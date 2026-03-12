Νέα απάτη με SMS: Προειδοποίηση ΕΛΑΣ για ψεύτικα πρόστιμα τροχαίας

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε νέα προειδοποίηση προς τους πολίτες για εξέλιξη απάτης μέσω SMS, που αφορά δήθεν ανεξόφλητα πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων. Η ανακοίνωση εκδόθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και αποτελεί συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης από τις 3 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες αποστέλλουν μηνύματα με κείμενο όπως «το πρόστιμο τροχαίας παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 ημέρες», δημιουργώντας αίσθημα πίεσης και ανησυχίας. Το μήνυμα περιλαμβάνει σύνδεσμο (link) που οδηγεί σε πλαστό ιστότοπο, ο οποίος προσομοιάζει με επίσημη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι επιτήδειοι έχουν βελτιώσει τη διατύπωση του μηνύματος, χρησιμοποιώντας σωστή ορθογραφία και σύνταξη, ώστε να ενισχύσουν την εντύπωση γνησιότητας και να πείσουν ιδίως όσους αγνόησαν προηγούμενα παρόμοια μηνύματα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε συνέχεια της από 3 Φεβρουαρίου 2026 ανακοίνωσης, με την οποία είχαν ενημερωθεί οι πολίτες για αποστολή απατηλών μηνυμάτων (SMS) σχετικά με δήθεν επιβολή προστίμων τροχαίων παραβάσεων, επισημαίνεται ότι οι επιτήδειοι επανέρχονται με νέα παραλλαγή της ίδιας μεθόδου εξαπάτησης.

Ειδικότερα, το νέο μήνυμα αναφέρει ότι «το πρόστιμο τροχαίας παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 ημέρες», επιχειρώντας να δημιουργήσει αίσθημα ανησυχίας και πίεσης στους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό, οι δράστες στοχεύουν ιδίως σε όσους είχαν αγνοήσει την προηγούμενη ειδοποίηση, ώστε να θεωρήσουν εσφαλμένα ότι πρόκειται για νόμιμη και επαναλαμβανόμενη ενημέρωση και να παραπλανηθούν.

Στο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link), ο οποίος οδηγεί σε διαδικτυακό περιβάλλον που προσομοιάζει με επίσημη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ωστόσο, πρόκειται για πλαστό ιστότοπο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών και οικονομικών στοιχείων των πολιτών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση οι επιτήδειοι έχουν βελτιώσει τη μορφή του μηνύματος, το οποίο εμφανίζεται με ορθή σύνταξη και ορθογραφία, στοιχείο που ενδέχεται να ενισχύσει την ψευδή εντύπωση γνησιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι:

* Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και οι Δημόσιες Αρχές δεν αποστέλλουν ειδοποιήσεις για πληρωμές προστίμων μέσω συνδέσμων σε μηνύματα SMS.

* Οι επίσημες πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω των θεσμοθετημένων κρατικών ψηφιακών πλατφορμών.

Οι πολίτες καλούνται:

* να μην ανταποκρίνονται σε τέτοια μηνύματα,

* να μην πατούν τους συνδέσμους,

* να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

* να αγνοούν και να διαγράφουν άμεσα το μήνυμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρακτικές αυτές αποτελούν μορφή ηλεκτρονικής απάτης (phishing), με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και χρημάτων.

Σε περίπτωση που πολίτης έχει ήδη επιλέξει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία:

* να επικοινωνεί άμεσα με την τράπεζά του,

* να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών παρατίθεται ενδεικτικό παράδειγμα του απατηλού μηνύματος και του πλαστού περιβάλλοντος στο οποίο οδηγεί ο σύνδεσμος.

