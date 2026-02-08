Ναυάγιο στη Χίο: Τι λένε στις καταθέσεις τους οι διασωθέντες

Μια εκ διαμέτρου αντίθετη περιγραφή από αυτή του Λιμενικού Σώματος δίνουν στις καταθέσεις τους ενώπιον της Ανακρίτριας όσοι επέζησαν του ναυαγίου της Χίου την περασμένη Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου. Το NEWS 24/7 φέρνει στο φως της δημοσιότητας τις καταθέσεις των επιζώντων

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Λιμενικό Σώμα περιέγραψε το περιστατικό ως εξής: «Ένα περιπολικό σκάφος το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα».

Πέντε ημέρες αργότερα, το NEWS 24/7 αποκαλύπτει όσα έχουν ξεκινήσει να περιγράφουν οι επιζώντες του ναυαγίου στις καταθέσεις τους κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η οποία έχει ξεκινήσει από το βράδυ της Παρασκευής ήδη μέσα στο νοσοκομείο καθώς οι περισσότεροι νοσηλεύονται ακόμη αλλά και στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ όπου έχουν μεταφερθεί όσοι πήραν εξιτήριο.

«Είδα ένα δυνατό φως να πέφτει στο σκάφος μας και μετά έγινε το χτύπημα. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Το φως ήρθε από τα αριστερά. Ήμασταν κοντά, θέλαμε 3-4 λεπτά να φτάσουμε», περιγράφει ένας από τους επιζώντες που έχουν καταθέσει.

Στην ερώτηση από ποια πλευρά ένιωσε το χτύπημα απαντά: «Από τα αριστερά μας» ενώ ερωτώμενος αν αντιλήφθηκε να στρίβει το φουσκωτό στο οποίο επέβαινε, λέει: «Όχι, πηγαίναμε μόνο ευθεία».

Ακόμη, καταθέτει πως δεν άκουσε καμία σειρήνα ή κάποιον να φωνάζει να σταματήσουν και αν είδαν κάποιο μπλε φως, απάντησε: «Όχι. Αν είχα ακούσει κάποιον να μου λέει ότι είδε κάτι πριν τη σύγκρουση θα το έλεγα».

Άλλος επιζών στην κατάθεσή του περιγράφει και εκείνος πως καθόταν στη δεξιά πλευρά του φουσκωτού και ενώ έβλεπε ότι πλησίαζαν στη Χίο, είδε ένα άσπρο δυνατό φως: «Αυτό το φως άναψε και έσβησε μια φορά σαν να ήθελε να φοβηθούμε. Όταν είδαμε το φως αγχωθήκαμε γιατί νομίζαμε ότι θα επιστρέψουμε πίσω. Μετά από ένα δευτερόλεπτο αφότου έκλεισε το φως μας χτύπησαν πολύ γρήγορα και πολύ δυνατά. Μετά από αυτό το τρακάρισμα, πώς ζούμε σήμερα, ο Θεός ξέρει».

Ο επιζώντας ρωτήθηκε επίσης αν άκουσε κάποια σειρήνα ή κάποιον να τους προειδοποιεί να σταματήσουν πριν το χτύπημα: «Όχι δεν άκουσα τίποτα. Είδα το φως και μετά από ένα δευτερόλεπτο ένιωσα το χτύπημα. Είχε ησυχία, μετά είδαμε το φως και μετά έγινε το χτύπημα».

Στην ερώτηση αν αντιλήφθηκε το φουσκωτό στο οποίο επέβαινε να στρίβει, απαντάει επίσης αρνητικά: «Όχι δεν κατάλαβα να στρίβει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, πήγαινε ευθεία και μας χτύπησαν από την αριστερή πλευρά».

Σε μια τρίτη κατάθεση, μιας γυναίκας που επέβαινε στο φουσκωτό με τον σύζυγο της και τα παιδιά της που βρίσκονται ανάμεσα στους νεκρούς, εκείνη περιγράφει: «Ο καπετάνιος πήγαινε καλά, ήσυχα και όταν είχαμε λίγο ακόμα να φτάσουμε στην Ελλάδα είδαμε ένα φως από τα αριστερά και έγινε το τρακάρισμα.

Με το που είδα το φως αμέσως έγινε το τρακάρισμα, όταν συνήλθα είδα πολλά αίματα και το νερό είχε φτάσει μέχρι κάτω από το στήθος μου. Δεν ήταν τρακάρισμα, ήταν επίτηδες. Πηγαίναμε ευθεία και μας χτύπησε πολύ δυνατά».

Ισχυρίζεται και εκείνη πως ο οδηγός δεν έστριψε καθόλου και δεν κατευθύνθηκε εκείνος προς το σκάφος του λιμενικού. «Δεν ακούσαμε κάποια σειρήνα ή στοπ. Εάν είχαμε ακούσει στοπ θα είχαμε σταματήσει και δεν θα είχαν πεθάνει τα παιδιά μας. Δεν είδαμε κανέναν, κανένας δεν μας κυνήγησε. Όταν είδα το φως είδα ότι ερχόταν κάτι καταπάνω μας και μας χτύπησαν».

Ίδια είναι και η περιγραφή ενός ακόμη επιβάτη του φουσκωτού: «Δεν κατάλαβα τίποτα, συνήλθα όταν είδα τους λιμενικούς. Έτρεχε το σκάφος, είδα κάτι άσπρα φώτα, πολύ δυνατά γύρω μου ήταν άσπρη η θάλασσα από το φως και μετά έγινε το τρακάρισμα. Το φως ερχόταν από τα αριστερά μας. Δεν άκουσα σειρήνα, μόνο τη μηχανή του σκάφους μας άκουγα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν άκουσα κάτι ή όχι».

Στην ερώτηση αν είδε κάποιο μπλε φως ή άκουσε κάποιον να ζητάει να σταματήσουν απαντάει: «Όχι, δεν είδα κάποιο μπλε φως, ούτε στοπ άκουσα. Μετά το τρακάρισμα άκουσα κόσμο να ζητάει βοήθεια».

Ο οδηγός και οι ερωτήσεις για αναγνώριση

Από τους επιζώντες που ρωτήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, οι περισσότεροι περιγράφουν πως δεν έχουν δει ποιος ήταν ο οδηγός. Κάποιοι καταθέτουν πως δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν καθώς «έτσι κι αλλιώς φορούσε μάσκα σε όλο του το πρόσωπο». Άλλοι λένε πως «όταν επιβιβαστήκαμε στα παράλια της Τουρκίας, ένας Τούρκος μας είπε να κοιτάμε κάτω και επειδή φοβηθήκαμε εμείς κοιτάζαμε κάτω. Αυτός ο Τούρκος έφυγε μόλις επιβιβαστήκαμε στο σκάφος».

Μόνο ένα άτομο από τους επιβάτες που έχουν καταθέσει είπε πως μπορεί να τον αναγνωρίσει αν τον δει. Αρχικά είπε: «Μπορώ να τον αναγνωρίσω παρ’ ότι φορούσε μαύρη μάσκα σε όλο το πρόσωπο. Μόνο τα μάτια του δεν καλύπτονταν και μόνο αυτά είδα». Στη διάρκεια της προανάκρισης σε μια φωτογραφία που είδε τον αναγνώρισε.

Ωστόσο, όταν στη διάρκεια της ανάκρισης της έδειξαν ξανά φωτογραφία, είπε ανασκευάζοντας: «Δεν είδα τα μαλλιά του και το υπόλοιπο πρόσωπό του, όμως έτσι όπως τον βλέπω τώρα, νομίζω δεν είναι αυτός. Δεν είμαι σίγουρη. Μοιάζει με τον οδηγό». Όταν ρωτήθηκε γιατί τον αναγνώρισε στην προανάκριση μιλώντας στους λιμενικούς, είπε: «Τότε δεν ήμουν πολύ καλά, ήμουν ταραγμένη από το περιστατικό, έκλαιγα και δεν ήμουν σε κατάσταση να θυμάμαι καλά».

Η κατάθεση του κυβερνήτη και γιατί δεν έγραψε τίποτα στο ημερολόγιο πλοίου

Στην δική του κατάθεση, ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού λέει πως δεν του έχει ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Ισχυρίζεται, όπως από την αρχή λέει το Λιμενικό ότι «είχαμε ενεργοποιήσει τα ηχητικά σήματα για να δηλώσουμε την ιδιότητά μας. Τους φωνάζαμε ΣΤΟΠ».

Για το πως έγινε η σύγκρουση, ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού καταθέτει: «Πλησιάσαμε και σε δευτερόλεπτα διαπίστωσα ότι ο οδηγός του σκάφους έστριψε προς τα επάνω μας αριστερά, δηλαδή σε νότια πορεία. Έστριψε απότομα, έκανε ελιγμό, προφανώς έχασε τον έλεγχο απ’ότι καταλαβαίνω με βάση την εμπειρία μου».

Συνεχίζοντας λέει: «Όταν ένιωσα το κτύπημα έστριψα αριστερά το τιμόνι μου και έπειτα είδα τη βάρκα με σκασμένα μπαλόνια να αρχίζει να βυθίζεται».

Ερωτώμενος αν υπάρχει ημερολόγιο πλοίου στο σκάφος και τι κατέγραψε ο ίδιος σε αυτό, απάντησε: «Ναι υπάρχει. Τηρείται χειρόγραφα από εμένα ως κυβερνήτη. Δεν έχω καταγράψει κάτι ακόμη γιατί είμαι τραυματισμένος στο αριστερό μου χέρι, όπως προανέφερα και μου είναι δύσκολο να γράψω παρότι είμαι δεξιόχειρας».

