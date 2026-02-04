Νέα απάτη: Ψεύτικα SMS για πρόστιμο από την Τροχαία, οι συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Για μια νέα απάτη μέσω SMS, η οποία στοχεύει πολίτες με ψευδείς ειδοποιήσεις για δήθεν παράβαση ορίου ταχύτητας, προειδοποιεί η Ελληνική Αστυνομία.

Στα μηνύματα αυτά, οι αποστολείς ισχυρίζονται ότι έχει καταγραφεί υπέρβαση ταχύτητας και ότι επιβάλλεται άμεσα κάποιο πρόστιμο ή ποινή. Το κείμενο περιέχει συνήθως έναν σύνδεσμο, μέσω του οποίου ο παραλήπτης καλείται να εξοφλήσει «άμεσα» ένα μικρό ποσό για να «τακτοποιήσει» την υπόθεση. Αναφέρονται επίσης διάφορες πλατφόρμες πληρωμής που δεν έχουν καμία σχέση με τις επίσημες διαδικασίες της Τροχαίας ή του Δημοσίου.

Διαβάστε επίσης: Καμπανάκι κινδύνου για νέα πανδημία, προειδοποιήσεις επιστημόνων για δυο ιούς

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει τα βασικά σημάδια που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για απάτη:

Υπάρχουν πολλά ορθογραφικά και γραμματικά λάθη

και γραμματικά λάθη Η διατύπωση είναι ασαφής , πρόχειρη ή υπερβολικά πιεστική

, πρόχειρη ή υπερβολικά πιεστική Δεν αναφέρεται ακριβής ημερομηνία , αριθμός κλήσης ή επίσημη πηγή

, αριθμός κλήσης ή επίσημη πηγή Υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί σε άγνωστη ή ύποπτη ιστοσελίδα

Οι συστάσεις της Αστυνομίας είναι σαφείς:

Αγνοήστε εντελώς το μήνυμα

Μην πατάτε σε κανέναν σύνδεσμο που περιλαμβάνεται

Μην εισάγετε προσωπικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών

Διαγράψτε αμέσως το SMS

Εάν έχετε ήδη κάνει κλικ στον σύνδεσμο ή έχετε συμπληρώσει κάποια στοιχεία στην ιστοσελίδα που άνοιξε:

Επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας για να ελέγξετε τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας

Ενημερώστε τις αστυνομικές αρχές (καλέστε το 100 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα)

Αλλάξτε άμεσα τους κωδικούς πρόσβασης σε email, τραπεζικές υπηρεσίες και άλλους λογαριασμούς

Η συγκεκριμένη μέθοδος ανήκει στην κατηγορία smishing (phishing μέσω SMS) και έχει ως στόχο είτε την κλοπή χρημάτων είτε τη συλλογή προσωπικών και οικονομικών δεδομένων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



