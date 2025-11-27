Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται ανοιχτά με την πρόεδρο της Επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα. Η ένταση κορυφώθηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε διακοπή των εργασιών.
Χαοτική έγινε η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής το πρωί της Πέμπτης, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφτασε με καθυστέρηση σχεδόν δύο ωρών, ζήτησε να αντικαταστήσει βουλευτή του κόμματός της και συγκρούστηκε επανειλημμένα με την προεδρεύουσα, Μαρία Συρεγγέλα. Η διαμάχη κορυφώθηκε γύρω στις 12:00, όταν η πολιτική αρχηγός ζήτησε μισάωρη διακοπή της διαδικασίας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης του μάρτυρα, Δημήτρη Ντογκούλη, ιδιοκτήτη ΚΥΔ Λάρισας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίαζε φωναχτά τις απαντήσεις του. Λίγο πριν τις 12:00 ζήτησε μισάωρη διακοπή, καθώς – όπως είπε – έπρεπε να παραστεί στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Ακολούθησε ο έντονος διάλογος με την προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα:
Κωνσταντοπούλου: Κυρία πρόεδρε, τον λόγο…
Συρεγγέλα: Τα διαδικαστικά θα συζητηθούν στο τέλος. Δεν έχετε τώρα τον λόγο.
Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι διαδικαστικό.
Συρεγγέλα: Δεν έχετε τον λόγο, τον έχω δώσει στον κ. Ηλιόπουλο.
Κωνσταντοπούλου: Αυτό που κάνετε, να κλείνετε το μικρόφωνο μόνο σε εμένα, δεν είναι σωστό. Όλοι ζητούν τον λόγο και τους τον δίνετε.
Συρεγγέλα: Αφού δεν είναι διαδικαστικό, πείτε μας τι θέλετε.
Κωνσταντοπούλου: Πρέπει να υποβάλλω ένα αίτημα για να γνωρίζουν οι πολίτες που μας παρακολουθούν. Ξεκινάει στις 12:00 η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και πρέπει να πάω. Υπάρχουν ταυτόχρονα συνεδριάσεις στην Ολομέλεια, στην εξεταστική και στην επιτροπή για τον προϋπολογισμό. Ο προγραμματισμός έγινε με τέτοιο τρόπο για να δημιουργείτε προβλήματα σε εμάς. Ζητάω να διακοπεί η διαδικασία για μισή ώρα και να επανέλθουμε μετά τη λήξη της Διάσκεψης.
Συρεγγέλα: Όχι, δεν θα διακόψουμε.
Κωνσταντοπούλου: Ήσασταν γραμματέας της ΝΔ και παραιτηθήκατε. Πήρε τη θέση σας ο Σκρέκας που είναι μπλεγμένος σε όλα τα σκάνδαλα.
Συρεγγέλα: Μα εσείς ζητήσατε να αντικαταστήσετε τον κ. Καζαμία. Έχετε κι άλλους βουλευτές.
Κωνσταντοπούλου: Μόνο 6 έχουμε.
Συρεγγέλα: Τι να κάνουμε, αυτό επέλεξε ο λαός.
Κωνσταντοπούλου: Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί κλείνετε τα μικρόφωνα;
Συρεγγέλα: Ήσασταν Πρόεδρος της Βουλής και ξέρετε τον Κανονισμό. Ποια διαδικασία προβλέπει να διακόπτετε εσείς προσωπικά όποτε θέλετε όποιον θέλετε; Αυτό που κάνετε είναι μπούλινγκ.
Κωνσταντοπούλου: Μπορώ να έχω τον λόγο;
Συρεγγέλα: Όχι, τον λόγο τον έχει ο κύριος Ηλιόπουλος.
Κωνσταντοπούλου: Βρομιά. Είστε βυθισμένοι στον βούρκο.
Η συνεδρίαση συνεχίστηκε εν μέσω τεταμένου κλίματος, χωρίς να γίνει δεκτό το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για διακοπή.
