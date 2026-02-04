Νέα απάτη: Ψεύτικα SMS για πρόστιμο από την Τροχαία, οι συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.
Νέα απάτη με SMS για πρόστιμα Τροχαίας. Πώς να αναγνωρίσετε τα ύποπτα μηνύματα
Για μια νέα απάτη μέσω SMS, η οποία στοχεύει πολίτες με ψευδείς ειδοποιήσεις για δήθεν παράβαση ορίου ταχύτητας, προειδοποιεί η Ελληνική Αστυνομία.
Στα μηνύματα αυτά, οι αποστολείς ισχυρίζονται ότι έχει καταγραφεί υπέρβαση ταχύτητας και ότι επιβάλλεται άμεσα κάποιο πρόστιμο ή ποινή. Το κείμενο περιέχει συνήθως έναν σύνδεσμο, μέσω του οποίου ο παραλήπτης καλείται να εξοφλήσει «άμεσα» ένα μικρό ποσό για να «τακτοποιήσει» την υπόθεση. Αναφέρονται επίσης διάφορες πλατφόρμες πληρωμής που δεν έχουν καμία σχέση με τις επίσημες διαδικασίες της Τροχαίας ή του Δημοσίου.
Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει τα βασικά σημάδια που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για απάτη:
- Υπάρχουν πολλά ορθογραφικά και γραμματικά λάθη
- Η διατύπωση είναι ασαφής, πρόχειρη ή υπερβολικά πιεστική
- Δεν αναφέρεται ακριβής ημερομηνία, αριθμός κλήσης ή επίσημη πηγή
- Υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί σε άγνωστη ή ύποπτη ιστοσελίδα
Οι συστάσεις της Αστυνομίας είναι σαφείς:
- Αγνοήστε εντελώς το μήνυμα
- Μην πατάτε σε κανέναν σύνδεσμο που περιλαμβάνεται
- Μην εισάγετε προσωπικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών
- Διαγράψτε αμέσως το SMS
Εάν έχετε ήδη κάνει κλικ στον σύνδεσμο ή έχετε συμπληρώσει κάποια στοιχεία στην ιστοσελίδα που άνοιξε:
- Επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας για να ελέγξετε τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας
- Ενημερώστε τις αστυνομικές αρχές (καλέστε το 100 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα)
- Αλλάξτε άμεσα τους κωδικούς πρόσβασης σε email, τραπεζικές υπηρεσίες και άλλους λογαριασμούς
Η συγκεκριμένη μέθοδος ανήκει στην κατηγορία smishing (phishing μέσω SMS) και έχει ως στόχο είτε την κλοπή χρημάτων είτε τη συλλογή προσωπικών και οικονομικών δεδομένων.
