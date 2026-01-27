Νέα Αριστερά: Τι λένε για το μέλλον του κόμματος η Σία Αναγνωστοπούλου και ο Κώστας Σπαρτινός

Συμφωνία ή ανακωχή; Μάλλον το δεύτερο… Αν θέλουμε ν’ αποδώσουμε με «μια λέξη» το αποτέλεσμα του Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς, μόνο η λέξη ανακωχή θα απέδιδε την πραγματικότητα. Ούτε η «προεδρική» πλευρά Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλου, ούτε η πλειοψηφούσα πλευρά Σακελλαρίδη, Τσακαλώτου και «Ομπρέλας» ήθελαν να «φορτωθούν» τυχόν διάσπαση του κόμματος. Κι έτσι, έκαναν και οι δύο πλευρές μια στρατηγική, αλλά εμφανέστατη υποχώρηση (περισσότερο η πλευρά Χαρίτση), ώστε να βγει προς τα έξω πως η Νέα Αριστερά παραμένει στις επάλξεις. Μόνη και αυτόνομη, για την ώρα…

Η διατύπωση της Πολιτικής Απόφασης μοιάζει με έναν συμβιβασμό ανάγκης, ο οποίος θα διατηρήσει μεν στην παρούσα φάση την ενότητα της Νέας Αριστεράς, όμως δύσκολα μπορεί να έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Αν, πάντως, θα έπρεπε να δίναμε σε κάποιον τον «τίτλο» του ηττημένου, έστω στα σημεία, αυτός θα ήταν ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει από το βασικό του αφήγημα που μιλούσε για λαϊκό μέτωπο και διάλογο για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.

Κατά συνέπεια, ο άτυπος «τίτλος» του κερδισμένου απονέμεται στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και σ’ όλους τους άλλους της «Ομπρέλας», που ήταν και οι περισσότεροι, οι οποίοι δεν ήθελαν καν να μπουν σε διαδικασία διαλόγου για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, θα συζητούσαν για οποιαδήποτε συνεργασία με άλλα αριστερόστροφα κόμματα, ακόμα και με το ΜεΡΑ25.

Υπάρχουν, όμως, και αρκετοί στο κόμμα που εκτιμούν πως ο Αλέξης Χαρίτσης και οι «οπαδοί» της άμεσης συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα δεν υποχώρησαν ουσιαστικά, απλώς αφήνουν τον χρόνο να κυλήσει μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα και τότε θα θέσουν εκ νέου θέμα!

Πάντως, μετά το τέλος του συνεδρίου, όλες οι πλευρές υποστήριζαν ότι είναι κερδισμένες. Από την πλευρά του γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, υπήρχε η εκτίμηση ότι μέσα στην απόφαση καταγράφεται «σαφής οριοθέτηση από προσωποπαγή σχήματα (βλέπε Τσίπρας)».

Από την άλλη, η πλευρά Χαρίτση δήλωνε εξαιρετικά ευχαριστημένη, καθώς «το συνέδριο επιβεβαίωσε ότι κάθε ενωτική προσπάθεια οφείλει να σέβεται την αυτονομία των επιμέρους χώρων και ότι η Νέα Αριστερά δεν κλείνει την πόρτα του διαλόγου, δεν θέτει αποκλεισμούς».

Η «Πελοπόννησος» πήρε την άποψη δύο στελεχών από την Αχαΐα που παρέστησαν στο Συνέδριο.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου: «Το ρευστό περιβάλλον που ζούμε σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η φάση ρήξης που βιώνουμε, όλα αυτά θέτουν το μείζον διακύβευμα των καιρών: η Νέα Αριστερά όρθια, ώστε οι δυνάμεις της Αριστεράς, της Οικολογίας, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας να κάνουν μέτωπο ανατροπής.

Η πολιτική απόφαση ήταν ομόφωνη και αυτό σημαίνει ότι, παρά τις διαφωνίες μας, όλοι και όλες δεσμευόμαστε ξανά ότι οι λόγοι που ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά δεν εξέλιπαν. Αντιθέτως. Σε όλους όσοι λένε ή γράφουν ότι απλώς κυλήσαμε το τενεκεδάκι παρακάτω, απλώς υπογραμμίζω ότι έχουμε τη θέληση, την ωριμότητα και τη συντροφικότητα να υπηρετήσουμε με δύναμη τη ριζοσπαστική, ανανεωτική Αριστερά. Και συμφωνούμε όλοι και όλες ότι η ρευστοποίηση του κόμματος δεν αποτέλεσε ποτέ επιλογή ούτε των μεν ούτε των δε».

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς Κώστας Σπαρτινός επισήμανε στην «Πελοπόννησο»: «Το πιο βασικό είναι ότι ξεκαθάρισε η κατάσταση. Το τοπίο έγινε ακόμα πιο καθαρό: δεν μας ενδιαφέρει ούτε να υπαχθούμε ούτε να προσχωρήσουμε στο κόμμα Τσίπρα. Υπάρχει απ’ όλους και απ’ όλες η διάθεση για προγραμματική σύγκλιση, στη βάση προγραμμάτων και αρχών, με άλλα κόμματα της Κεντροαριστεράς. Εάν σε αυτά τα κόμματα που θα ζητήσουν προγραμματική σύγκλιση και συζήτηση είναι και το κόμμα Τσίπρα, δεν έχουμε αντίρρηση να συζητήσουμε. Αποκλείστηκε, όμως, το ενδεχόμενο της αποκλειστικής συνεργασίας ή της απορρόφησης από το κόμμα Τσίπρα».

