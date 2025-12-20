Ναρκωτικά μέσα στο σχολείο: Κύκλωμα με ανήλικους μαθητές και πάνω από 200 αγοραπωλησίες στα βόρεια προάστια

Ένα οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε ακόμη και εντός σχολικού χώρου αποκαλύφθηκε από τις Αρχές, με ανήλικους μαθητές να παίζουν ενεργό ρόλο στη διακίνηση. Η υπόθεση προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των σχολείων και την έκταση του φαινομένου.

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με επίκεντρο σχολείο στα βόρεια προάστια της Αττικής, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, οδηγώντας στη σύλληψη 12 ατόμων, εκ των οποίων οι έξι είναι ανήλικοι μαθητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη, με τις περισσότερες συναλλαγές να πραγματοποιούνται εντός του σχολικού χώρου. Η δράση τους, ωστόσο, δεν περιοριζόταν εκεί, καθώς ναρκωτικά φέρεται να πωλούνταν ακόμη και κατά τη διάρκεια σχολικών εκδρομών.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 200 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση και τη διάρκεια της παράνομης δραστηριότητας. Καθοριστικό ρόλο φέρονται να είχαν τα ενήλικα μέλη του κυκλώματος, τα οποία χρησιμοποιούσαν τους ανήλικους μαθητές ως «ενδιάμεσους» για τη διακίνηση των ουσιών μέσα στο σχολείο, επιχειρώντας να μειώσουν τον κίνδυνο αποκάλυψης.

Για να καλύψουν τα ίχνη τους, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν αποθηκευτικούς χώρους και «καβάντζες», όπου έκρυβαν τις ναρκωτικές ουσίες, ενώ η δραστηριότητά τους επεκτεινόταν και σε πλατείες και δημόσιους χώρους της ευρύτερης περιοχής.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.

