Νατσιός στη Βουλή: «Έπρεπε να ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν για να επαναφέρετε το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα»

Στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, κατά την ομιλία του στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο σχετικά με την εκλογική περιφέρεια του απόδημου ελληνισμού.

Ο κ. Νατσιός άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες πρωτοβουλίες στο ζήτημα της άμυνας συνδέονται άμεσα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «έπρεπε να ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν για να επαναφέρετε το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα».

Σχόλια για την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο

Ο πρόεδρος της Νίκης χαιρέτισε την αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι –κατά την άποψή του– η πρωτοβουλία αυτή δεν προήλθε αυθόρμητα από την ελληνική κυβέρνηση.

«Χαιρετίζουμε την αποστολή της φρεγάτας “Κίμων” και τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών στο νησί», είπε, προσθέτοντας όμως ότι η κίνηση αυτή αποτέλεσε αίτημα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ελληνική πλευρά.

Παράλληλα σημείωσε ότι η στάση που επιδεικνύει σήμερα η κυβέρνηση απέναντι στην Κύπρο είναι, όπως είπε, «αντιστρόφως ανάλογη» με εκείνη που είχε επιδείξει τα προηγούμενα δύο χρόνια απέναντι στον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και την κυπριακή κυβέρνηση.

Ερωτήματα για την αμυντική στρατηγική

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε στη γενικότερη εικόνα της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τις αμυντικές επιλογές της κυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εγκατάσταση συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο και διερωτήθηκε για τους λόγους της συγκεκριμένης απόφασης. «Περιμένετε επίθεση στη Σούδα;» ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας επίσης το ερώτημα γιατί δεν επιστρέφονται στην Ελλάδα τα αντίστοιχα συστήματα που έχουν διατεθεί στη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αποστείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία χωρίς να έχει εξασφαλίσει ανταλλάγματα σε ζητήματα που αφορούν τα εθνικά συμφέροντα.

Αιχμές για ενεργειακές συμφωνίες

Ο πρόεδρος της Νίκης επέκρινε επίσης την κυβερνητική πολιτική σε σχέση με ενεργειακές συμφωνίες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αναλαμβάνει δεσμεύσεις που, όπως είπε, μπορεί να επηρεάσουν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας.

«Το μόνο που έχουμε δει είναι να υπογράφετε ρήτρες παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα ενεργειακές συμφωνίες με διεθνείς εταιρείες.

Αναφορά στον θρησκευτικό όρκο

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε σε πληροφορίες –όπως είπε– σύμφωνα με τις οποίες σε κυβερνητικές συζητήσεις εξετάζεται η κατάργηση του θρησκευτικού όρκου για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Κάλεσε τον πρωθυπουργό να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη, εκφράζοντας την αντίθεση του κόμματός του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

