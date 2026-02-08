Νέα διοίκηση στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας: Αλλαγή σελίδας
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές των μετόχων
Αλλαγή στη διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας έφεραν οι πρόσφατες εκλογές των μετόχων.
Ο Ανδρέας Μανωλόπουλος, που επί σειρά ετών κατείχε τη θέση του προέδρου, δεν επανεξελέγη. Τη θέση του αναλαμβάνει ο Βασίλης Αντωνόπουλος από το Αίγιο, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί ανανέωση και ανοίγει νέο κεφάλαιο στη λειτουργία του οργανισμού.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- Πρόεδρος: Βασίλης Αντωνόπουλος
- Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Τσιντώνης
- Μέλη:
- Ευρυπίδης Κόλλιας
- Χρυσάνθη Αναστοπούλου
- Αλέξανδρος Κουρμπανάς
- Νικόλαος Γεωργιόπουλος
- Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
