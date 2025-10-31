ΝΔ: Έφυγε ο πρώην βουλευτής Γιάννης Καβαρατζής

Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε χθες, 30 Οκτωβρίου 2025, ο Γιάννης Καβαρατζής, γιατρός και πρώην βουλευτής Έβρου με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος μετά τη μεταπολίτευση.

Γεννημένος το 1940 στη Λευκίμη Σουφλίου, σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έζησε σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή, συνδυάζοντας την ιατρική πρακτική με μακρά πολιτική πορεία.

Ο Γιάννης Καβαρατζής εξελέγη βουλευτής Έβρου για πρώτη φορά το 1974, συμμετέχοντας στην αρχική κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, και συνολικά σε έξι εκλογικές αναμετρήσεις, αν και κηρύχθηκε έκπτωτος τρεις φορές λόγω ενστάσεων.

Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, αποτίοντας φόρο τιμής στη συνέπεια, το ήθος και την αφοσίωσή του στην Ελλάδα και τον Έβρο: «Αποχαιρετούμε με θλίψη ένα στέλεχος που διακρίθηκε για την προσφορά του στον συνάνθρωπο και την αξιοπρέπειά του. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του».

