Νέα άφιξη ξενοδοχείου στην Πάτρα;
Πριν από λίγες μέρες η Πελοπόννησος με εκτενές ρεπορτάζ κατάγραψε τις κινήσεις που γίνονται στον κλάδο
Μαθαίνουμε ότι πατρινός επιχειρηματίας ξεκινά διαδικασίες το 2026 για να αναπαλαιώσει ιδιόκτητο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας, με στόχο να δημιουργηθεί ένα μικρό boutique hotel.
Μια ακόμα ένδειξη για την κινητικότητα του κλάδου στην πόλη μας-όπως άλλωστε κατέγραψε πρόσφατα και ρεπορτάζ της “Πελοποννήσου”-, ενώ λέγεται ότι θα έχουμε και εκπλήξεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.
