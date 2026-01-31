Ναρκωτικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Εξάρθρωση κυκλώματος με τέσσερις συλλήψεις και... κιλά κάνναβης

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών εντός πανεπιστημιακού χώρου κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Από την επιχείρηση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνη και χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (30/01/2026) από αστυνομικούς της Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Οι αρχές είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τη δράση των κατηγορουμένων από τον Σεπτέμβριο του 2025, αξιοποιώντας drones και μικροκάμερες, καταγράφοντας τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης σε σημεία κοντά στις φοιτητικές εστίες και σε πάρκο με πυκνή βλάστηση, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η οργάνωση είχε σαφή δομή και καταμερισμό ρόλων. Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιτηρούσε το σημείο διακίνησης, ήλεγχε το απόθεμα των ναρκωτικών και συγκέντρωνε τα κέρδη. Την προμήθεια και την προετοιμασία των ουσιών αναλάμβαναν ένας 36χρονος και ένας 22χρονος, ενώ την καθημερινή πώληση είχε αναλάβει 49χρονος, ο οποίος ερχόταν σε άμεση επαφή με τους αγοραστές.

Η σύλληψη έγινε όταν αστυνομικός προσποιήθηκε τον πελάτη και προσέγγισε τον 49χρονο, επιχειρώντας να αγοράσει κάνναβη έναντι 10 ευρώ. Τη στιγμή της συναλλαγής, επενέβησαν οι υπόλοιποι αστυνομικοί και προχώρησαν στις συλλήψεις.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 κιλά και 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

24,5 γραμμάρια κοκαΐνης

24.595 ευρώ σε μετρητά

8 κινητά τηλέφωνα

2 φορητοί υπολογιστές

μία μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν το κύκλωμα εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

