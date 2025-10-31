ΝΔ: Έφυγε ο πρώην βουλευτής Γιάννης Καβαρατζής

Υπήρξε από τα πρώτα στελέχη της πρώτης Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ το 1974

ΝΔ: Έφυγε ο πρώην βουλευτής Γιάννης Καβαρατζής
31 Οκτ. 2025 10:36
Pelop News

Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε χθες, 30 Οκτωβρίου 2025, ο Γιάννης Καβαρατζής, γιατρός και πρώην βουλευτής Έβρου με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος μετά τη μεταπολίτευση.

Γεννημένος το 1940 στη Λευκίμη Σουφλίου, σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έζησε σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή, συνδυάζοντας την ιατρική πρακτική με μακρά πολιτική πορεία.

Ο Γιάννης Καβαρατζής εξελέγη βουλευτής Έβρου για πρώτη φορά το 1974, συμμετέχοντας στην αρχική κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, και συνολικά σε έξι εκλογικές αναμετρήσεις, αν και κηρύχθηκε έκπτωτος τρεις φορές λόγω ενστάσεων.

Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, αποτίοντας φόρο τιμής στη συνέπεια, το ήθος και την αφοσίωσή του στην Ελλάδα και τον Έβρο: «Αποχαιρετούμε με θλίψη ένα στέλεχος που διακρίθηκε για την προσφορά του στον συνάνθρωπο και την αξιοπρέπειά του. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:38 Τι έδειξαν οι έλεγχοι για χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάα την τελευταία εβδομάδα
10:36 ΝΔ: Έφυγε ο πρώην βουλευτής Γιάννης Καβαρατζής
10:31 Αγρίνιο: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
10:27 Επιμένει ο Μητροπολίτης Δωδώνης: «Απαράδεκτο» το πουκάμισο έξω σε ομιλητή
10:24 Πιάστηκε γυναίκα με ναρκωτικά στην Πάτρα
10:16 Πάτρα: Την λήστεψαν και ζητούσαν λύτρα για την επιστροφή των κλοπιμαίων
10:15 Airbnb: Συνεχής αύξηση καταλυμάτων και κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης
10:07 Κριτική ΣΥΡΙΖΑ στον Φεύγα για τον χαρακτηρισμό αγροτών ως «ξεβολεμένων»
10:04 Συνελήφθη 48χρονος διακινητής κοκαΐνης στη Θεσσαλονίκη
10:00 Εφτασε στο αεροδρόμιο «Βενιζέλος» με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών
9:57 Παπαθανάσης: 72,6 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ για επαγγελματική κατάρτιση
9:52 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 1/11
9:48 Η αλήθεια πίσω από το φαινόμενο των «γαλάζιων σκύλων» στο Τσερνόμπιλ
9:36 Βιετνάμ: Τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες, 13 νεκροί και 11 αγνοούμενοι
9:36 ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
9:25 Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 6 άτομα για την επίθεση σε Βορίδη, έφοδος στον «Ευαγγελισμό» BINTEO
9:23 Ουκρανικό: Το τηλεφώνημα έντασης και οι απαιτήσεις πριν την ακύρωση συνάντησης Τραμπ – Πούτιν
9:13 Ποια είναι η πρώτη γυναίκα χειρουργός μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ελλάδα ΦΩΤΟ
9:12 Halloween: Η εμφάνιση που επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο ΦΩΤΟ
9:01 «Trick or treat» στον Λευκό Οίκο: Το ζεύγος Τραμπ σε ρυθμούς Halloween ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ