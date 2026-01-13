Νέα «εισβολή» τρακτέρ στο Παρίσι: Αντιδράσεις για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Το FNSEA οργανώνει μαζική κινητοποίηση μπροστά στο γαλλικό κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας αθέμιτο ανταγωνισμό από φθηνές εισαγωγές Νότιας Αμερικής – Επόμενο ραντεβού στις 20 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο

Νέα «εισβολή» τρακτέρ στο Παρίσι: Αντιδράσεις για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
13 Ιαν. 2026 9:39
Pelop News

Γάλλοι αγρότες πραγματοποίησαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2026 νέα μαζική διαδήλωση με τρακτέρ στο κέντρο του Παρισιού, για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, διαμαρτυρόμενοι κατά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Η κινητοποίηση, που οργανώθηκε από το FNSEA – ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας – πραγματοποιήθηκε μπροστά στο γαλλικό κοινοβούλιο. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι η συμφωνία απειλεί σοβαρά τη γαλλική γεωργία, επιτρέποντας φθηνότερες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από χώρες της Νότιας Αμερικής (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη), τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά ευρωπαϊκά και γαλλικά πρότυπα παραγωγής, περιβάλλοντος και υγιεινής.

Ο Νταμιάν Γκρεφέν, αντιπρόεδρος του FNSEA και αγρότης από την περιφέρεια του Παρισιού, δήλωσε: «Η συμφωνία Mercosur εγκρίθηκε παρόλο που δεν δόθηκε ο λόγος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα οδηγήσει σε εισαγωγές ξένων αγαθών που μπορούμε θαυμάσια να παράγουμε στη Γαλλία και τα οποία δεν σέβονται προδιαγραφές που είναι επιβεβλημένες στη γαλλική γεωργία».

Η σημερινή διαδήλωση ακολουθεί την αιφνιδιαστική κινητοποίηση της περασμένης Πέμπτης από τον Αγροτικό Συντονισμό, όπου τρακτέρ είχαν φτάσει κάτω από τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου.

Οι αγρότες έχουν προγραμματίσει νέα μεγάλη διαδήλωση στις 20 Ιανουαρίου 2026 μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Οι αντιδράσεις εντείνονται μετά την έγκριση της συμφωνίας από τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ την προηγούμενη Παρασκευή, παρά την αντίθεση της Γαλλίας – της μεγαλύτερης αγροτικής δύναμης της Ένωσης. Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονη πίεση στην κυβέρνηση, με αγρότες και κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέτουν προτάσεις μομφής.

Οι διαμαρτυρίες των Γάλλων αγροτών εντάσσονται σε ευρύτερο κύμα κινητοποιήσεων σε πολλές χώρες της ΕΕ, που εδώ και μήνες εκφράζουν δυσαρέσκεια τόσο για τη συμφωνία Mercosur όσο και για άλλα ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις εισαγωγές και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:06 Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που είναι κοντά στον ΝΟΠ
12:06 Αντιπαράθεση μετεωρολόγων για την κακοκαιρία: «Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του» απαντά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
11:59 Με νέα άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
11:54 Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου από το Μαρούσι – Ενεργοποίηση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
11:51 Δείτε ποιος πατρινός είναι στη νεοσύστατη επιτροπή προπονητών της ΟΜ.Ε.Π.Ο.Α.
11:43 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας από την Πάτρα: Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες
11:40 Τέλος και επίσημα ο Πόλιπακ από τον Προμηθέα
11:39 Όταν η ύπαιθρος μιλά, η πολιτική εξουσία δοκιμάζεται
11:36 ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Από 16 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα 13ωρα, τι αλλάζει
11:35 Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για καταδικαστική απόφαση και εκκρεμή εντάλματα
11:33 Πάτρα: Νέο ξενοδοχείο στο κέντρο;
11:30 Η απάντηση του Πατριαρχείου στην Ρωσία για τον Βαρθολομαίο
11:26 Εθνικός Πατρών: Παρελθόν ο Χρ. Καραπίτσος
11:26 On air σύγκρουση Τσιλιά–Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ» στον διάλογο για τα μπλόκα
11:23 Χατζηδάκης: 11 κυβερνητικές δεσμεύσεις για το 2026
11:22 Αγροτικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία: Αποκλεισμοί σε Εγνατία και κάθετο άξονα Κοζάνης–Φλώρινας
11:19 Ηλεία: Συλλήψεις σε Πύργο και Βάρδα για καταδικαστική απόφαση και παραβάσεις ΚΟΚ
11:18 Μονοδενδρι: Στο «μπαλκόνι» της Πίνδου
11:17 Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος στο άνοιγμα
11:16 Νεοχώρι Μεσολογγίου: Ανήλικοι έκλεψαν μοτοποδήλατο και αποσυναρμολογούσαν ανταλλακτικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ