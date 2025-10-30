Νέα έρευνα της Data C στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης: Πώς οι Τσίπρας, Καρυστιανού και Σαμαράς αλλάζουν τα δεδομένα

Σε συνέχεια της χθεσινής δημοσιεύσης της νέας δημοσκόπησης πρόθεσης ψήφου της Data C στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η «Π» δημοσιεύει σήμερα μία σε βάθος ανάλυση των στοιχείων η οποία καταγράφει ένα πολιτικό σκηνικό σε φάση έντονης ρευστότητας και ανακατατάξεων.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, παρά τις διεργασίες στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Αντίθετα, τα κόμματα της κεντροαριστεράς εμφανίζουν στασιμότητα, ενώ το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων υποδηλώνει κλίμα αβεβαιότητας και αναζήτησης.

Η εικόνα αλλάζει όταν εισάγονται σενάρια καθόδου εν δυνάμει νέων σχηματισμών. Το υποθετικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει αξιόλογη επιρροή, χωρίς ωστόσο να διαμορφώνει προοπτική ανατροπής. Η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει υπεκομματική απήχηση, αντλώντας ψηφοφόρους από διαφορετικά πολιτικά ρεύματα και εκφράζοντας τη διάθεση «πολιτικής ανανέωσης». Παράλληλα, η πιθανή κάθοδος του Αντώνη Σαμαρά αποτυπώνει μικρή αλλά υπαρκτή διαρροή προς τα δεξιά, ενισχύοντας την εικόνα πολυκερματισμού του συντηρητικού χώρου.

Σε σενάρια ταυτόχρονης καθόδου Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά, το εκλογικό τοπίο διαφοροποιείται ριζικά, με τη ΝΔ να διατηρεί την πρωτιά αλλά να βλέπει τη δύναμή της να περιορίζεται. Η συνολική εικόνα δείχνει ένα πολιτικό σκηνικό σε μετάβαση, με τους πολίτες να αναζητούν νέα πρόσωπα και εναλλακτικές πολιτικές εκφράσεις, πέρα από τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας.

Συμπεράσματα

Α. Πρόθεση ψήφου:

Στη Π.Α.Μ.Θ., η Ν.Δ. παραμένει πρώτο κόμμα (25,3%), με πολύ σημαντική διαφορά από το δεύτερο. Αποδυναμωμένη σε σχέση με το 2023 (Ιούνιος), αλλά λιγότερο από όσο καταγράφεται σε εθνικές μετρήσεις ή μετρήσεις σε άλλες περιφέρειες.

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την δεύτερη θέση (12,7%) που «κατέκτησε» στις Ευρωεκλογές. Με ποσοστό πολύ κοντά σε αυτό των Εθνικών εκλογών (Ιούνιος) και πιθανά καλύτερο από αυτό των Ευρωεκλογών. Ωστόσο η απόσταση του από την Ν.Δ. είναι μεγάλη. Σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα εμφανίζεται σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο κόμμα στις τελευταίες Εθνικές εκλογές και τρίτο στις Ευρωεκλογές, στην δημοσκόπηση καταγράφεται ως τέταρτο (4%), έχοντας απώλειες που φτάνουν και στο 50% των δυνάμεων του (Ευρωεκλογές). Ωστόσο συγκρίνοντας με την υπόλοιπη χώρα φαίνεται να διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ καταγράφεται ως τρίτο κόμμα (11%), με ποσοστό κοντά σε αυτό τον Ευρωεκλογών και με αύξηση σε σχέση με τις τελευταίες Εθνικές εκλογές. Σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα εμφανίζεται ενισχυμένη.

Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται ως πέμπτο κόμμα (3,8%), ενισχυμένη τόσο σε σχέση με τις Ευρωεκλογές όσο και με τις Εθνικές εκλογές. Σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα εμφανίζεται αποδυναμωμένη.

Το Κ.Κ.Ε. καταγράφεται ως έκτο κόμμα (3,6%), χωρίς σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τις Ευρωεκλογές και με τις Εθνικές εκλογές. Σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα εμφανίζεται αποδυναμωμένο.

Οι «αναποφάσιστοι» καταγράφονται στο 18,7% και συνολικά η «γκρίζα ζώνη» στο 27,3% που αποτελεί πολύ υψηλό ποσοστό.

Όσοι ψήφισαν το «Κόμμα Ισότητας», υποεκτιμούνται στο δείγμα. Από την εκλογική συμπεριφορά τους συμπεραίνουμε ότι στις εθνικές εκλογές συμπεριφέρονται σχεδόν αναλογικά στο υπόλοιπο εκλογικό σώμα (πιθανά με ελαφρά υψηλότερη κατανομή προς κόμματα της Αριστεράς).

Β. Οι επιδόσεις των δυνητικών νέων κομμάτων:

Η δημοσκόπηση μας, επέλεξε να καταγράψει την απήχηση των δυνητικών νέων κομμάτων, εντάσσοντας τα σε ερωτήσεις πρόθεσης ψήφου. Ο λόγος φαίνεται στην ίδια την έκθεση αποτελεσμάτων. Αυτή η μέθοδος είναι μια ερευνητική άσκηση η οποία μας επιτρέπει να ποσοτικοποιηθούν με μεγαλύτερη ευχέρεια τόσο τα ίδια τα ποσοστά των δυνητικών νέων κομμάτων όσο και οι «μετακινήσεις» από τα «παλιά» προς τα «νέα» κόμματα, ακόμα και οι «συσχετίσεις» μεταξύ των νέων κομμάτων.

Η επίδοση του δυνητικού κόμματος Α. Τσίπρα, εάν είναι το μόνο νέο κόμμα, είναι 14,9% που το κατατάσσει δεύτερο πίσω από την Ν.Δ. Εάν στις εκλογές πάρει μέρος και κόμμα υπό την ηγεσία της κ. Καρυστινού, όπως και κόμμα υπό τον Α. Σαμαρά, τότε το κόμμα του Α. Τσίπρα καταγράφεται ως τρίτο με ποσοστό 12,5%. Το δυνητικό αυτό κόμμα μπορεί να «συσπειρώσει» μεγάλο τμήμα των κομμάτων της Αριστεράς και να καταγραφεί ισχυρά. Δεν μπορεί όμως να καταγραφεί ως «ο αντίπαλος πόλος» για την Ν.Δ. ούτε να επιφέρει ιδιαίτερο πλήγμα στο ΠΑΣΟΚ. Η εκλογική βάση του «δυνητικού κόμματος Τσίπρα» συντίθεται από μέρος της εκλογικής βάσης κύρια αριστερών κομμάτων (και αυτό τοποθετούμενων στην Κέντρο αριστερά και την Αριστερά, αναποφάσιστων πολιτών ή πολιτών που απέχουν) και δευτερεύοντος από κέντρο αριστερά κόμματα.

Η επίδοση του δυνητικού κόμματος Α. Σαμαρά, εάν είναι το μόνο νέο κόμμα, είναι 7,1% που το κατατάσσει τέταρτο. Εάν στις εκλογές συμμετέχουν και κόμματα υπό τους Καρυστιανού και Τσίπρα, τότε καταγράφεται ως έκτο, με ποσοστό 5,7%. Το δυνητικό κόμμα του Α. Σαμαρά, αντλεί δυνάμεις κύρια από τα «δεξιά της ΝΔ».

Το εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας είναι η επίδοση του δυνητικού κόμματος Καρυστιανού που μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο κομματικό σύστημα της χώρας. Η επίδοση του κόμματος, εάν είναι το μόνο νέο, είναι 20,4% που το κατατάσσει δεύτερο πίσω από την Ν.Δ. Εάν στις εκλογές συμμετέχουν και κόμματα υπό τους Τσίπρα και Σαμαρά, τότε καταγράφεται ως και πάλι ως δεύτερο αλλά με ποσοστό 15,4%. Το δυνητικό κόμμα Καρυστιανού έχει διείσδυση σχεδόν σε όλα τα τμήματα του εκλογικού σώματος και δημιουργείτε από νέες δημογραφικές και κοινωνικές ομαδοποιήσεις. Στην περίπτωση που είχαμε εκλογές σήμερα με συμμετοχή «κόμματος Καρυστιανού» όλα τα κόμματα, εκτός της Ν.Δ., θα είχαν απώλειες. Εισροές έχει και από εκλογείς που -σε διαφορετική περίπτωση- απέχουν από τις εκλογές και ξεπερνά «ταυτότητες» επί τη βάση των οποίων μέχρι σήμερα τμηματοποιούσαμε το εκλογικό σώμα. Ακολουθεί μια πορεία που επιδιώκει να μετατρέψει την δυσαρέσκεια κατά του «συστήματος» σε πολιτική δύναμη. Έχει ως εκκίνηση την «δικαίωση» για την υπόθεση των Τεμπών αλλά φαίνεται ότι έχει ως προορισμό την δημιουργία «κράτους δικαίου». Σίγουρα διαθέτει ένα μεγάλο ηθικό κεφάλαιο σε μια περίοδο που η πολιτική ελίτ το έχει «καταναλώσει». Σε πολλές αναλύσεις το δυνητικό κόμμα αναφέρεται ως «κόμμα της μεγάλης οργής που αντλεί την εκλογική του βάση από τους «διαμαρτυρόμενους», και «κόμμα των Τεμπών που συγκεντρώνει τη μεγάλη μάζα της αντισυστημικής ψήφου». Σύμφωνα με την έρευνα μας, το δυνητικό κόμμα έχει τις προϋποθέσεις να εκφράσει κάτι παραπάνω. Αποτελεί μια «κοινωνιολογική άσκηση», η οποία δείχνει ότι «αναδύονται» και στην Ελλάδα προϋποθέσεις να επανακαθοριστούν (και μάλιστα με σχετική ταχύτητα) οι «διαχωριστικές γραμμές» που έχει χαράξει το νυν κομματικό σύστημα με κριτήρια ιδεολογίας και «οικονομικής ταυτότητας» και να «χαραχθούν» άλλες, με κριτήρια δημογραφίας και «κοινωνικής ταυτότητας». Είτε το δυνητικό κόμμα δημιουργηθεί είτε όχι, σήμερα, μας δίνει την ευκαιρία να καταγράψουμε αναδυόμενες διαθέσεις και στάσεις και ένα μεγάλο εκλογικό κοινό διαθέσιμο να εγκαταλείψει παραδοσιακές επιλογές.

Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν εκλογές με την συμμετοχή των τριών δυνητικών κομμάτων, τότε η Ν.Δ. «συγκρατεί» το 87,3% όσων θα την ψήφιζαν σήμερα (χωρίς αυτά). Οι απώλειες της είναι – κύρια- προς το κόμμα της κ. Καρυστιανού (7,4%) και του κ. Σαμαρά (3,5%).

Ο ΣΥΡΙΖΑ «συγκρατεί» μόλις το 20,0%. Και αυτό προ της δηλώσεως του κ.Φάμελου περί ανάγκης συμπόρευσης με τον κ. Τσίπρα. Οι απώλειες κυρίως προς τον κ. Τσίπρα (71,1%) και λιγότερο προς την κ. Καρυστιανού (8,9%).

Το ΠΑΣΟΚ «συγκρατεί» το 82,1%. Καταγράφει μικρές απώλειες προς τον κ. Τσίπρα (7,9%) προς την κ. Καρυστιανού (5,7%) και τον κ. Σαμαρά (4,3%).

Το ΚΚΕ, επίσης, «συγκρατεί» μεγάλο ποσοστό της εκλογικής του βάσης (75,0%), ενώ οι κύριες απώλειες του καταγράφονται προς την κ. Καρυστιανού (15,0%) και του κ. Τσίπρα (10,0%).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ «χάνει» μεγάλο ποσοστό προς την κ. Καρυστιανού (33,1%) και τον Α. Σαμαρά (13,7%).

Η ΝΙΚΗ έχει απώλειες είναι την κ. Καρυστιανού (18,5%).

Η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ «χάνει» μεγάλο ποσοστό την κ. Καρυστιανού (37,2%) και τον Α. Τσίπρα (16,3%).

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ «συγκρατεί» μόλις το 35%. Απώλειες προς κ. Καρυστιανού (10,0%) και τον Α. Σαμαρά (25,0%).

Η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (μικρό δείγμα) και το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (μικρό δείγμα), απώλειες προς το κόμμα Τσίπρα.

Τα μικρότερα κόμματα, «συγκρατούν» μόλις το 20,0% όσων θα τα ψήφιζαν σήμερα, με το μεγαλύτερο ποσοστό να μετακινείται προς την κ. Καρυστιανού (48,8%). Το 9,8% προς τον Α. Τσίπρα και το 7,3% προς τον Α. Σαμαρά

Το 48,4% των «αναποφάσιστων» με τη συμμετοχή των τριών δυνητικών κομμάτων παραμένουν στην ίδια θέση. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό αυτών μετακινούνται προς τον Α. Τσίπρα (26,3%), την κ. Καρυστιανού (19,1%) και τον Α. Σαμαρά (4,3%).

Όσοι δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν σε επόμενες εκλογές, στην περίπτωση εκλογών με συμμετοχή των τριών δυνητικών κομμάτων, το 15,5% αυτών θα ψήφιζε Α. Τσίπρα, το 11,3% Α. Σαμαρά και το 5,6% Καρυστιανού.

Ο πίνακας συγκρίνει τις εκλογικές επιδόσεις με βάση τα σενάρια συμμετοχής ή όχι νέων δυνητικών κομμάτων.

Η Ν.Δ. έχει 25,3% εάν σε εκλογές συμμετείχαν τα υπάρχοντα κόμματα. Εάν συμμετέχει μόνο του κ. Τσίπρα έχει απώλεια 0,4%. Εάν συμμετέχει μόνο Καρυστιανού η απώλεια είναι 2,3% και με Α. Σαμαρά δεν καταγράφει απώλεια. Εάν συμμετέχουν όλα, η απώλεια είναι 2,1%. Η Ν.Δ. εμφανίζει, «συμπαγή» εκλογική βάση.

Το δυνητικό κόμμα Καρυστιανού έχει απώλεια 5% εάν στις εκλογές πάρουν μέρος και τα κόμματα Τσίπρα Σαμαρά, σε σχέση με αυτό που θα λάμβανε εάν σε εθνικές εκλογές ήταν το μόνο νέο κόμμα.

Το δυνητικό κόμμα Α. Τσίπρα έχει απώλεια 2,4%, εάν στις εκλογές πάρουν μέρος και τα κόμματα Καρυστιανού Σαμαρά, σε σχέση με αυτό που θα λάμβανε εάν σε εθνικές εκλογές ήταν το μόνο νέο κόμμα.

Το δυνητικό κόμμα Α. Σαμαρά έχει απώλεια 1,6%, εάν στις εκλογές πάρουν μέρος και τα κόμματα Καρυστιανού Τσίπρα, σε σχέση με αυτό που θα λάμβανε εάν σε εθνικές εκλογές ήταν το μόνο νέο κόμμα.

Το ΠΑΣΟΚ έχει 12,7% σε εκλογές με τα υπάρχοντα κόμματα. Εάν συμμετέχει μόνο ο Α. Τσίπρας έχει απώλεια 1,4%, μόνο η κ. Καρυστιανού 1,4% και μόνο ο Α. Σαμαράς 0,7%. Εάν συμμετέχουν όλα η απώλεια είναι 2,4%. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει, σε σχέση με τα άλλα κόμματα, σχετικά μικρές απώλειες.

Η Ελληνική Λύση έχει 11% σε εκλογές με τα υπάρχοντα κόμματα. Εάν συμμετέχει μόνο ο Α. Τσίπρας έχει απώλεια 0,7%, μόνο η κ. Καρυστιανού 4,2% και μόνο ο Α. Σαμαράς 1,6%. Εάν συμμετέχουν όλα η απώλεια είναι 5,3%. Το κόμμα εμφανίζει, σε σχέση με τα άλλα κόμματα, πολύ μεγάλες δυνητικές απώλειες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επίδοση 4% εάν είχαμε εκλογές και συμμετείχαν τα υπάρχοντα κόμματα. Εάν συμμετέχει μόνο αυτό του κ. Τσίπρα η απώλεια είναι 3%. Εάν συμμετέχει μόνο αυτό της κ. Καρυστιανού η απώλεια είναι 1%.

Το ΚΚΕ εμφανίζει μικρές απώλειες προς την κ. Καρυστιανού και ακόμα μικρότερες προς τον Α. Τσίπρα.

Οι Σπαρτιάτες υπό οποιαδήποτε εκδοχή δεν καταγράφουν καμία μετακίνηση.

Η ΠΛΕΥΣΗ εμφανίζει μεγάλες απώλειες προς την κ. Καρυστιανού και σημαντικές προς τον κ. Τσίπρα.

Η ΝΙΚΗ σημαντικές απώλειες στην κ. Καρυστιανού και ελάχιστες στον Α. Σαμαρά.

Οι «Αναποφάσιστοι» μειώνονται έως και σχεδόν 50% ανάλογα με το πόσα νέα δυνητικά κόμματα συμμετέχουν.

