Νέα δεδομένα στην υπόθεση Τσαγκαράκη: Γνήσιοι μόνο οι 7 από τους 300 πίνακες, δεύτερη σύλληψη και 200.000 ευρώ

Μεγαλώνει ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά τον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη, καθώς τα ευρήματα από τους ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. στους επαγγελματικούς του χώρους αποκαλύπτουν μια υπόθεση με πολλά ανοιχτά μέτωπα.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε καταστήματα και αποθήκες σε Κολωνάκι, Γλυφάδα και Ελληνικό, οι αστυνομικοί εντόπισαν εκατοντάδες πίνακες ζωγραφικής, πέντε αμφορείς, δύο βυζαντινές εικόνες, αλλά και το Ευαγγέλιο που αποτέλεσε την αφορμή για να κινηθεί πιο επιθετικά η έρευνα των Αρχών. Στους ίδιους χώρους βρέθηκαν επίσης περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συνελήφθη την Παρασκευή, ύστερα από έφοδο του ελληνικού FBI, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, από τους περίπου 300 πίνακες που κατασχέθηκαν, οι Αρχές εκτιμούν ότι γνήσιοι μπορεί να είναι μόλις επτά. Από την πλευρά του, ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, οι οποίες αφορούν αρχαιοκαπηλία και πλαστογραφία.

Μαζί του συνελήφθη και μία γυναίκα, εργαζόμενη στην επιχείρησή του, η οποία φέρεται να είχε αναλάβει να αποκρύψει το Ευαγγέλιο, πιθανότατα όταν υπήρξε η αίσθηση ότι επίκειται έλεγχος από τις Αρχές.

Η υπόθεση φαίνεται να έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και σε πρόσωπα που είχαν συναλλαγές με τη γκαλερί. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., αρκετοί αγοραστές επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας να πληροφορηθούν αν τα έργα που απέκτησαν από τον συγκεκριμένο χώρο είναι αυθεντικά. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται κυρίως στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να εξακριβωθεί η γνησιότητα των έργων που έχουν στην κατοχή τους.

Η έρευνα, πάντως, δεν ξεκίνησε ξαφνικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές είχαν αρχίσει να ασχολούνται με την υπόθεση περίπου ενάμιση μήνα νωρίτερα, όταν πρόσωπο που παρακολουθούσε τη δραστηριότητα του γκαλερίστα εξέφρασε αμφιβολίες για την αυθεντικότητα ορισμένων έργων που προσφέρονταν προς πώληση.

Καθοριστική ώθηση στην έρευνα έδωσε τελικά ανάρτηση του ίδιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία παρουσίαζε προς πώληση ένα Ευαγγέλιο του 1745. Το συγκεκριμένο αντικείμενο εντοπίστηκε, κατασχέθηκε και πλέον εξετάζεται από ειδικούς, προκειμένου να αποσαφηνιστούν η γνησιότητά του, η προέλευσή του και η ακριβής ιστορική του αξία.

Από την πλευρά της, η εταιρεία «Γκαλερί Τσαγκαράκης ΕΠΕ» υποστηρίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της ότι τα έργα που εντοπίστηκαν δεν αποτελούν εμπορεύσιμα αντικείμενα της επιχείρησης, αλλά προσωπική συλλογή του ιδιοκτήτη. Όπως αναφέρεται, οι πίνακες προέρχονται από κληροδότημα των γονέων του και βρίσκονται στην κατοχή της οικογένειας εδώ και περισσότερα από σαράντα χρόνια.

Στην ίδια ανακοίνωση η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι, σε ό,τι αφορά το Ευαγγέλιο που είχε παρουσιαστεί διαδικτυακά, είχε ήδη κινηθεί ώστε να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές για να ελεγχθούν η χρονολόγηση, η γνησιότητα και η πιθανότητα απόκτησής του από το ελληνικό Δημόσιο, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν διαθέτει εξειδικευμένο γνώστη για θρησκευτικά και παρόμοια αντικείμενα.

Την ίδια ώρα, βίντεο από τη Γλυφάδα καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί απομακρύνουν έργα τέχνης από τη γκαλερί και τα φορτώνουν σε μεγάλο φορτηγό, στο πλαίσιο της επιχείρησης που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη φάση, καθώς τα πορίσματα των ελέγχων αναμένεται να δείξουν αν πρόκειται για μια μεμονωμένη υπόθεση παρατυπιών ή για κάτι πολύ πιο σύνθετο, με μεγαλύτερο εύρος και περισσότερες πτυχές από όσες αρχικά είχαν γίνει ορατές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



