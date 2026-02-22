Ναυάγιο με νεκρούς μετανάστες στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου

Ανασύρθηκε σορός γυναίκας από παραπλέον πλοίο

Μετανάστες
22 Φεβ. 2026 18:44
Pelop News

Στους τέσσερις ανέρχονται οι νεκροί μετανάστες από το ναυάγιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026, νότια των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, παραπλέον πλοίο εντόπισε και ανέσυρε σορό γυναίκας, περίπου 8 ναυτικά μίλια νότια της περιοχής. Η σορός μεταφέρεται με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Το ναυάγιο προκλήθηκε όταν ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή, κατόπιν εντολής του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, προσέγγισε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών. Κατά την επιχείρηση, οι επιβαίνοντες επιχείρησαν να σκαρφαλώσουν στις σκάλες που έριξε το εμπορικό πλοίο, με αποτέλεσμα να μετακινηθούν μαζικά στη μία πλευρά του σκάφους. Η απότομη μετατόπιση βάρους οδήγησε στην ανατροπή του σκάφους.

Τη στιγμή του δυστυχήματος επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες: άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ και κύμα ύψους περίπου 2,5 μέτρων. Οι μετανάστες είχαν καλέσει σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού 112.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και δεύτερο ξύλινο σκάφος με 67 άτομα (62 από το Μπανγκλαντές και 5 από το Σουδάν). Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν αρχικά στον Καλό Λιμένα για παροχή πρώτων βοηθειών και ταυτοποίηση, και στη συνέχεια με λεωφορεία στο Ηράκλειο.

Το Λιμενικό Σώμα συνεχίζει τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, ενώ διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του ναυαγίου.

