Νέα διοίκηση στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας: Αλλαγή σελίδας

Αλλαγή στη διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας έφεραν οι πρόσφατες εκλογές των μετόχων.

Ο Ανδρέας Μανωλόπουλος, που επί σειρά ετών κατείχε τη θέση του προέδρου, δεν επανεξελέγη. Τη θέση του αναλαμβάνει ο Βασίλης Αντωνόπουλος από το Αίγιο, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί ανανέωση και ανοίγει νέο κεφάλαιο στη λειτουργία του οργανισμού.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Βασίλης Αντωνόπουλος

Βασίλης Αντωνόπουλος Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Τσιντώνης

Αριστείδης Τσιντώνης Μέλη: Ευρυπίδης Κόλλιας Χρυσάνθη Αναστοπούλου Αλέξανδρος Κουρμπανάς Νικόλαος Γεωργιόπουλος Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος



