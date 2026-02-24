Ναυάγιο μεταναστών στην Κρήτη: Πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανάρτηση Πλεύρη

Αντιδράσεις προκαλεί η ανάρτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη για το ναυάγιο με μετανάστες στους Καλούς Λιμένες Κρήτης. Ο υπουργός αναφέρθηκε στο πλοίο που προσέγγισε τη λέμβο, σχολιάζοντας παράλληλα τη στάση κομμάτων και οργανώσεων.

Ναυάγιο μεταναστών στην Κρήτη: Πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανάρτηση Πλεύρη
24 Φεβ. 2026 11:52
Pelop News

Με δημόσια ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης τοποθετήθηκε για το ναυάγιο με μετανάστες που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στους Καλούς Λιμένες της Κρήτης, ένα περιστατικό που στοίχισε ανθρώπινες ζωές και προκάλεσε νέο κύκλο πολιτικών σχολίων.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το σκάφος που προσέγγισε τη λέμβο των μεταναστών κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος ήταν εμπορικό και όχι σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Με αφορμή αυτό, άσκησε κριτική σε κόμματα της αντιπολίτευσης και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, υποστηρίζοντας πως αν επρόκειτο για σκάφος του Λιμενικού θα είχαν διατυπωθεί κατηγορίες κατά της ελληνικής πολιτείας.

Στην ανάρτησή του υποστήριξε ακόμη ότι το γεγονός αυτό αναδεικνύει — όπως ανέφερε — τη στοχοποίηση όσων επιχειρούν να προστατεύσουν τα σύνορα της χώρας, κάνοντας λόγο για επιλεκτικές αντιδράσεις από πολιτικούς και οργανώσεις.

Το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες, με θύματα μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, επαναφέρει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό ζήτημα και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που συχνά συνοδεύουν τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 Απήγαγαν και σκότωσαν τον λάθος άνθρωπο: Το θρίλερ με τον 85χρονο που συγκλονίζει την Αυστραλία
14:47 Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία»
14:41 Αχαΐα: 107 συλλήψεις στην κορύφωση του Καρναβαλιού – Σαρωτικοί έλεγχοι για ναρκωτικά, όπλα και παραβατικότητα
14:35 Βόλος: Στο μικροσκόπιο επεισόδιο σε παιδικό σταθμό – Στο αυτόφωρο δύο βρεφοκόμοι, μήνυση και από τον πατέρα
14:28 Σε λειτουργία το νέο υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ στον e-ΕΦΚΑ – Νέες ψηφιακές δυνατότητες για εργαζόμενους
14:19 Καλάβρυτα: Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις το Σαββατοκύριακο για κατοίκους της Αροανίας
14:13 Μαρινάκης για Δένδια: «Μεγεθύνθηκε το θέμα» – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για Τέμπη, Υγεία και εξωτερική πολιτική
14:10 Σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Ήλιδας για τις εκτεταμένες κατολισθήσεις στην Πηνεία
14:05 Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια – Μνημόσυνο στη μνήμη του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
14:01 Έρευνα για το «τέρας του Βελγίου» Μαρκ Ντιτρού: Βρέθηκαν 200 γυμνές φωτογραφίες παιδιών στο κελί του
14:00 Ετοιμο το Αίγιο ν’ αλλάξει πίστα: Η αξιοποίηση του Λιμανιού είναι το μεγάλο δέλεαρ
13:56 Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Παράνομη η εντολή εκταφής» – Ένταση στη δίκη για τα βίντεο
13:50 Πάτρα: Απάντηση της Δημοτικής Αρχής για τον Αποκριάτικο Χορό Δημάρχου
13:46 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
13:36 Στα τέλη Μαρτίου οι ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό – Το οικονομικό στίγμα της κυβέρνησης για το 2026
13:33 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Ερωτήματα για Φράγμα Πηνειού, αναπλάσεις, αποζημιώσεις και υποδομές στη λογοδοσία της Περιφέρειας
13:29 Ζελένσκι από το καταφύγιο: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία στέκεται ακόμη» ΒΙΝΤΕΟ
13:22 Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
13:17 Γ’ Εθνική: Η ώρα της αλήθειας, κλήρωση και ημερομηνίες play offs-outs
13:16 Φορολογικές δηλώσεις 2025: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Εκπτώσεις φόρου και τι ισχύει για το «φορολογικό διαζύγιο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ