Νέα αποζημίωση 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά – Ενισχύεται με 1 εκατ. η Δυτική Ελλάδα

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, πραγματοποιείται η 4η κατανομή αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά, ύψους 12.248.642,97 ευρώ. Η νέα πληρωμή εντάσσεται στο συνεχιζόμενο σχέδιο στήριξης του πρωτογενούς τομέα, που από το περασμένο καλοκαίρι έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τη ζωονόσο.

Μέχρι σήμερα, για λειτουργικές δαπάνες Περιφερειών και αποζημιώσεις κτηνοτρόφων, έχουν καταβληθεί συνολικά 48.080.149,29 ευρώ, καλύπτοντας το σύνολο των πληγεισών περιοχών της χώρας.

Οι μεγαλύτερες πληρωμές έχουν κατευθυνθεί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (17,6 εκατ. ευρώ) και στη Θεσσαλία (16,4 εκατ. ευρώ), ενώ σημαντικά ποσά διατέθηκαν στη Δυτική Ελλάδα (4,57 εκατ. ευρώ), την Κεντρική Μακεδονία (4,15 εκατ. ευρώ) και τη Στερεά Ελλάδα (2,1 εκατ. ευρώ).

Η νέα, 4η κατανομή του 2025, ενισχύει εκ νέου τη Θεσσαλία, με ποσό 6,96 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταβάλλονται 3,43 εκατ. ευρώ. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις προβλέπονται επίσης για τη Δυτική Ελλάδα (1,01 εκατ. ευρώ), την Κεντρική Μακεδονία (416.719 ευρώ) και τη Στερεά Ελλάδα (413.405 ευρώ).

Η νέα δέσμη πληρωμών εξασφαλίζει τη συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους, καθώς και την ομαλή λειτουργία των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τον έλεγχο και την εκρίζωση της νόσου.

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση ανά θανατωθέν ζώο φτάνει έως και τα 250 ευρώ, καθιστώντας την υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με συνέπεια συνεχίζουμε τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά και των Περιφερειών που έχουν επωμιστεί το βάρος της κρίσης. Η ομαλή ροή των πληρωμών και η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική κτηνοτροφία. Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου είναι ευθύνη όλων μας και απαιτεί αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας».

