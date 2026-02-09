Νέα δημοτικά τέλη στην Πάτρα: Αυξήσεις για χιλιάδες νοικοκυριά, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Η οικονομική ασφυξία στα ταμεία του Δήμου οδήγησε τη δημοτική αρχή στην πρώτη αύξηση τελών της θητείας της.
Η εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου προβλέπει αναπροσαρμογές στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τα οποία εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Μέχρι σήμερα, οι συγκεκριμένες χρεώσεις παρέμεναν σταθερές, με τη δημοτική αρχή να προτάσσει την κοινωνική προστασία και την αποφυγή πρόσθετων βαρών, ειδικά για τα λαϊκά και περιφερειακά νοικοκυριά. Να σημειωθεί ωστόσο ότι τα δημοτικά τέλη της Πάτρας παραμένουν από τα φθηνότερα σε όλη τη χώρα.
Το προηγούμενο διάστημα, τόσο ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης όσο και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας είχαν επισημάνει στην «Π» ότι καταβαλλόταν μεγάλη προσπάθεια για να μη σημειωθούν αυξήσεις, αλλά σημείωναν την ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση στα οικονομικά του Δήμου.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ
Με τα νέα δεδομένα, ωστόσο, χιλιάδες κατοικίες σε κοινότητες εκτός του αστικού πυρήνα της Πάτρας αναμένεται να δουν αυξημένα δημοτικά τέλη στους λογαριασμούς τους μέσα στο 2026.
Πλέον, σε όλο τον Δήμο Πατρέων ο γενικός συντελεστής κατοικιών διαμορφώνεται στο 1 ευρώ.
Συγκεκριμένα, αναμένεται να ψηφιστεί η προσαρμογή του οικιακού συντελεστή 0,73 σε 1€ ανά τμ. για τους χώρους κύριας χρήσης στις δημοτικές κοινότητες Ελεκίστρα, Μοίρα Σούλι, Βραχνέικα, Θεριανό, Καμίνια, Μονοδένδρι, Τσουκαλέικα, Οβρυά, Θέα, Καλλιθέα, Κρήνη, Κρυσταλόβρυση, Πετρωτό, Σαραβάλι, Παραλία, Μιντιλόγλι, Ρογίτικα, Ανω Καστρίτσι, Αργυρά, Δρέπανο, Πιτίτσα, Πλατάνι, Σελλά, Ψαθόπυργος.
Η μεταβολή αυτή σηματοδοτεί μια σαφή αλλαγή σε σχέση με την πολιτική που ακολουθήθηκε την τελευταία δεκαετία από τη δημοτική αρχή, γεγονός που ήδη προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις και αναμένεται να πυροδοτήσει έντονη αντιπαράθεση στις επερχόμενες συνεδριάσεις.
Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, οι αυξήσεις κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου να καλυφθεί το αυξημένο κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σε μια περίοδο που -όπως έχει επισημανθεί από τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη και τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Διονύση Πλέσσα- οι οικονομικές αντοχές του Δήμου έχουν φτάσει στα όριά τους.
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Ενδεικτικά, για μια κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων σε μια από τις παραπάνω κοινότητες, η αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη μεταφράζεται σε επιπλέον επιβάρυνση της τάξης των 27 ευρώ ετησίως. Δηλαδή η ίδια κατοικία που μέχρι το 2025 πλήρωνε 73 ευρώ τον χρόνο, μετά τις αυξήσεις που θα ψηφιστούν θα πληρώνει 100 ευρώ τον χρόνο.
Μπορεί το ποσό να μη φαντάζει δυσβάσταχτο μεμονωμένα, ωστόσο έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη επιβαρυμένο οικονομικό περιβάλλον για τα νοικοκυριά, εντείνοντας την αίσθηση πίεσης στο οικογενειακό εισόδημα.
ΝΕΡΟ
Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από λίγες εβδομάδες είχαν υπερψηφιστεί αυξήσεις στο πάγιο των λογαριασμών νερού. Από το 2026 οι λογαριασμοί της ΔΕΥΑΠ θα έρχονται ελαφρώς πιο τσιμπημένοι στην τιμή τους, αφού πάρθηκε η απόφαση για αυξήσεις στις τιμές των παγίων. Συγκεκριμένα, η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ έχει ορίζοντα τριετίας, σύμφωνα με την απόφαση, και οι αυξήσεις αφορούν μόνο το πάγιο τέλος του κάθε λογαριασμού. Για τις παροχές που βρίσκονται στον παλαιό Δήμο Πατρέων, οι καταναλωτές θα πληρώνουν 13,30€ το δίμηνο από 11,80 το δίμηνο που ήταν η χρέωση του παγίου έως τον Δεκέμβριο του 2025. Αυτό σημαίνει ότι ένας καταναλωτής που πλήρωσε το 2025 για το πάγιο των λογαριασμών 70,8 ευρώ όλο τον χρόνο, το 2026 θα κληθεί να πληρώσει για τα πάγια τέλη 79,8 ευρώ, δηλαδή 9 ευρώ περισσότερα.
ΔΗΜΟΣ
Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή Πελετίδη υπογραμμίζει εδώ και χρόνια ότι ο Δήμος Πατρέων υποχρηματοδοτείται συστηματικά από το κεντρικό κράτος, με τις κυβερνητικές πολιτικές να μετακυλύουν όλο και περισσότερα βάρη στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οπως τονίζεται, οι αυξήσεις δεν αποτελούν πολιτική επιλογή, αλλά αναγκαστική κίνηση για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία βασικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, οι δαπάνες για καθαριότητα, καύσιμα, συντηρήσεις και ηλεκτροφωτισμό αυξάνονται διαρκώς, ενώ τα έσοδα δεν επαρκούν χωρίς αναπροσαρμογές.
Επιπλέον, θυμίζουν πως για την πιο καθαρή εικόνα της πόλης, ο Δήμος θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα που δίνει το υπουργείο για προσλήψεις με κάλυψη της μισθοδοσίας από τον ίδιο, διεκδικώντας παράλληλα να καλύπτεται το μισθοδοτικό κόστος από το κράτος.
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
Σημειώνεται πάντως ότι δεν αυξάνονται όλα τα δημοτικά τέλη. Σταθερές παραμένουν οι εξής κατηγορίες:
ΤΑΠ, δημοτικός φόρος, οικιακοί και επαγγελματικοί συντελεστές σε Πάτρα, Ρίο, Ακταίο, Αραχωβίτικα, Κάτω Καστρίτσι, σε βιομηχανίες/σούπερ μάρκετ/μεγάλες επιχειρήσεις/εστίαση.
Ενώ επίσης διατηρούνται οι απαλλαγές ή οι ελαφρύνσεις σε όλες τις κατηγορίες που ίσχυαν έως σήμερα (άποροι, άνεργοι, ανάπηροι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, πυρόπληκτοι κ.λπ.).
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
Το βέβαιο είναι ότι το θέμα των δημοτικών τελών θα μονοπωλήσει το πολιτικό ενδιαφέρον στην Πάτρα τις επόμενες εβδομάδες, τόσο στις συνεδριάσεις της δημοτικής επιτροπής όσο και στο δημοτικό συμβούλιο. Αντιπολίτευση και δημοτική αρχή αναμένεται να συγκρουστούν σφοδρά, με τις αυξήσεις να αποτελούν σημείο αιχμής ενόψει και των ευρύτερων πολιτικών εξελίξεων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
