Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Απειλές σε ΗΠΑ και Ισραήλ με νέο μήνυμα στο Telegram

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επανήλθε με νέο μήνυμα στο Telegram, με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Στρατού στο Ιράν, συγχαίροντας τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και στέλνοντας σκληρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Σύμφωνα με το IranPress, το μήνυμα αποδίδεται στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και δημοσιεύθηκε στην επίσημη διαδικτυακή του παρουσία. Το Reuters έχει επίσης αναφέρει σε προηγούμενο τηλεγράφημά του ότι ο Χαμενεΐ χρησιμοποιεί κανάλι στο Telegram για δημόσιες παρεμβάσεις.

Στο μήνυμά του, ο Χαμενεΐ απευθύνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω την «περίοδο αδυναμίας» που, όπως αναφέρει, της είχαν επιβάλει οι ξένοι εχθροί. Παράλληλα, παρουσιάζει τον ιρανικό στρατό και τις υπόλοιπες στρατιωτικές δυνάμεις ως πυλώνες ισχύος του καθεστώτος και ως βασικούς παράγοντες στην αντιπαράθεση με τις εξωτερικές απειλές.

Ιδιαίτερα επιθετικός είναι ο τόνος του σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης. Όπως αναφέρεται στο κείμενο που προβλήθηκε από το IranPress, ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ότι «τα drones μας χτυπούν σαν κεραυνοί τους Αμερικανούς και σιωνιστές εγκληματίες», ενώ προειδοποιεί πως το ιρανικό ναυτικό είναι έτοιμο να κάνει τους αντιπάλους να «γευτούν την πίκρα νέων ηττών».

Στο ίδιο μήνυμα κάνει αναφορά και στον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο παρουσιάζει ως ηγέτη που έσωσε τον ιρανικό στρατό από τη διάλυση και συνέβαλε στη μετατροπή του σε ισχυρή δύναμη. Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της ιρανικής ηγεσίας να συνδέσει τη σημερινή στρατιωτική στάση της χώρας με τη συνέχεια του καθεστώτος και την ιδεολογική του κληρονομιά.

‌Leader of Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei issues message on the occasion of Iran Army Day: The Army of Iran, relying upon the Al Maighty God and its popular base and, along with other armed forces, has confronted the two armies of the global arrogance… pic.twitter.com/RCTOkj0WHY — IranPress (@IranPress_eng) April 18, 2026

Μήνυμα ισχύος με φόντο την περιφερειακή ένταση

Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στην περιοχή και ενώ το Reuters έχει ήδη καταγράψει νέες δηλώσεις και κινήσεις από την ιρανική πλευρά γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τη γενικότερη στρατιωτική ένταση. Το περιεχόμενο του μηνύματος δείχνει ότι η Τεχεράνη επιλέγει να διατηρήσει υψηλούς τόνους, επενδύοντας στη ρητορική αποτροπής και στην επίδειξη στρατιωτικής ετοιμότητας.

Ο Χαμενεΐ προαναγγέλλει επίσης περαιτέρω ενίσχυση των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Ιράν, δίνοντας το στίγμα μιας γραμμής που δεν περιορίζεται μόνο σε συμβολικά μηνύματα, αλλά συνδέεται και με τη στρατηγική ενδυνάμωσης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

