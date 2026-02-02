Νέα αρχεία Επστάιν: Συνέντευξη όπου αυτοχαρακτηρίζεται «σεξουαλικό αρπακτικό πρώτης κατηγορίας»

Σχεδόν τρία εκατομμύρια σελίδες από νέα αρχεία που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν δόθηκαν στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας πρόσθετα στοιχεία για τη δράση και τη δημόσια εικόνα του καταδικασμένου παιδόφιλου.

Ανάμεσα στα έγγραφα περιλαμβάνεται και βιντεοσκοπημένη συνέντευξη, στην οποία ο Επστάιν εμφανίζεται να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τη φήμη του, την προέλευση της περιουσίας του και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Σε χαρακτηριστικό σημείο του διαλόγου, όταν ερωτάται αν είναι «σεξουαλικό αρπακτικό κατηγορίας τρία», απαντά: «Κατηγορίας ένα. Είμαι ο χαμηλότερος».

Στο ίδιο βίντεο, ο συνομιλητής του τον ρωτά επανειλημμένα αν θεωρεί τον εαυτό του «τον διάβολο». Ο Επστάιν απαντά αρχικά ειρωνικά, ενώ σε μεταγενέστερο σημείο δηλώνει ότι «ο διάβολος τον τρομάζει», αποφεύγοντας σαφή απάντηση. Παράλληλα, αναφέρεται και στην προέλευση των χρημάτων του, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι βρώμικα», καθώς –όπως λέει– τα κέρδισε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «η ηθική είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα».

Ο άνθρωπος που του απευθύνει τις ερωτήσεις δεν εμφανίζεται στο πλάνο, ωστόσο εκτιμάται ότι πρόκειται για τον Στιβ Μπάνον, πρώην επικεφαλής στρατηγικό σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ. Παραμένει άγνωστο πότε και πού πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη, ποιος κατέγραψε το βίντεο και για ποιο λόγο ο Μπάνον συνομιλούσε με τον Επστάιν.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Επστάιν ισχυρίζεται ότι έχει προχωρήσει σε φιλανθρωπικές δωρεές, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση της πολιομυελίτιδας στο Πακιστάν και την Ινδία, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω στοιχεία.

Η δημοσιοποίηση των νέων αρχείων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, έξι εβδομάδες μετά την καταληκτική προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου, όπως αυτή προβλέπεται από τον Epstein Files Transparency Act, νόμο που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε τον Νοέμβριο.

