Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων

Χαοτική έγινε η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής το πρωί της Πέμπτης, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφτασε με καθυστέρηση σχεδόν δύο ωρών, ζήτησε να αντικαταστήσει βουλευτή του κόμματός της και συγκρούστηκε επανειλημμένα με την προεδρεύουσα, Μαρία Συρεγγέλα. Η διαμάχη κορυφώθηκε γύρω στις 12:00, όταν η πολιτική αρχηγός ζήτησε μισάωρη διακοπή της διαδικασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης του μάρτυρα, Δημήτρη Ντογκούλη, ιδιοκτήτη ΚΥΔ Λάρισας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίαζε φωναχτά τις απαντήσεις του. Λίγο πριν τις 12:00 ζήτησε μισάωρη διακοπή, καθώς – όπως είπε – έπρεπε να παραστεί στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Ακολούθησε ο έντονος διάλογος με την προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα:

Κωνσταντοπούλου: Κυρία πρόεδρε, τον λόγο…

Συρεγγέλα: Τα διαδικαστικά θα συζητηθούν στο τέλος. Δεν έχετε τώρα τον λόγο.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι διαδικαστικό.

Συρεγγέλα: Δεν έχετε τον λόγο, τον έχω δώσει στον κ. Ηλιόπουλο.

Κωνσταντοπούλου: Αυτό που κάνετε, να κλείνετε το μικρόφωνο μόνο σε εμένα, δεν είναι σωστό. Όλοι ζητούν τον λόγο και τους τον δίνετε.

Συρεγγέλα: Αφού δεν είναι διαδικαστικό, πείτε μας τι θέλετε.

Κωνσταντοπούλου: Πρέπει να υποβάλλω ένα αίτημα για να γνωρίζουν οι πολίτες που μας παρακολουθούν. Ξεκινάει στις 12:00 η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και πρέπει να πάω. Υπάρχουν ταυτόχρονα συνεδριάσεις στην Ολομέλεια, στην εξεταστική και στην επιτροπή για τον προϋπολογισμό. Ο προγραμματισμός έγινε με τέτοιο τρόπο για να δημιουργείτε προβλήματα σε εμάς. Ζητάω να διακοπεί η διαδικασία για μισή ώρα και να επανέλθουμε μετά τη λήξη της Διάσκεψης.

Συρεγγέλα: Όχι, δεν θα διακόψουμε.

Κωνσταντοπούλου: Ήσασταν γραμματέας της ΝΔ και παραιτηθήκατε. Πήρε τη θέση σας ο Σκρέκας που είναι μπλεγμένος σε όλα τα σκάνδαλα.

Συρεγγέλα: Μα εσείς ζητήσατε να αντικαταστήσετε τον κ. Καζαμία. Έχετε κι άλλους βουλευτές.

Κωνσταντοπούλου: Μόνο 6 έχουμε.

Συρεγγέλα: Τι να κάνουμε, αυτό επέλεξε ο λαός.

Κωνσταντοπούλου: Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί κλείνετε τα μικρόφωνα;

Συρεγγέλα: Ήσασταν Πρόεδρος της Βουλής και ξέρετε τον Κανονισμό. Ποια διαδικασία προβλέπει να διακόπτετε εσείς προσωπικά όποτε θέλετε όποιον θέλετε; Αυτό που κάνετε είναι μπούλινγκ.

Κωνσταντοπούλου: Μπορώ να έχω τον λόγο;

Συρεγγέλα: Όχι, τον λόγο τον έχει ο κύριος Ηλιόπουλος.

Κωνσταντοπούλου: Βρομιά. Είστε βυθισμένοι στον βούρκο.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε εν μέσω τεταμένου κλίματος, χωρίς να γίνει δεκτό το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για διακοπή.

