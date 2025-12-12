Νέα Αριστερά: Στην Πάτρα σήμερα ο Πάνος Σκουρλέτης

Παρόντος του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας της Νέας Αριστεράς, Πάνο Σκουρλέτη, θα διεξαχθει σήμερα Παρασκευή 12/12/2025, στις 6 μ.μ. στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου (Τριών Ναυάρχων 40) η Γενική Συνέλευση της Νέας Αριστεράς Αχαΐας.

Αντικείμενο η συζήτηση των προγραμματικών θέσεων του Διαρκούς Συνεδρίου που θα διεξαχθεί στις 22-24/01/2026 στην Αθήνα, καθώς και τα κείμενα συμβολής για την στρατηγική του κόμματος.

