Νέα διάκριση για τον πρόεδρο του ΙΟ Πατρών Κώστα Καλογερόπουλο

Μέλος του ORC Congress από το 2025 αποτελεί πλέον ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και Προέδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών Κώστας Καλογερόπουλος, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον διεθνή οργανισμό.

Το ORC (Offshore Racing Congress) αποτελεί διεθνώς τον μεγαλύτερο Οργανισμό Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης, ο οποίος διοργανώνει σε ετήσια βάση παγκόσμια και ηπειρωτικά πρωταθλήματα.

Είναι ένα διεθνές σύστημα αξιολόγησης αναγνωρισμένο από την World Sailing, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση και τη διατήρηση των προτύπων αξιολόγησης και ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των κατηγοριών χάντικαπ για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής και κλειστής θάλασσας.

Εκτός από τις δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες και ιστιοπλόους που συμμετέχουν σε αγώνες ORCi και ORC Club σε όλο τον κόσμο, η ORC εξυπηρετεί επίσης χιλιάδες ιστιοπλόους στις κατηγορίες και τους αγώνες ORC Superyacht, ORC Sportboat και ORC Multihull.

Ο οργανισμός υποστηρίζεται από ένα επαγγελματικό προσωπικό τεχνικών, προγραμματιστών, εμπειρογνωμόνων εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνιών, και συνεργάζεται άμεσα με 32 Γραφεία Αξιολόγησης και αμέτρητες αρχές διοργάνωσης αγώνων σε όλο τον κόσμο.

