Νέα εποχή για τη Δικαιοσύνη: Ενισχύονται τα δικαστήρια μετά από δεκαετίες υποστελέχωσης

Μετά από δεκαετίες υποστελέχωσης και ασφυκτικών ελλείψεων, τα δικαστήρια της χώρας εισέρχονται σε μια νέα φάση λειτουργίας. Η απονομή της Δικαιοσύνης, που επί χρόνια «έπνιγε» τις υποθέσεις κάτω από το βάρος των εκκρεμοτήτων, αποκτά επιτέλους νέα δυναμική. Με στοχευμένους διαγωνισμούς και προγράμματα εκπαίδευσης, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί να καλύψει τα οργανικά κενά και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Σταδιακή ενίσχυση μετά από χρόνια καθυστερήσεων

Οι μεγάλες ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό είχαν για χρόνια παραλύσει τη λειτουργία των δικαστηρίων, προκαλώντας καθυστερήσεις, υπερφόρτωση και γραφειοκρατία. Πλέον, η εικόνα αλλάζει: έχουν ήδη καλυφθεί σημαντικές θέσεις σε 51 περιφερειακές ενότητες, ενώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα ενταχθούν πάνω από 1.000 νέοι υπάλληλοι στο σύστημα.

«Fast track» προσλήψεις και νέο ανθρώπινο δυναμικό

Πρόσφατα ανακοινώθηκε εμβόλιμος διαγωνισμός για την πρόσληψη 80 δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Πειραιά, με διαδικασίες ταχείας ολοκλήρωσης. Παράλληλα, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη προετοιμάζει τέσσερις νέες σειρές υπαλλήλων, στο πλαίσιο του προγράμματος των 12 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, αναμένεται να έχουν αποφοιτήσει και τοποθετηθεί 1.041 νέοι υπάλληλοι, πλήρως καταρτισμένοι σε ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

Οι αριθμοί πίσω από την αλλαγή

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η στελέχωση των δικαστηρίων αυξάνεται από 66,7% το 2021 στο 71,7% το 2026, παρά τις συνταξιοδοτήσεις. Οι οργανικές θέσεις ανέρχονται συνολικά σε 8.842, ενώ η αναλογία υπαλλήλων παραμένει χαμηλή σε σχέση με την Ευρώπη (1,2 ανά 100.000 κατοίκους έναντι 4,12 του ευρωπαϊκού μέσου όρου).

Αντίθετα, η Ελλάδα διαθέτει υπερδιπλάσιο αριθμό δικηγόρων – 441,5 ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 189 στην Ε.Ε. – γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για διοικητική υποστήριξη στο δικαστικό έργο.

Ειδική μέριμνα για το Πρωτοδικείο Πειραιά

Από τον Σεπτέμβριο του 2026, το Πρωτοδικείο Πειραιά αποκτά διευρυμένη αρμοδιότητα, εντάσσοντας στο πεδίο ευθύνης του τους δήμους του Νότιου Τομέα Αθηνών (Γλυφάδα, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Άλιμος, Παλαιό Φάληρο, Ελληνικό-Αργυρούπολη, Άγιος Δημήτριος, Μοσχάτο-Ταύρος). Η αλλαγή αυτή ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες του παραλιακού μετώπου, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονη πληθυσμιακή και οικονομική ανάπτυξη.

Μια «ήσυχη επανάσταση» στη Δικαιοσύνη

Η σταδιακή ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, η ψηφιακή μετάβαση και η συνεχής επιμόρφωση δημιουργούν συνθήκες για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα. Μετά από δεκαετίες στασιμότητας, η ελληνική Δικαιοσύνη δείχνει για πρώτη φορά σημάδια ουσιαστικής ανάκαμψης — με στόχο η απονομή της να γίνει πιο γρήγορη, δίκαιη και αξιόπιστη.

