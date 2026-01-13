Νέα «εισβολή» τρακτέρ στο Παρίσι: Αντιδράσεις για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Γάλλοι αγρότες πραγματοποίησαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2026 νέα μαζική διαδήλωση με τρακτέρ στο κέντρο του Παρισιού, για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, διαμαρτυρόμενοι κατά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Η κινητοποίηση, που οργανώθηκε από το FNSEA – ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας – πραγματοποιήθηκε μπροστά στο γαλλικό κοινοβούλιο. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι η συμφωνία απειλεί σοβαρά τη γαλλική γεωργία, επιτρέποντας φθηνότερες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από χώρες της Νότιας Αμερικής (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη), τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά ευρωπαϊκά και γαλλικά πρότυπα παραγωγής, περιβάλλοντος και υγιεινής.

Ο Νταμιάν Γκρεφέν, αντιπρόεδρος του FNSEA και αγρότης από την περιφέρεια του Παρισιού, δήλωσε: «Η συμφωνία Mercosur εγκρίθηκε παρόλο που δεν δόθηκε ο λόγος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα οδηγήσει σε εισαγωγές ξένων αγαθών που μπορούμε θαυμάσια να παράγουμε στη Γαλλία και τα οποία δεν σέβονται προδιαγραφές που είναι επιβεβλημένες στη γαλλική γεωργία».

Η σημερινή διαδήλωση ακολουθεί την αιφνιδιαστική κινητοποίηση της περασμένης Πέμπτης από τον Αγροτικό Συντονισμό, όπου τρακτέρ είχαν φτάσει κάτω από τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου.

Οι αγρότες έχουν προγραμματίσει νέα μεγάλη διαδήλωση στις 20 Ιανουαρίου 2026 μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Οι αντιδράσεις εντείνονται μετά την έγκριση της συμφωνίας από τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ την προηγούμενη Παρασκευή, παρά την αντίθεση της Γαλλίας – της μεγαλύτερης αγροτικής δύναμης της Ένωσης. Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονη πίεση στην κυβέρνηση, με αγρότες και κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέτουν προτάσεις μομφής.

Οι διαμαρτυρίες των Γάλλων αγροτών εντάσσονται σε ευρύτερο κύμα κινητοποιήσεων σε πολλές χώρες της ΕΕ, που εδώ και μήνες εκφράζουν δυσαρέσκεια τόσο για τη συμφωνία Mercosur όσο και για άλλα ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις εισαγωγές και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

