μηχανισμού στη χάραξη της ιρανικής γραμμής.

Το παιχνίδι καθυστερήσεων με την Ουάσινγκτον

Η Τεχεράνη έχει καταθέσει νέα πρόταση προς την Ουάσινγκτον, η οποία προβλέπει σταδιακές συνομιλίες και αναβολή της συζήτησης για το πυρηνικό πρόγραμμα έως τη λήξη του πολέμου και την επίλυση των διαφορών για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, επιμένουν ότι το πυρηνικό ζήτημα πρέπει να τεθεί από την αρχή στο τραπέζι.

Ο αναλυτής Άλαν Άιρ, μιλώντας στο Reuters, εκτιμά ότι καμία πλευρά δεν εμφανίζεται έτοιμη να υποχωρήσει. «Και οι δύο πιστεύουν ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν βασίζεται στη γεωστρατηγική του επιρροή στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ στηρίζονται στην οικονομική πίεση.

Από τη θεοκρατική νομιμοποίηση στη στρατιωτική ισχύ

Η νέα δομή εξουσίας στο Ιράν δείχνει μια βαθύτερη μετατόπιση: από την κυριαρχία της θρησκευτικής ηγεσίας προς τον στρατιωτικό μηχανισμό.

Στην πράξη, η ιδεολογία των Φρουρών της Επανάστασης φαίνεται να καθορίζει τη στρατηγική, ενώ η λήψη αποφάσεων παραμένει στα χέρια τους. Με τη χώρα σε πόλεμο και τον Αλί Χαμενεΐ εκτός σκηνής, κανένας παράγοντας εντός του συστήματος δεν εμφανίζεται να διαθέτει τη δύναμη ή τη δυνατότητα να τους αμφισβητήσει, ακόμη και αν το επιθυμούσε, σύμφωνα με άτομα που έχουν πρόσβαση στις εσωτερικές συζητήσεις.

Η επιλογή που αντιμετωπίζει πλέον η ιρανική ηγεσία δεν φαίνεται να είναι ανάμεσα σε μετριοπαθή και σκληρή πολιτική, αλλά ανάμεσα σε σκληρή και ακόμη πιο σκληρή γραμμή.

«Περάσαμε από τη θεϊκή εξουσία στη σκληρή ισχύ», σχολίασε ο πρώην διαπραγματευτής των ΗΠΑ Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, περιγράφοντας την κυριαρχία των Φρουρών της Επανάστασης.

«Από την επιρροή των κληρικών στην επιρροή του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Έτσι κυβερνάται το Ιράν», πρόσθεσε.

Συνεκτικό σύστημα χωρίς εμφανείς ρωγμές

Παρά την έντονη στρατιωτική και οικονομική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το ιρανικό σύστημα εξουσίας εμφανίζεται, σύμφωνα με αναλυτές, συνεκτικό.

Δεν υπάρχουν εμφανείς ρωγμές ή ενδείξεις εσωτερικής κατάρρευσης. Αντίθετα, η νέα ισορροπία δείχνει να έχει διαμορφώσει μια σαφή στρατηγική: αποφυγή γενικευμένου πολέμου, διατήρηση διαπραγματευτικής ισχύος και έξοδος από τη σύγκρουση με ενισχυμένη πολιτική και στρατιωτική θέση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Φρουροί της Επανάστασης δεν εμφανίζονται ως ένας απλός πυλώνας του συστήματος, αλλά ως ο βασικός φορέας της νέας εξουσίας στο Ιράν.

