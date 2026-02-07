Ναυάγιο Χίου: Αεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα – Τα πρώτα στοιχεία για την κατάστασή τους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ιατρική φροντίδα των έξι παιδιών που τραυματίστηκαν στο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, καθώς μεταφέρθηκαν με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27 στην Αθήνα για να συνεχίσουν τη νοσηλεία τους στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν από το Νοσοκομείο Χίου στο αεροδρόμιο με ασθενοφόρα, συνοδευόμενα από γονείς και υγειονομικό προσωπικό, ενώ εξειδικευμένοι γιατροί και νοσηλευτές τα συνόδευσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Μετά την άφιξή τους στην Αθήνα, λίγο μετά τις 16:30, οι ανήλικοι παραδόθηκαν στους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου υποβλήθηκαν άμεσα σε εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φέρουν κακώσεις και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματος, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Ένα από τα παιδιά αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω πολλαπλών καταγμάτων, χωρίς η επέμβαση να θεωρείται επείγουσα. Οι γιατροί εκτιμούν ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 24 έως 48 ωρών, καθώς η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών του ναυαγίου που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους και άφησε δεκάδες τραυματίες. Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι αρκετοί από τους θανάτους προκλήθηκαν από σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και όχι από πνιγμό.

Παράλληλα, βαριές κακουργηματικές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο άνδρας που έχει υποδειχθεί ως διακινητής από επιβαίνοντες στη λέμβο, ο οποίος αρνείται ότι ήταν ο χειριστής της. Υποστηρίζει ότι η οικογένειά του είχε πληρώσει 4.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε τουρκικά για τη μεταφορά.

Στο μεταξύ, ταυτοποιήθηκε και η σορός 12χρονου παιδιού που αγνοούνταν, ενώ τα δύο αδέλφια του ταξίδεψαν επίσης στην Αθήνα με τον πατέρα τους. Η μητέρα τους παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Χίο, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

