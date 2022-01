Νέα εποχή στην Ιατρική: Πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς γενετικά τροποποιημένου χοίρου σε άνθρωπο

Ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο, στον οποίο πραγματοποιήθηκε μεταμόσχευση καρδιάς ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου έγινε ένας 57χρονος Αμερικανός, ο Ντέηβιντ Μπένετ. Η κατάσταση του ασθενούς είναι καλή τρεις μέρες μετά την πειραματική επτάωρη επέμβαση, που πραγματοποιήθηκε από γιατρούς του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, στη Βαλτιμόρη.

Αναλυτικότερα, το μόσχευμα από χοίρο ήταν η τελευταία ελπίδα για να σωθεί η ζωή του άνδρα, αν και ακόμη δεν είναι σαφές ποιο θεωρείται ότι είναι πλέον το προσδόκιμο ζωής του. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ χορήγησε ειδική άδεια για τη διενέργεια της πρωτοποριακής μεταμόσχευσης με το σκεπτικό ότι αλλιώς ο ασθενής θα είχε πεθάνει.

BREAKING; In a medical first, doctors transplanted a pig heart into a human in a last-ditch effort to save his life. A Maryland hospital says the patient is doing well three days after the highly experimental surgery. https://t.co/hAQcYbwaYl

— The Associated Press (@AP) January 10, 2022