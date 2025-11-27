Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων

Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται ανοιχτά με την πρόεδρο της Επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα. Η ένταση κορυφώθηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε διακοπή των εργασιών.

Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
27 Νοέ. 2025 14:10
Pelop News

Χαοτική έγινε η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής το πρωί της Πέμπτης, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφτασε με καθυστέρηση σχεδόν δύο ωρών, ζήτησε να αντικαταστήσει βουλευτή του κόμματός της και συγκρούστηκε επανειλημμένα με την προεδρεύουσα, Μαρία Συρεγγέλα. Η διαμάχη κορυφώθηκε γύρω στις 12:00, όταν η πολιτική αρχηγός ζήτησε μισάωρη διακοπή της διαδικασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης του μάρτυρα, Δημήτρη Ντογκούλη, ιδιοκτήτη ΚΥΔ Λάρισας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίαζε φωναχτά τις απαντήσεις του. Λίγο πριν τις 12:00 ζήτησε μισάωρη διακοπή, καθώς – όπως είπε – έπρεπε να παραστεί στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Ακολούθησε ο έντονος διάλογος με την προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα:

Κωνσταντοπούλου: Κυρία πρόεδρε, τον λόγο…

Συρεγγέλα: Τα διαδικαστικά θα συζητηθούν στο τέλος. Δεν έχετε τώρα τον λόγο.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι διαδικαστικό.

Συρεγγέλα: Δεν έχετε τον λόγο, τον έχω δώσει στον κ. Ηλιόπουλο.

Κωνσταντοπούλου: Αυτό που κάνετε, να κλείνετε το μικρόφωνο μόνο σε εμένα, δεν είναι σωστό. Όλοι ζητούν τον λόγο και τους τον δίνετε.

Συρεγγέλα: Αφού δεν είναι διαδικαστικό, πείτε μας τι θέλετε.

Κωνσταντοπούλου: Πρέπει να υποβάλλω ένα αίτημα για να γνωρίζουν οι πολίτες που μας παρακολουθούν. Ξεκινάει στις 12:00 η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και πρέπει να πάω. Υπάρχουν ταυτόχρονα συνεδριάσεις στην Ολομέλεια, στην εξεταστική και στην επιτροπή για τον προϋπολογισμό. Ο προγραμματισμός έγινε με τέτοιο τρόπο για να δημιουργείτε προβλήματα σε εμάς. Ζητάω να διακοπεί η διαδικασία για μισή ώρα και να επανέλθουμε μετά τη λήξη της Διάσκεψης.

Συρεγγέλα: Όχι, δεν θα διακόψουμε.

Κωνσταντοπούλου: Ήσασταν γραμματέας της ΝΔ και παραιτηθήκατε. Πήρε τη θέση σας ο Σκρέκας που είναι μπλεγμένος σε όλα τα σκάνδαλα.

Συρεγγέλα: Μα εσείς ζητήσατε να αντικαταστήσετε τον κ. Καζαμία. Έχετε κι άλλους βουλευτές.

Κωνσταντοπούλου: Μόνο 6 έχουμε.

Συρεγγέλα: Τι να κάνουμε, αυτό επέλεξε ο λαός.

Κωνσταντοπούλου: Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί κλείνετε τα μικρόφωνα;

Συρεγγέλα: Ήσασταν Πρόεδρος της Βουλής και ξέρετε τον Κανονισμό. Ποια διαδικασία προβλέπει να διακόπτετε εσείς προσωπικά όποτε θέλετε όποιον θέλετε; Αυτό που κάνετε είναι μπούλινγκ.

Κωνσταντοπούλου: Μπορώ να έχω τον λόγο;

Συρεγγέλα: Όχι, τον λόγο τον έχει ο κύριος Ηλιόπουλος.

Κωνσταντοπούλου: Βρομιά. Είστε βυθισμένοι στον βούρκο.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε εν μέσω τεταμένου κλίματος, χωρίς να γίνει δεκτό το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για διακοπή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:44 Στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων: Το στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ και η συνάντηση με τον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων – Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη
15:24 Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής «ΣωμαΤοπία» της Αναστασίας Ντόντη
15:16 Η Πάτρα υποδέχθηκε με τιμές την Ολυμπιακή Φλόγα ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ
15:08 Απολογισμός και Συμπεράσματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης
15:03 Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ
15:00 Αττική: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο στα δύο ανίψια του
15:00 Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών
14:54 Ευρώπη και ΝΑΤΟ περνούν σε «ενεργή άμυνα»: Από τις 110 ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στα σχέδια για κυβερνοαντίποινα
14:47 Η ίδια σφραγίδα: Τα πιστοποιητικά στους 480 πλαστούς πίνακες οδηγούν ξανά στο κύκλωμα του Ιουνίου
14:43 Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια
14:41 Τραγωδία στα Γαβράκια Φθιώτιδας: 50χρονος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας – «Όταν τον έφεραν δεν είχε αισθήσεις» λέει ο φαρμακοποιός
14:36 Αχαΐα: Το μήνυμα του Αντώνη Κουνάβη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ευχαριστίες και αναφορές στην ηλεκτρονική ψηφοφορία
14:36 Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί, εκατοντάδες άστεγοι – Αγωνία έξω από τα καμένα κτίρια του “Wang Fuk Court”
14:32 Το Vermut «μετακομίζει» στα Ψηλαλώνια και αναβαθμίζει την περιοχή!
14:28 Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων
14:24 Δυτική Ελλάδα σε αυξημένη ετοιμότητα: Νέες προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία ADEL από την Πολιτική Προστασία
14:20 «Με πήρε ο διοικητής μία ώρα αφού μίλησα με τον γιο μου»: Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει την τραγωδία στη Ρόδο
14:10 Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
14:01 Θεσσαλονίκη: 60χρονος έσκισε τα λάστιχα του γείτονα και χτυπούσε την πόρτα κρατώντας μαχαίρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ