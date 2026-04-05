Νέα Αριστερά: «Ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ως τιμωρός του συστήματος που ο ίδιος δημιούργησε»

Με σκληρή γλώσσα σχολίασε η Νέα Αριστερά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πολιτική υποκρισία. Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να παρουσιαστεί ως «εκδικητής» απέναντι στο «βαθύ κράτος», παραβλέποντας ωστόσο ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας τα τελευταία επτά χρόνια.

Η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι το «βαθύ κράτος» ταυτίζεται με το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς το πελατειακό, αδιαφανές και εξαρτημένο από ρουσφέτια. Παράλληλα, κάνει λόγο για προσπάθεια υποβάθμισης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι η μεταφορά του οργανισμού στην ΑΑΔΕ αποτελεί τακτικισμό και «επιχείρηση συγκάλυψης» μιας υπόθεσης που κάθε άλλο παρά ξεπερασμένη θεωρείται.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά αναφέρει:

«Ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του εμφανίζεται σχεδόν ως… μασκοφόρος εκδικητής απέναντι στο «βαθύ κράτος». Μόνο που ξεχνά να μας πει ποιος το δημιούργησε, ποιος το εξέθρεψε και ποιος κυβέρνησε τη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια.

Το «βαθύ κράτος» που δήθεν ανακαλύπτει σήμερα είναι το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας: πελατειακό, αδιαφανές και βαθιά εξαρτημένο από ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις. Η διαφθορά δεν είναι κάποιο side project της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά ο βασικός τρόπος διακυβέρνησής της.

Επίσης, ο Πρωθυπουργός προσπαθεί εναγωνίως να μας πείσει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί μια «παθογένεια του παρελθόντος», που, με τακτικισμούς, όπως η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ και χωρίς καμία ουσιαστική δομική αλλαγή, έχει δήθεν ξεπεραστεί. Αλλά η προσπάθεια να παρουσιαστεί ως «ξεπερασμένη» υπόθεση δεν είναι τίποτα άλλο από μια ακόμη επιχείρηση συγκάλυψης.

Την ίδια στιγμή, κυβερνητικά στελέχη, όπως ο κ. Γεωργιάδης, φτάνουν στο σημείο να σχετικοποιούν το ρουσφέτι, λέγοντας ότι υπάρχει… από τον 5ο αιώνα π.Χ., ενώ επιτίθενται ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή κάνει τη δουλειά της. Ενοχλεί, φαίνεται, η Δικαιοσύνη όταν πλησιάζει την εξουσία.

Η κυβέρνηση είναι βαθιά μπλεγμένη στη διαφθορά, την οποία η ίδια παράγει. Μια κυβέρνηση που καταρρέει μέσα στη δυσωδία των σκανδάλων που η ίδια δημιούργησε.

Όσο κι αν επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης να αλλάξει αφήγημα, δεν μπορεί να εμφανίζεται ταυτόχρονα και ως τιμωρός και ως αρχιτέκτονας του ίδιου συστήματος.

Και για να μιλήσουμε και εμείς σε αόριστο: η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτέλεσε μια κακή παρένθεση. Και έκλεισε».

