Σε κατάσταση αναμονής παραμένουν περισσότερα από 150 δεξαμενόπλοια διεθνών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο, καθώς η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να γίνεται με μεγάλη επιφυλακτικότητα.

Η εικόνα αποτυπώνει την ένταση που επικρατεί σε έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαύλους του πλανήτη, από τον οποίο περνά σημαντικό μέρος της παγκόσμιας μεταφοράς πετρελαίου.

Σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα από πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων, το μεγαλύτερο μέρος των καθηλωμένων πλοίων αφορά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου και προϊόντων.

Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 60 VLCCs σε αναμονή

Ανάμεσα στα πλοία που παραμένουν στην περιοχή, σημαντική είναι η παρουσία των VLCCs, δηλαδή των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Συνολικά, εκτιμάται ότι περισσότερα από 60 VLCCs βρίσκονται ακινητοποιημένα, πολλά από αυτά φορτωμένα και σε αναμονή για ασφαλή έξοδο από τον Περσικό Κόλπο.

Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και αρκετά δεξαμενόπλοια τύπου suezmax, aframax και μεσαίας χωρητικότητας, τα οποία παραμένουν καθηλωμένα μέχρι να υπάρξουν ασφαλέστερες συνθήκες διέλευσης.

Εγκλωβισμένα 32 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων

Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία της ελληνόκτητης ναυτιλίας στον στόλο που έχει εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Συνολικά, 32 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων παραμένουν στον Περσικό Κόλπο, αριθμός που αντιστοιχεί στο 21,3% του συνόλου των εγκλωβισμένων πλοίων.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την υψηλή έκθεση της ελληνικής ναυτιλίας στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν θαλάσσιο διάδρομο με καθοριστική σημασία για τις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Ποιες εταιρείες εμφανίζουν παρουσία

Σύμφωνα με τη Lloyd’s List, ανάμεσα στις εταιρείες με σημαντική παρουσία στον εγκλωβισμένο στόλο περιλαμβάνονται η Polembros Shipping, η οποία εμφανίζεται με τρία δεξαμενόπλοια τύπου suezmax.

Η Minerva Marine καταγράφεται με δύο δεξαμενόπλοια, ενώ η Neda Maritime Agency εμφανίζεται με δύο πλοία τύπου aframax/LR2.

Παράλληλα, αναφέρεται και συμμετοχή μέσω της Frontline, με δύο suezmax υπό ελληνική διαχείριση.

Η παρουσία αυτών των πλοίων δείχνει το βάρος που εξακολουθεί να έχει η ελληνική ναυτιλία στη διεθνή μεταφορά πετρελαίου, αλλά και την ευαισθησία της στις γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν κρίσιμα θαλάσσια περάσματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

