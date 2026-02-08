Νέα διοίκηση στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας: Αλλαγή σελίδας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές των μετόχων

Νέα διοίκηση στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας: Αλλαγή σελίδας
08 Φεβ. 2026 12:48
Pelop News

Αλλαγή στη διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας έφεραν οι πρόσφατες εκλογές των μετόχων.

Ο Ανδρέας Μανωλόπουλος, που επί σειρά ετών κατείχε τη θέση του προέδρου, δεν επανεξελέγη. Τη θέση του αναλαμβάνει ο Βασίλης Αντωνόπουλος από το Αίγιο, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί ανανέωση και ανοίγει νέο κεφάλαιο στη λειτουργία του οργανισμού.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

  • Πρόεδρος: Βασίλης Αντωνόπουλος
  • Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Τσιντώνης
  • Μέλη:
    • Ευρυπίδης Κόλλιας
    • Χρυσάνθη Αναστοπούλου
    • Αλέξανδρος Κουρμπανάς
    • Νικόλαος Γεωργιόπουλος
    • Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:27 Υπόθεση κατασκοπείας: ερευνώνται απόστρατοι αξιωματικοί ως συνεργοί του σμήναρχου
16:23 Ναυάγιο στη Χίο: Καταθέσεις διασωθέντων «αθωώνουν» τον Μαροκινό χειριστή!
16:16 Λεχαινά: Ο δήμος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
16:11 Ικαρία: από θαύμα δεν είχαμε θύματα και σοβαρές καταστροφές
16:05 Π. Γερουλάνος: Μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ θα είναι κακή για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη χώρα
15:59 Ιαπωνία: Κάλπες υπό χιονόπτωση, ποιος είναι το φαβορί
15:50 Ερχεται μεγάλη ανάσα για τους οφειλέτες στην Εφορία
15:40 Πάτρα: Προσομοιωτές F-16 και VR στο νέο λιμάνι της Πάτρας ΦΩΤΟ
15:31 Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη – Φωτογραφίες
15:30 Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, αλλά κατέληξε στην Χαποέλ
15:20 Σε ποιους κλάδους και πότε επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο
15:10 Κουνδουράκης: «Ενθαρρυντική εικόνα για την παραμονή»
15:02 Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Πήγε στους Αγώνες με κομμένο χιαστό και διέλυσε το πόδι της
14:52 Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης ο πιο αντιθεσμικός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης
14:42 Ο Προμηθέας των πολλών απουσιών, υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό και «βλέπει» Περιστέρι
14:31 Ναυάγιο στη Χίο: Τι λένε στις καταθέσεις τους οι διασωθέντες
14:26 Έρχεται στα Προσφυγικά ο Γιάννης Βρούτσης – Παρούσα και η ΕΔ του ΠΕΑΚ
14:24 Δεν του άρεσε το κούρεμα κι έσπασε στο ξύλο τον κουρέα με γκλοπ!
14:19 «Βροχή» μεταλλίων για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ – Φωτογραφίες
14:15 Πάτρα: Θλίψη για 35χρονη που έφυγε σε νοσοκομείο της Αρτας, είχε γεννήσει πριν 15 μέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ