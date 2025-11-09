Νατσιός από την Πάτρα: Απειλή ο προσωπικός αριθμός

Την περασμένη Παρασκευή 7/11/2025, στα Γραφεία της Νομαρχιακής Κοινότητας Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση πολιτών, με θέμα την υποχρεωτική – εκ μέρους της Πολιτείας – απόδοση του Προσωπικού Αριθμού στους Έλληνες πολίτες.

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση αυτή ήταν ο Βουλευτής Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ, Σπυρίδων Τσιρώνης. Στην ομιλία του χαρακτήρισε τον Προσωπικό Αριθμό απειλή για την ιδιωτικότητα και την ελευθερία των πολιτών, καθώς αποτελεί το κλειδί για την επεξεργασία όλων μαζί των προσωπικών τους δεδομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία οι παρευρισκόμενοι έθεταν ουσιώδη ερωτήματα και ο κ. Τσιρώνης απαντούσε, αναπτύσσοντας τις θέσεις της ΝΙΚΗΣ επί του ζητήματος του Προσωπικού Αριθμού.

Η συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε φιλικό κλίμα, έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους παρόντες να αντιληφθούν το θέμα σφαιρικότερα και βαθύτερα.

Η ΝΙΚΗ στέκεται πάντοτε στο πλευρό των πολιτών και αγωνίζεται μαζί τους, ιδιαίτερα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Τοιουτοτρόπως πιστοποιεί τον λαϊκό και δημοκρατικό της χαρακτήρα.

