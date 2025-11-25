Νέα εισαγωγή της Μπριζίτ Μπαρντό στο νοσοκομείο: Επιμένει η «σοβαρή ασθένεια» που αντιμετωπίζει

Η θρυλική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου, Μπριζίτ Μπαρντό, μεταφέρθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean στο Τουλόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Η 90χρονη ηθοποιός παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, με τους θεράποντες γιατρούς να συνεχίζουν τη θεραπεία της για μια «σοβαρή ασθένεια».

Η νέα εισαγωγή προστίθεται στην πρόσφατη περιπέτειά της, καθώς τον Οκτώβριο είχε νοσηλευτεί στο ίδιο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Μετά από δύο εβδομάδες φροντίδας τότε, είχε επιστρέψει στο σπίτι της στο Σαιν-Τροπέ.

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

Στο μεταξύ, η Μπαρντό χρειάστηκε να διαψεύσει επίμονα φήμες περί θανάτου της που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, όταν ένας 27χρονος influencer δημοσίευσε την ψευδή «είδηση», φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί ότι οι συγγενείς της έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για την κηδεία. Η ίδια, με ανάρτησή της στο X, έβαλε τέλος στα σενάρια: «Είμαι καλά. Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτά τα fake news για την εξαφάνισή μου, αλλά είμαι εδώ και δεν έχω σκοπό να φύγω».

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει ευαίσθητη, ωστόσο δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση της ασθένειας που αντιμετωπίζει.

