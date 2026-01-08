Νέα εποχή στο οφσάιντ: Η FIFA φέρνει 3D avatars όλων των παικτών στο Μουντιάλ

Η FIFA ανακοίνωσε ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού θα εφαρμοστεί μια νέα γενιά τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της ημι-αυτοματοποιημένης τεχνολογίας οφσάιντ, εισάγοντας μεταξύ άλλων και τρισδιάστατα ψηφιακά avatars των ποδοσφαιριστών.

Σε συνεργασία με τη Lenovo, η παγκόσμια ομοσπονδία θα δημιουργήσει 3D μοντέλα όλων των παικτών που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση. Η διαδικασία σάρωσης διαρκεί περίπου ένα δευτερόλεπτο και αποτυπώνει με ακρίβεια τις διαστάσεις των άκρων του σώματος, επιτρέποντας στο σύστημα να παρακολουθεί τους ποδοσφαιριστές ακόμη και σε πολύ γρήγορες ή «κρυμμένες» κινήσεις.

Η FIFA χαρακτήρισε την καινοτομία ως «σημαντικό βήμα» για την εξέλιξη της τεχνολογίας οφσάιντ, ενώ τόνισε ότι τα 3D μοντέλα θα ενσωματωθούν και στη μετάδοση των αγώνων, ώστε οι φίλαθλοι στο γήπεδο και οι τηλεθεατές να βλέπουν πιο καθαρά και κατανοητά τις αποφάσεις του VAR.

Η τεχνολογία δοκιμάστηκε με επιτυχία στο Intercontinental Cup τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου οι παίκτες της Φλαμένγκο και της Πίραμιντς υποβλήθηκαν σε ψηφιακή σάρωση πριν από τον αγώνα τους.

Η ημι-αυτοματοποιημένη τεχνολογία οφσάιντ (SAOT), που χρησιμοποιήθηκε ήδη στο Μουντιάλ του 2022 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023, βασίζεται σε πολλαπλές κάμερες που εντοπίζουν σημεία του σώματος των παικτών και συνδέεται με αισθητήρες στην μπάλα για τον ακριβή προσδιορισμό του «kick-point».

Παράλληλα, η FIFA ανακοίνωσε ότι όλες οι ομάδες του Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό θα έχουν πρόσβαση στο «generative AI knowledge assistant» της Lenovo, ένα εργαλείο που αξιοποιεί εκατομμύρια δεδομένα για να παράγει αναλύσεις σε μορφή κειμένου, βίντεο, γραφημάτων και 3D απεικονίσεων. Το εργαλείο θα είναι διαθέσιμο πριν και μετά τους αγώνες, όχι όμως κατά τη διάρκειά τους, ώστε να διασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ των ομάδων -ειδικά σε μια διοργάνωση 48 χωρών, όπου συνυπάρχουν παραδοσιακές δυνάμεις και νεοεμφανιζόμενα έθνη.

Τέλος, μετά τις επιτυχημένες δοκιμές στο περσινό Club World Cup, η FIFA θα αξιοποιήσει AI και για τη σταθεροποίηση και βελτίωση της εικόνας από τις κάμερες των διαιτητών, με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη εμπειρία θέασης για το κοινό.

