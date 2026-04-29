Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα 32 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων

Η επιφυλακτικότητα στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ κρατά σε αναμονή περισσότερα από 150 δεξαμενόπλοια, με την ελληνική ναυτιλία να έχει έντονη παρουσία.

29 Απρ. 2026 10:03
Pelop News

Σε κατάσταση αναμονής παραμένουν περισσότερα από 150 δεξαμενόπλοια διεθνών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο, καθώς η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να γίνεται με μεγάλη επιφυλακτικότητα.

Η εικόνα αποτυπώνει την ένταση που επικρατεί σε έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαύλους του πλανήτη, από τον οποίο περνά σημαντικό μέρος της παγκόσμιας μεταφοράς πετρελαίου.

Σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα από πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων, το μεγαλύτερο μέρος των καθηλωμένων πλοίων αφορά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου και προϊόντων.

Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 60 VLCCs σε αναμονή

Ανάμεσα στα πλοία που παραμένουν στην περιοχή, σημαντική είναι η παρουσία των VLCCs, δηλαδή των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Συνολικά, εκτιμάται ότι περισσότερα από 60 VLCCs βρίσκονται ακινητοποιημένα, πολλά από αυτά φορτωμένα και σε αναμονή για ασφαλή έξοδο από τον Περσικό Κόλπο.

Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και αρκετά δεξαμενόπλοια τύπου suezmax, aframax και μεσαίας χωρητικότητας, τα οποία παραμένουν καθηλωμένα μέχρι να υπάρξουν ασφαλέστερες συνθήκες διέλευσης.

Εγκλωβισμένα 32 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων

Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία της ελληνόκτητης ναυτιλίας στον στόλο που έχει εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Συνολικά, 32 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων παραμένουν στον Περσικό Κόλπο, αριθμός που αντιστοιχεί στο 21,3% του συνόλου των εγκλωβισμένων πλοίων.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την υψηλή έκθεση της ελληνικής ναυτιλίας στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν θαλάσσιο διάδρομο με καθοριστική σημασία για τις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Ποιες εταιρείες εμφανίζουν παρουσία

Σύμφωνα με τη Lloyd’s List, ανάμεσα στις εταιρείες με σημαντική παρουσία στον εγκλωβισμένο στόλο περιλαμβάνονται η Polembros Shipping, η οποία εμφανίζεται με τρία δεξαμενόπλοια τύπου suezmax.

Η Minerva Marine καταγράφεται με δύο δεξαμενόπλοια, ενώ η Neda Maritime Agency εμφανίζεται με δύο πλοία τύπου aframax/LR2.

Παράλληλα, αναφέρεται και συμμετοχή μέσω της Frontline, με δύο suezmax υπό ελληνική διαχείριση.

Η παρουσία αυτών των πλοίων δείχνει το βάρος που εξακολουθεί να έχει η ελληνική ναυτιλία στη διεθνή μεταφορά πετρελαίου, αλλά και την ευαισθησία της στις γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν κρίσιμα θαλάσσια περάσματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή: Υψηλός κίνδυνος σε Ερυθρά Θάλασσα και Στενά του Ορμούζ
11:10 Πάτρα: Η «Ρωγμή» επιστρέφει στο Επίκεντρο με Πιραντέλλο και γεμάτες προσδοκίες
11:10 Ο Γεωργιάδης για δύο νέες προκηρύξεις παιδιάτρων για το Νοσοκομείο Ζακύνθου: Με οποιαδήποτε μορφή εργασίας το επιθυμούν
11:08 Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στην κορυφή της νέας εξουσίας μετά τον Χαμενεΐ
11:07 Αιδηψός: 51χρονος γύρισε σπίτι και βρήκε νεκρή τη 34χρονη σύντροφό του
10:59 Ντόναλντ Τραμπ: Το πρόσωπό του στα νέα διαβατήρια για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ
10:51 Purdue Pharma: Πρόστιμο άνω των 8 δισ. δολαρίων για την κρίση των οπιοειδών
10:49 Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να πουλήσει σκύλο 50 ευρώ, του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.000 ευρώ!
10:43 Κόσοβο: Διαλύθηκε η Βουλή μετά το αδιέξοδο για την εκλογή προέδρου
10:39 Καιρός: Αλλάζει και αγριεύει και πάλι! Ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας
10:36 Copernicus: Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε ήπειρο
10:27 «Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα», όσα έλεγε ο 89χρονος σε αστυνομικούς
10:27 Δυτική Ελλάδα: Τρεις δράσεις 23 εκατ. ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες
10:21 Τουρισμός και εστίαση: Με 90.000 κενές θέσεις ξεκινά η σεζόν
10:13 Μαριέττα Χρουσαλά: Πόζαρε με μπικίνι στο Κέιπ Τάουν
10:10 Η Θεατρική Ομάδα Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας παρουσιάζει το εμβληματικό έργο «Ρινόκερος» του Ευγένιου Ιονέσκο
10:03 Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα 32 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων
9:58 Ο 89χρονος μπορεί και να αφεθεί ελεύθερος! Τι προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα
9:54 ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι τις 30 Απριλίου
9:40 Εφορία: Νέα χρέη 2,1 δισ. ευρώ μέσα σε δύο μήνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ