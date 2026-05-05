NATO Tiger Meet 2026: Ξεκίνησε η μεγάλη αεροπορική άσκηση στον Άραξο

Σε εξέλιξη η NATO Tiger Meet 2026. Συμμετοχή αεροπορικών δυνάμεων από συμμαχικές χώρες με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας

NATO Tiger Meet 2026: Ξεκίνησε η μεγάλη αεροπορική άσκηση στον Άραξο
05 Μάι. 2026 9:31
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026, η πολυεθνική αεροπορική άσκηση μεσαίας κλίμακας «NATO Tiger Meet 2026», με επίκεντρο την αεροπορική βάση του Αράξου. Η διοργάνωση, που φιλοξενείται στην 116 Πτέρυγα Μάχης, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και εντυπωσιακές δραστηριότητες της Συμμαχίας, συγκεντρώνοντας την προσοχή της διεθνούς αεροπορικής κοινότητας.

Η άσκηση, η οποία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 14 Μαΐου, έχει ως βασικό άξονα το δόγμα «Εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις». Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), η «NATO Tiger Meet» αποσκοπεί στην παροχή επιχειρησιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, εστιάζοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των πληρωμάτων και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο της άσκησης, οι συμμετέχοντες καλούνται να ανταπεξέλθουν σε σύνθετα σενάρια επιχειρήσεων, τα οποία προσομοιώνουν πραγματικές συνθήκες μάχης. Η παρουσία περισσότερων από 50 αεροσκαφών και ελικοπτέρων από διαφορετικές χώρες επιτρέπει τη δοκιμή συστημάτων και τακτικών σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών.

Η επιλογή του Αράξου για τη διεξαγωγή της άσκησης υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και της Πολεμικής Αεροπορίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προσφέροντας ένα ιδανικό πεδίο για την ανάπτυξη αεροπορικών δυνάμεων μεγάλης κλίμακας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Έλεγχοι σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα έφεραν συλλήψεις για ηρωίνη και παράνομη παραμονή
11:24 Για πέμπτη φορά ο τελικός στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
11:17 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: H μάχη για τα 300.000 vouchers – Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
11:14 Reuters: «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχουν πλήξει τα πυρηνικά του Ιράν»
11:11 Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:10 Η Δημοκρατία σε αναστολή
11:03 Αυτό είναι το νέο ΔΣ του ΣΕΒΑΣ
11:01 Σκιάθος: Το κόλπο με τους ασυνόδευτους σάκους πρόδωσε κύκλωμα με 13 κιλά ναρκωτικών
11:00 Τα πατίνια στο μικροσκόπιο μετά τα ατυχήματα ανηλίκων – Η Πάτρα βλέπει τα επόμενα «μπλόκα»
10:58 Κρήτη: Νέα δόνηση 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά του Γούδουρα – Συνεχίζεται το μπαράζ σεισμών
10:53 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Ο Θάνος Χριστακόπουλος νέος Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής
10:53 Αντίδραση του Ιράν κατά των ΗΠΑ για επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ
10:47 Λυκοθανάση: “Θα παίξει ρόλο η ψυχολογία”
10:39 Eurovision: Τι είπε ο Αργυρός για τον Akyla
10:31 ΙΟΒΕ: Κάμψη του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο, στην κορυφή της απαισιοδοξίας οι Έλληνες καταναλωτές
10:28 Η Θύελλα το παλεύει για παραμονή στη Γ’ Εθνική
10:24 Πρόβλεψη σοκ από το ΔΝΤ για το πετρέλαιο και σενάρια να φτάσει τα 125 δολάρια
10:20 Μητσοτάκης για Marfin: «Διαρκής προειδοποίηση απέναντι στην τυφλή βία και τον διχασμό»
10:14 Πού θα δείτε την σημερινή μονομαχία του Ολυμπιακού
10:05 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ