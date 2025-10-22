Νέα διακοπή στη δίκη των «45αριών»: Στις 28 Νοεμβρίου η συνέχεια για τους Παναγιώτη και Διονύση Ψωμιάδη

Για ακόμη μία φορά ανεστάλη η εκδίκαση της υπόθεσης των “45αριών” που αφορά τα επίμαχα έργα της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, κατά την περίοδο 2007-2010, με βασικούς κατηγορούμενους τους Παναγιώτη και Διονύση Ψωμιάδη.

Η δίκη, που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, διεκόπη εκ νέου μετά από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας του πρώην νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη. Ως εκ τούτου, η διαδικασία μετατέθηκε για τις 28 Νοεμβρίου.

Η υπόθεση αφορά τα επονομαζόμενα «45άρια έργα» – δηλαδή έργα που φέρονται να κατατμήθηκαν σε μικρότερα, με προϋπολογισμό έως 45.000 ευρώ, προκειμένου να ανατεθούν απευθείας ή μέσω πρόχειρων διαγωνισμών σε συγκεκριμένους εργολάβους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την περίοδο 2007–2010 εκτελέστηκαν 456 τέτοια έργα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συμβάσεις έργων υπαλλήλων. Η ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτός από τους δύο αδελφούς Ψωμιάδη, κατηγορούνται ακόμη τέσσερα άτομα, υπηρεσιακοί παράγοντες και εργολάβοι, για συμμετοχή στο σύστημα των αναθέσεων.

Η συγκεκριμένη δίκη δεν είναι η μοναδική δικαστική εκκρεμότητα για τους δύο αδελφούς. Εκκρεμεί και δεύτερη δικογραφία, που αφορά προσλήψεις υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της θητείας τους στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Αν και είχαν απαλλαγεί στο παρελθόν, ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση, παραπέμποντας εκ νέου την υπόθεση στο ακροατήριο.

Η δίκη για τη δεύτερη υπόθεση εκφωνήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και διεκόπη για τις 21 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνοντας πως οι δικαστικές εκκρεμότητες των Παναγιώτη και Διονύση Ψωμιάδη παραμένουν ανοιχτές και σύνθετες.

