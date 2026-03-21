Νέα επίθεση στη Νατάνζ: ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν ξανά την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν

Η Νατάνζ, μία από τις σημαντικότερες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δέχθηκε το πρωί του Σαββάτου νέο σφοδρό βομβαρδισμό από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, όπως μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά το χτύπημα δεν εντοπίστηκε διαρροή ραδιενεργού υλικού, ενώ δεν προέκυψε κίνδυνος για τους κατοίκους που ζουν κοντά στην εγκατάσταση. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ο οποίος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από την Τεχεράνη για την επίθεση και πως δεν έχει καταγραφεί αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας εκτός του χώρου.

Ξανά στο επίκεντρο η Νατάνζ

Η εγκατάσταση της Νατάνζ αποτελεί ένα από τα βασικά κέντρα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων και διεθνούς ανησυχίας γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι κεντρικός στόχος των αμερικανικών επιχειρήσεων είναι να πληγεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η Νατάνζ είχε ήδη πληγεί κατά την πρώτη φάση της σύγκρουσης, με προηγούμενες αναφορές να κάνουν λόγο για ζημιές σε κτίρια του συγκροτήματος. Το Reuters σημειώνει επίσης ότι ο ΔΟΑΕ είχε αναφερθεί τις προηγούμενες ημέρες σε πλήγματα στις εισόδους της εγκατάστασης.

Καμία ένδειξη εξωτερικής ραδιενεργού επιβάρυνσης

Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για εξωτερική ραδιενεργό επιβάρυνση γύρω από την εγκατάσταση, στοιχείο που περιορίζει προς το παρόν την ανησυχία για άμεσο κίνδυνο στις γειτονικές περιοχές. Πάντως, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την πλήρη έκταση των ζημιών που προκάλεσε το νέο χτύπημα.

