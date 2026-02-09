Νέα δημοτικά τέλη στην Πάτρα: Αυξήσεις για χιλιάδες νοικοκυριά, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η έγκριση των νέων δημοτικών τελών στον Δήμο Πατρέων, καθώς το θέμα περνά αύριο από τη δημοτική επιτροπή και το επόμενο διάστημα αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί στο δημοτικό συμβούλιο. Πρόκειται για μία από τις πιο κρίσιμες οικονομικές αποφάσεις της χρονιάς, με έντονο κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα, καθώς για πρώτη φορά επί δημοτικής αρχής Κώστα Πελετίδη καταγράφονται αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που αφορούν χιλιάδες νοικοκυριά στις περιφερειακές κοινότητες του Δήμου Πατρέων.