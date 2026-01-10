Ναταλία Γερμανού για Γιώργο Παπαδάκη: «”Έφυγε” ο καλύτερος από όλους μας»

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη σε ηλικία 74 ετών προκάλεσε σοκ και βύθισε σε θλίψη ολόκληρο το πανελλήνιο. Η Ναταλία Γερμανού μίλησε για τον αξέχαστο δημοσιογράφου, τονίζοντας ότι ήταν ο καλύτερος από όλους και πως η χώρα έχασε την «καλημέρα» της.

10 Ιαν. 2026 18:42
Με συγκίνηση και λόγια θαυμασμού αποχαιρέτησε δημοσίως η Ναταλία Γερμανού τον Γιώργο Παπαδάκη, που πέθανε την προηγούμενη Κυριακή (04.01.2026) από μετά το έμφραγμα που υπέστη.

«Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αποχαιρετήσουμε κι εμείς έναν άνθρωπο του οποίου η απώλεια μας γέμισε θλίψη και μας ουσιαστικά μας ξεκόλλησε ένα κομμάτι εφηβείας; Καθημερινότητας; Το άκουσα από πάρα πολλούς να το λένε, χάσαμε την “καλημέρα” μας. Ήταν αυτό ακριβώς, χάσαμε την “καλημέρα” μας.

Ακόμα και εγώ που δεν είχα ποτέ την τιμή και τη χαρά να δουλέψω μαζί του, όσες φορές τον συνάντησα, όσες φορές του μίλησα, κατάλαβα ότι ήταν ένας άνθρωπος με απέραντη γλύκα, απέραντη τιμιότητα, καλοσύνη και βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος Μάνεσης σήμερα το πρωί, έφυγε ο καλύτερος από όλους μας. Είναι το καλό ταξίδι από όλους εμάς εδώ, στο “Καλύτερα δε γίνεται”, στον σπουδαίο Γιώργο Παπαδάκη», είπε η Ναταλία Γερμανού κατά τη διάρκεια της εκπομπής της.

 

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου γράφτηκε ο επίλογος στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου οικογένεια, φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη του είπαν το «τελευταίο αντίο».

 

