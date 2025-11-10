Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για ύβρεις και απειλές μετά το διπλό φονικό

Η ένταση στα Βορίζια Ηρακλείου παραμένει σε οριακό σημείο, παρά την ισχυρή παρουσία της αστυνομίας στο χωριό, καθώς οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο οικογένειες που ενεπλάκησαν στο διπλό φονικό εξακολουθούν να είναι τεταμένες.

10 Νοέ. 2025 13:59
Pelop News

Λίγες ημέρες μετά το μακελειό στα Βορίζια, νέο φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε μέλη των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη, αναζωπυρώνοντας το κλίμα αντιπαράθεσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το patris.gr, η αδερφή της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη κατήγγειλε ότι, ενώ περπατούσε το πρωί στον δρόμο, δέχθηκε ύβρεις και απειλές από τη μητέρα του Φανούρη Καργάκη, όταν πέρασε έξω από το σπίτι της.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η γυναίκα «της φώναζε να μην ξαναπεράσει από εκεί», γεγονός που προκάλεσε νέα αναστάτωση στο χωριό.

Η κατάσταση εκτονώθηκε έπειτα από την παρέμβαση της αστυνομίας, ενώ η αδερφή της 57χρονης υπέβαλε επίσημη καταγγελία κατά της μητέρας του Φανούρη Καργάκη.
