NATO Tiger Meet 2026: Ξεκίνησε η μεγάλη αεροπορική άσκηση στον Άραξο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026, η πολυεθνική αεροπορική άσκηση μεσαίας κλίμακας «NATO Tiger Meet 2026», με επίκεντρο την αεροπορική βάση του Αράξου. Η διοργάνωση, που φιλοξενείται στην 116 Πτέρυγα Μάχης, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και εντυπωσιακές δραστηριότητες της Συμμαχίας, συγκεντρώνοντας την προσοχή της διεθνούς αεροπορικής κοινότητας.

Η άσκηση, η οποία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 14 Μαΐου, έχει ως βασικό άξονα το δόγμα «Εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις». Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), η «NATO Tiger Meet» αποσκοπεί στην παροχή επιχειρησιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, εστιάζοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των πληρωμάτων και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο της άσκησης, οι συμμετέχοντες καλούνται να ανταπεξέλθουν σε σύνθετα σενάρια επιχειρήσεων, τα οποία προσομοιώνουν πραγματικές συνθήκες μάχης. Η παρουσία περισσότερων από 50 αεροσκαφών και ελικοπτέρων από διαφορετικές χώρες επιτρέπει τη δοκιμή συστημάτων και τακτικών σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών.

Η επιλογή του Αράξου για τη διεξαγωγή της άσκησης υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και της Πολεμικής Αεροπορίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προσφέροντας ένα ιδανικό πεδίο για την ανάπτυξη αεροπορικών δυνάμεων μεγάλης κλίμακας.

