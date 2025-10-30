Νέα εποχή για το ΕΣΥ: Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού

Η νέα πλατφόρμα προσφέρει άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία των ασθενών, μειώνει τη γραφειοκρατία, εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει τη λήψη ιατρικών αποφάσεων

30 Οκτ. 2025 16:40
Πρόσβαση στον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού – την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της Υγείας, η οποία εντάσσεται στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ) – έχουν από σήμερα οι γιατροί.

Σύμφωνα με τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η νέα πλατφόρμα προσφέρει άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία των ασθενών, μειώνει τη γραφειοκρατία, εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει τη λήψη ιατρικών αποφάσεων. Η ανάπτυξη του εργαλείου πραγματοποιείται σε συνεργασία των δύο υπουργείων μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Ψηφιακό Βοηθό μέσω του myHealthDoc, αναζητώντας πληροφορίες από τον φάκελο του ασθενή με φυσική γλώσσα ή μέσω προεπιλεγμένων ερωτήσεων, όπως για φάρμακα, εμβολιασμούς ή συνοπτική ιατρική εικόνα. Η πλατφόρμα υποστηρίζει και προφορική επικοινωνία, ενώ παρέχει προτάσεις για περαιτέρω ερωτήσεις.

Σύντομα, θα λειτουργήσει και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη για την Υγεία, επιτρέποντας στους πολίτες να έχουν ασφαλή, προσωποποιημένη και εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα και τις υπηρεσίες υγείας.

Για μία νέα εποχή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας πως η λειτουργία του Ψηφιακού Βοηθού «δίνει στους γιατρούς άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών, μειώνει τους χρόνους αναμονής και υποστηρίζει τη διάγνωση και τη θεραπεία». Όπως επεσήμανε στόχος είναι «να κάνουμε τη δημόσια υγεία πιο αποτελεσματική και ανθρωποκεντρική». Την ίδια στιγμή, προανήγγειλε τη λειτουργία του Ψηφιακού Βοηθού του Πολίτη, λέγοντας πως «σε περίπου ένα μήνα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε, ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να αποκτήσουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στα δεδομένα τους». «Η Υγεία περνά στη νέα ψηφιακή εποχή – διαθέσιμη σε όλους», κατέληξε.

«Η τεχνολογία, με τον κατάλληλο σχεδιασμό, κάνει τη ζωή όλων μας πιο εύκολη και σε αυτό ακριβώς στοχεύουμε με τον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού. Εισάγουμε για πρώτη φορά την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να υποστηρίξουμε ουσιαστικά τους γιατρούς στην καθημερινή τους εργασία, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να ενισχύσουμε την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας» σημείωσε από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη συνολική ψηφιακή αναμόρφωση της Υγείας, που υλοποιούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας μέσω του φορέα μας, της ΗΔΙΚΑ. Σύντομα, θα ακολουθήσει ο Ψηφιακός Βοηθός του Πολίτη για την υγεία. Προχωρούμε για ένα σύστημα υγείας πιο έξυπνο, διασυνδεδεμένο και ανθρώπινο, προς όφελος όλων».
