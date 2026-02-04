Νέα απάτη: Ψεύτικα SMS για πρόστιμο από την Τροχαία, οι συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Νέα απάτη με SMS για πρόστιμα Τροχαίας. Πώς να αναγνωρίσετε τα ύποπτα μηνύματα

Νέα απάτη: Ψεύτικα SMS για πρόστιμο από την Τροχαία, οι συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.
04 Φεβ. 2026 8:14
Pelop News

Για μια νέα απάτη μέσω SMS, η οποία στοχεύει πολίτες με ψευδείς ειδοποιήσεις για δήθεν παράβαση ορίου ταχύτητας, προειδοποιεί η Ελληνική Αστυνομία.

Στα μηνύματα αυτά, οι αποστολείς ισχυρίζονται ότι έχει καταγραφεί υπέρβαση ταχύτητας και ότι επιβάλλεται άμεσα κάποιο πρόστιμο ή ποινή. Το κείμενο περιέχει συνήθως έναν σύνδεσμο, μέσω του οποίου ο παραλήπτης καλείται να εξοφλήσει «άμεσα» ένα μικρό ποσό για να «τακτοποιήσει» την υπόθεση. Αναφέρονται επίσης διάφορες πλατφόρμες πληρωμής που δεν έχουν καμία σχέση με τις επίσημες διαδικασίες της Τροχαίας ή του Δημοσίου.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει τα βασικά σημάδια που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για απάτη:

  • Υπάρχουν πολλά ορθογραφικά και γραμματικά λάθη
  • Η διατύπωση είναι ασαφής, πρόχειρη ή υπερβολικά πιεστική
  • Δεν αναφέρεται ακριβής ημερομηνία, αριθμός κλήσης ή επίσημη πηγή
  • Υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί σε άγνωστη ή ύποπτη ιστοσελίδα

Οι συστάσεις της Αστυνομίας είναι σαφείς:

  • Αγνοήστε εντελώς το μήνυμα
  • Μην πατάτε σε κανέναν σύνδεσμο που περιλαμβάνεται
  • Μην εισάγετε προσωπικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών
  • Διαγράψτε αμέσως το SMS

Εάν έχετε ήδη κάνει κλικ στον σύνδεσμο ή έχετε συμπληρώσει κάποια στοιχεία στην ιστοσελίδα που άνοιξε:

  • Επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας για να ελέγξετε τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας
  • Ενημερώστε τις αστυνομικές αρχές (καλέστε το 100 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα)
  • Αλλάξτε άμεσα τους κωδικούς πρόσβασης σε email, τραπεζικές υπηρεσίες και άλλους λογαριασμούς

Η συγκεκριμένη μέθοδος ανήκει στην κατηγορία smishing (phishing μέσω SMS) και έχει ως στόχο είτε την κλοπή χρημάτων είτε τη συλλογή προσωπικών και οικονομικών δεδομένων.

