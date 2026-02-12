Νέα επιδείνωση του καιρού: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πιθανό χαλάζι από το απόγευμα – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης επικαιροποίησε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι αναμένονται από το απόγευμα της Πέμπτης.

Νέα επιδείνωση του καιρού: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πιθανό χαλάζι από το απόγευμα - Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο
12 Φεβ. 2026 12:28
Pelop News

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα με έντονες βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με την υπηρεσία, δεν καταγράφονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόγνωση.

Η επιδείνωση αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, αρχικά από τα δυτικά, επεκτεινόμενη σταδιακά προς τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας έως τις πρώτες ώρες της Παρασκευής.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα της Πέμπτης έως τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ στην Κρήτη τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας. Στις Κυκλάδες αναμένονται πρόσκαιρα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ την Παρασκευή βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα τη Θράκη.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής, ενώ σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι άνεμοι θα ενισχυθούν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στα Κύθηρα και την Κρήτη οι δυτικοί άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεταβολή του καιρού συνδέεται με βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία προς το Αιγαίο. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονες κυρίως στο Ιόνιο, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και –κυρίως στο νότιο Αιγαίο– ακόμη και εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρά φαινόμενα, έως ότου βελτιωθεί η κατάσταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Συνάντηση Τζόκοβιτς – Πλεύρη: «Τιμή για την Ελλάδα η πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα»
14:56 Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στη Lufthansa λόγω απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή
14:48 «We love Patra» ο τίτλος του καρναβαλικού πάρτι του σπιράλ
14:44 Δύο συλλήψεις σε Γαστούνη και Νέα Εθνική Πατρών–Πύργου:Ρευματοκλοπή και υπόθεση κοκαΐνης στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ
14:41 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες: Ναρκωτικά, τροχαίες παραβάσεις και ανήλικος που αγνόησε σήμα στάσης
14:40 Πάτρα – Θλίψη για τον θάνατο του βραβευμένου λογοτέχνη: Στις Δέλτους ο Δέλτα
14:38 Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ
14:28 Ναύπακτος: Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 100 πλαστογραφίες που αφορούσαν μεταβιβάσεις οχημάτων
14:24 Τσικνοπέμπτη: Καρναβαλικός παλμός από το Δημαρχείο με πομπή και μουσική στο κέντρο ΦΩΤΟ
14:16 Η Βουλή καλεί Βαρθολομαίο και Χριστοδουλίδη – Προγραμματίζονται ομιλίες τον Μάιο
14:08 Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ήρθαν Βρετανικά Πανεπιστήμια στην Πάτρα: Ανοιξαν πόρτες σε υποψήφιους φοιτητές
13:53 Κοπή πίτας στο ΥΠΕΞ μετά την Άγκυρα: Χιούμορ, πρωτόκολλο και το φλουρί σε υπάλληλο
13:47 Επεισόδια έξω από εισαγγελία στην Ελβετία: Οργή συγγενών θυμάτων για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
13:41 Ηράκλειο: Βγήκαν όπλα και… μαγκούρες! Στον Εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι
13:40 Πόρος: Το μικρό “αδερφάκι” του Σαρωνικού
13:37 Στάρμερ κατά Ράτκλιφ για το μεταναστευτικό: «Προσβλητικές και λανθασμένες δηλώσεις»
13:33 Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις
13:30 Λαθραία τσιγάρα: Στη φυλακή ακόμη 8 κατηγορούμενοι – Στους 10 οι προφυλακισμένοι για το κύκλωμα
13:20 Μαρινάκης για το επεισόδιο με δημοσιογράφο: Διαψεύδει απειλές και απαντά στην αντιπολίτευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ