Ναυάγιο ανοιχτά της Λαμπεντούζα: Διασώθηκαν 64 άνθρωποι, αγνοείται παιδί δύο ετών

Το πλεούμενο ανετράπη σε μικρή απόσταση από το ιταλικό νησί, με τις αρχές να διασώζουν δεκάδες επιβαίνοντες και να συνεχίζουν τις έρευνες για ένα μικρό παιδί που αγνοείται.

16 Μαρ. 2026 11:59
Pelop News

Πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες ανετράπη και βυθίστηκε την Κυριακή σε μικρή απόσταση από τη Λαμπεντούζα, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές. Από την επιχείρηση που ακολούθησε, 64 άνθρωποι διασώθηκαν, όμως ένα αγοράκι δύο ετών εξακολουθεί να αγνοείται.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η ιταλική οικονομική αστυνομία και η ακτοφυλακή, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή με ταχύπλοα και ανέσυραν τους επιβαίνοντες από τη θάλασσα. Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκεται και η μητέρα του παιδιού, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε ξεκινήσει το ταξίδι από τη Σιέρα Λεόνε.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής και ξεκίνησαν ξανά με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την τύχη του.

Το νέο ναυάγιο έρχεται σε μία ακόμη περίοδο αυξημένων αφίξεων στη Λαμπεντούζα. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το τελευταίο 48ωρο στο νησί αποβιβάστηκαν συνολικά 292 μετανάστες και πρόσφυγες, με πολλά από τα πλεούμενα να έχουν ξεκινήσει από τις ακτές της Λιβύης.

