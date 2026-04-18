Πυρά στα Στενά του Ορμούζ φέρονται να δέχθηκαν πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, σε μια νέα ένδειξη κλιμάκωσης στην περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία κατήγγειλαν πυροβολισμούς την ώρα που επιχειρούσαν να περάσουν από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τον ΣΚΑΪ, ένα ινδικό τάνκερ φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ελαφρύ οπλισμό και να εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Την ίδια ώρα, το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές από τον χώρο της ναυτιλιακής ασφάλειας και της ναυτιλίας, ότι τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία ανέφεραν πως δέχθηκαν πυρά ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί η έκταση των ζημιών ή των επιπτώσεων από τα περιστατικά.

Στενά του Ορμούζ: Στους Φρουρούς της Επανάστασης ο έλεγχος, νέα απειλή από το Ιράν

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, ακούγεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, ο κυβερνήτης ινδικού δεξαμενόπλοιου να διαμαρτύρεται λέγοντας: «Μας δώσατε άδεια για να κινηθούμε, γιατί μας επιτίθεστε;». Σε δεύτερο ηχητικό, κατά την ίδια πηγή, ακούγεται ο κυβερνήτης να εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ καταγράφονται πυρά από ελαφρύ οπλισμό.

Τι μεταδίδουν διεθνείς πηγές για το περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ

Το περιστατικό καταγράφεται και από διεθνή μέσα. Το Reuters ανέφερε ότι τα πλοία δήλωσαν πως χτυπήθηκαν από πυρά, ενώ το Associated Press μετέδωσε ότι βρετανικός στρατιωτικός φορέας έκανε λόγο για πυρά από ιρανικά ταχύπλοα εναντίον εμπορικού τάνκερ, σημειώνοντας πάντως ότι το πλοίο και το πλήρωμα ήταν ασφαλή.

Παράλληλα, οι Times of India αναφέρουν επίσης περιστατικό πυροβολισμών στα Στενά του Ορμούζ, καθώς τουλάχιστον δύο πλοία φέρονται να επιχείρησαν να περάσουν από το σημείο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν από νωρίς αναρτήσεις για το περιστατικό, με ορισμένους λογαριασμούς να υποστηρίζουν ότι το πλοίο διέκοψε την πορεία του και άλλαξε κατεύθυνση. Άλλες αναρτήσεις, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για προειδοποιητικά πυρά και ότι στη συνέχεια το πλοίο απομακρύνθηκε. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως μέχρι αυτή την ώρα.

Hormuz …😏 Dramatic moment: The Revolutionary Guards stop an Indian container ship coming from the United Arab Emirates and force it to turn around! The Iranian Revolutionary Guard Navy informed the container ship “Bahagia Lakshmi” (an Indian crewed ship departing from the… pic.twitter.com/hzUAmDFxmE — KORRINA (@KORRINA31535546) April 18, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



