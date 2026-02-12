Νέα επιδείνωση του καιρού: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πιθανό χαλάζι από το απόγευμα – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα με έντονες βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με την υπηρεσία, δεν καταγράφονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόγνωση.

Η επιδείνωση αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, αρχικά από τα δυτικά, επεκτεινόμενη σταδιακά προς τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας έως τις πρώτες ώρες της Παρασκευής.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα της Πέμπτης έως τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ στην Κρήτη τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας. Στις Κυκλάδες αναμένονται πρόσκαιρα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ την Παρασκευή βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα τη Θράκη.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής, ενώ σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι άνεμοι θα ενισχυθούν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στα Κύθηρα και την Κρήτη οι δυτικοί άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεταβολή του καιρού συνδέεται με βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία προς το Αιγαίο. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονες κυρίως στο Ιόνιο, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και –κυρίως στο νότιο Αιγαίο– ακόμη και εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρά φαινόμενα, έως ότου βελτιωθεί η κατάσταση.

