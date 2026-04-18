Στενά του Ορμούζ: Δύο πλοία δέχθηκαν πυρά ενώ επιχειρούσαν να περάσουν

Αναφορές από πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας και διεθνή μέσα κάνουν λόγο για πυροβολισμούς κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

18 Απρ. 2026 14:25
Πυρά στα Στενά του Ορμούζ φέρονται να δέχθηκαν πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, σε μια νέα ένδειξη κλιμάκωσης στην περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία κατήγγειλαν πυροβολισμούς την ώρα που επιχειρούσαν να περάσουν από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τον ΣΚΑΪ, ένα ινδικό τάνκερ φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ελαφρύ οπλισμό και να εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Την ίδια ώρα, το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές από τον χώρο της ναυτιλιακής ασφάλειας και της ναυτιλίας, ότι τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία ανέφεραν πως δέχθηκαν πυρά ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί η έκταση των ζημιών ή των επιπτώσεων από τα περιστατικά.

Στενά του Ορμούζ: Στους Φρουρούς της Επανάστασης ο έλεγχος, νέα απειλή από το Ιράν

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, ακούγεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, ο κυβερνήτης ινδικού δεξαμενόπλοιου να διαμαρτύρεται λέγοντας: «Μας δώσατε άδεια για να κινηθούμε, γιατί μας επιτίθεστε;». Σε δεύτερο ηχητικό, κατά την ίδια πηγή, ακούγεται ο κυβερνήτης να εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ καταγράφονται πυρά από ελαφρύ οπλισμό.

Τι μεταδίδουν διεθνείς πηγές για το περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ

Το περιστατικό καταγράφεται και από διεθνή μέσα. Το Reuters ανέφερε ότι τα πλοία δήλωσαν πως χτυπήθηκαν από πυρά, ενώ το Associated Press μετέδωσε ότι βρετανικός στρατιωτικός φορέας έκανε λόγο για πυρά από ιρανικά ταχύπλοα εναντίον εμπορικού τάνκερ, σημειώνοντας πάντως ότι το πλοίο και το πλήρωμα ήταν ασφαλή.

Παράλληλα, οι Times of India αναφέρουν επίσης περιστατικό πυροβολισμών στα Στενά του Ορμούζ, καθώς τουλάχιστον δύο πλοία φέρονται να επιχείρησαν να περάσουν από το σημείο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν από νωρίς αναρτήσεις για το περιστατικό, με ορισμένους λογαριασμούς να υποστηρίζουν ότι το πλοίο διέκοψε την πορεία του και άλλαξε κατεύθυνση. Άλλες αναρτήσεις, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για προειδοποιητικά πυρά και ότι στη συνέχεια το πλοίο απομακρύνθηκε. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως μέχρι αυτή την ώρα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:42 Δωρεάν σήμερα τα μουσεία: Ποιες είναι οι επόμενες ημερομηνίες ελεύθερης εισόδου
17:39 Αποκάλυψη Γεωργιάδη: «Διέταξα ΕΔΕ για την τραγική συκοφαντία, η Μυρτώ διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει»
17:33 Κρις Τζένερ για Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: «Έδωσες στη ζωή μου τον πιο μεγάλο σκοπό»
17:22 Τραμπ για Ιράν: «Οι συνομιλίες πάνε καλά, δεν μας εκβιάζουν με τα Στενά του Ορμούζ»
17:19 Euroleague: Πότε θα παίζει στα play-offs ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εάν περάσει
17:13 Θαλάσσιο λιοντάρι βρέθηκε να κόβει βόλτες σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο ΒΙΝΤΕΟ
17:05 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι παίρνουν έως 500 ευρώ
17:02 Άμπελος Αχαΐας: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 58 πυροσβέστες
16:54 Λίβανος: Νεκρός Γάλλος κυανόκρανος, τη Χεζμπολάχ δείχνει ο Μακρόν
16:53 Το παρασκήνιο στην παραίτηση Λαζαρίδη, γιατί εξελίχτηκε σε χρονικό μιας προαναγγελθείσας εξόδου
16:43 Κολομβία: Προς θανάτωση 80 ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ, αντιδρούν οργανώσεις
16:40 Ο ΝΟΠ νίκησε τον ΟΦΘ και πήρε το πλεονέκτημα έδρας στα play-outs
16:35 Τραμπ: Live η υπογραφή διατάγματος από τον Λευκό Οίκο για την ιατρική έρευνα
16:29 «Έσβησε» ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα Εγλυκάδας, Γιώργος Μανέτας
16:28 Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Άννα Βίσση μπορεί να σπάσει το ιστορικό ρεκόρ του Νταλάρα στο ΟΑΚΑ
16:17 Γιατί ζητά επικοινωνία με τα παιδιά της η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής, που «έφαγε» τέσσερις φορές ισόβια και 80 χρόνια
16:15 Καταιγίδα κατασχέσεων από την εφορία: 7 στους 10 οφειλέτες στο στόχαστρο
16:05 Αφρικανική σκόνη: Γιατί δεν είναι τόσο ανησυχητική όσο δείχνει ο ουρανός
15:57 Ισραήλ: «Κίτρινη γραμμή» και στον Λίβανο παρά την εκεχειρία
15:49 Χριστίνα Μπόμπα: Έκλεισα το Instagram για λίγο και με κράξανε πάλι όλοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
