Νέα αμυντική συμφωνία Λονδίνου – Άγκυρας για τα μαχητικά Eurofighter

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία προχώρησαν την Τετάρτη 25 Μαρτίου στην υπογραφή νέας συμφωνίας που αφορά τη συντήρηση και την επιχειρησιακή υποστήριξη των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία των δύο πλευρών στον τομέα της άμυνας.

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο πλαίσιο επαφών ανάμεσα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ και τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Τζον Χίλεϊ, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν διεθνή μέσα.

The UK and Türkiye on Wednesday signed a new agreement covering the maintenance and operational support of Eurofighter Typhoon jets, as defense ties between the two countries continue to strengthen https://t.co/BhMS1V7UYL pic.twitter.com/OZTreTAM9B — Anadolu English (@anadoluagency) March 25, 2026

Το νέο αυτό βήμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμυντικοί δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες εμφανίζονται ενισχυμένοι, με τη συμφωνία να εστιάζει στην τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη των αεροσκαφών στο πλαίσιο του προγράμματος Eurofighter Typhoon.

