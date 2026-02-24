Ναυάγιο μεταναστών στην Κρήτη: Πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανάρτηση Πλεύρη

Με δημόσια ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης τοποθετήθηκε για το ναυάγιο με μετανάστες που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στους Καλούς Λιμένες της Κρήτης, ένα περιστατικό που στοίχισε ανθρώπινες ζωές και προκάλεσε νέο κύκλο πολιτικών σχολίων.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το σκάφος που προσέγγισε τη λέμβο των μεταναστών κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος ήταν εμπορικό και όχι σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Με αφορμή αυτό, άσκησε κριτική σε κόμματα της αντιπολίτευσης και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, υποστηρίζοντας πως αν επρόκειτο για σκάφος του Λιμενικού θα είχαν διατυπωθεί κατηγορίες κατά της ελληνικής πολιτείας.

Στην ανάρτησή του υποστήριξε ακόμη ότι το γεγονός αυτό αναδεικνύει — όπως ανέφερε — τη στοχοποίηση όσων επιχειρούν να προστατεύσουν τα σύνορα της χώρας, κάνοντας λόγο για επιλεκτικές αντιδράσεις από πολιτικούς και οργανώσεις.

Το τριήμερο που πέρασε είχαμε δυστυχώς ένα θανατηφόρο δυστύχημα νότια της Κρήτης με νεκρούς μετανάστες. Το πλοίο που προσέγγισε τη λέμβο των μεταναστών, όταν συνέβη το δυστύχημα, ήταν εμπορικό σκάφος. Εάν ήταν σκάφος του λιμενικού τώρα θα φώναζαν κόμματα της αριστεράς και ΜΚΟ για… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 24, 2026

Το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες, με θύματα μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό ζήτημα και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που συχνά συνοδεύουν τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά.

