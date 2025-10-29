Νέα έρευνα της DATA Consultants με ανατροπές: Υπερφαλαγγίζει Τσίπρα η Μαρία Καρυστιάνου

Η νέα δημοσκόπηση της Data C για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και «Χρόνος» καταγράφει ένα πολιτικό σκηνικό σε φάση έντονης ρευστότητας και μετασχηματισμού.

Μετά τη Δυτική Ελλάδα, όπου αποτυπώθηκαν πρωτόγνωρες δυναμικές υπό την υπόθεση δημιουργίας νέων κομμάτων, η έρευνα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) επιβεβαιώνει ότι οι πολιτικές ισορροπίες βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

Στην αρχική πρόθεση ψήφου, χωρίς νέα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη δύναμη, εμφανίζοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις πολιτικές διεργασίες που καταγράφονται σε εθνικό επίπεδο. Αντίθετα, τα κόμματα του προοδευτικού χώρου δείχνουν σημάδια στασιμότητας, ενώ το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων φανερώνει ένα εκλογικό σώμα προβληματισμένο και σε αναζήτηση νέων πολιτικών εκφράσεων.

Η εικόνα αλλάζει αισθητά στα υποθετικά σενάρια καθόδου νέων κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας, με δικό του σχηματισμό, συγκεντρώνει σημαντική απήχηση και επανασυσπειρώνει τμήμα της αριστερής βάσης, χωρίς ωστόσο να αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία της ΝΔ. Αντίθετα, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει ένα ρεύμα υπερκομματικής απήχησης, προσελκύοντας ψηφοφόρους από όλο το πολιτικό φάσμα. Η δυναμική της φανερώνει διάθεση για πολιτική ανανέωση και απογοήτευση από τα παραδοσιακά κόμματα παρά μια καθαρά ιδεολογική τοποθέτηση.

Ο Αντώνης Σαμαράς, σε δικό του υποθετικό κόμμα, συγκεντρώνει μικρότερο αλλά υπαρκτό ποσοστό, κυρίως από τον δεξιό χώρο, επιβεβαιώνοντας τον πολυκερματισμό της συντηρητικής παράταξης. Παρά τη διατήρηση του προβαδίσματος της ΝΔ, τέτοιες διαρροές ενδέχεται να επηρεάσουν τη μελλοντική εκλογική της ισχύ.

Σε ένα σύνθετο σενάριο, όπου Τσίπρας, Καρυστιανού και Σαμαράς κατέρχονται ταυτόχρονα, το πολιτικό τοπίο ανατρέπεται, με τη ΝΔ να παραμένει πρώτη αλλά χωρίς «ζώνη ασφαλείας». Το κοινωνικό και ιδεολογικό σώμα δείχνει να ενεργοποιείται εκ νέου, αναζητώντας πρόσωπα και προτάσεις με νέα δυναμική.

Η έρευνα της Data C αποτυπώνει έτσι έναν τόπο σε κίνηση, όπου το ερώτημα δεν είναι αν αλλάζει ο πολιτικός χάρτης, αλλά πόσο σύντομα και σε ποια κατεύθυνση. Η έρευνα θα συνεχιστεί και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου θα φανεί αν οι τάσεις αυτές έχουν πανελλαδικό αντίκτυπο ή παραμένουν περιφερειακό φαινόμενο.

Εάν είχαμε εκλογές αύριο η Ν.Δ. θα ήταν πρώτο κόμμα, με 25,3%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά στις γυναίκες, στους ηλικιωμένους, με χαμηλή εκπαίδευση, στη Καβάλα και στη Ροδόπη, στους ελευθέρους επαγγελματίες και στους συνταξιούχους, καθώς και σε όσους αυτοποθετούνται στην «δεξιά» και την «κέντρο – δεξιά».

Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με 12,7% ή 13% ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) λιγότερο από την ΝΔ. Το profile του κοινού είναι άνδρες, μεγαλύτερες ηλικίες, υποχρεωτική εκπαίδευση, από την Π.Ε. Δράμας και ΠΕ Έβρου, μη οικονομικά ενεργούς, ελευθέρους επαγγελματίες, συνταξιούχους , «κεντρώους» και «κέντρο αριστερούς».

Τρίτο κόμμα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 11% και τέταρτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%. Ακολουθεί η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 3,8,% και το ΚΚΕ με 3,6%. Τα υπόλοιπα κόμματα σημειώνουν πολύ μικρότερα ποσοστά.

Ακολουθούν η ΝΙΚΗ με 2,5%, οι Σπαρτιάτες με 2,0% και η Φωνή Λογικής με 1,8%.

Η επιλογή «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει ποσοστό 5,9%. Ποσοστό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η Νέα Αριστερά, το Κίνημα Δημοκρατίας και το Μέρα 25, τα οποία καταγράφουν ποσοστά κάτω του 1%.

Οι «Αναποφάσιστοι» φτάνουν στο 18,7%. Σε αυτό το σώμα, αναλογικά περισσότερο, εκπροσωπούνται οι γυναίκες, οι μικρότερες ηλικίες, οι έχοντες υψηλότερη μόρφωση, ψηφοφόροι από τους Νομούς Δράμας και Ξάνθης, οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι αυτοτοποθετούνται στην «αριστερά», στην «κεντροαριστερά» και σε όσους δεν αυτοτοποθετούνται πολιτικά.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, «εάν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή», στην ΠΑΜΘ, η Ν.Δ. θα ήταν πρώτο κόμμα με 34,8%. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 3% μικρότερο από αυτό που καταγράφηκε στις τελευταίες εθνικές εκλογές και μεγαλύτερο κατά 9,7% π.μ. από αυτό των Ευρωεκλογών.

Το ΠΑΣΟΚ θα λάμβανε 17,5%. Ποσοστό κατά 2,3% π.μ. μεγαλύτερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 4,5% από τις ευρωεκλογές.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα λάμβανε 15,2%. Ποσοστό κατά 9,2% π.μ. μεγαλύτερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 2,9% μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάμβανε 5,5%. Ποσοστό κατά 14,7% μικρότερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 4,7% μικρότερο από τις ευρωεκλογές.

Η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ θα λάμβανε 5,2%. Ποσοστό κατά 3% μεγαλύτερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 2,4% μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.

Το ΚΚΕ θα λάμβανε 5%. Ποσοστό κατά 1% μεγαλύτερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Η δημοσκόπηση συμπεριλαμβάνει (είχε προηγηθεί) την παραίτηση του Α. Τσίπρα από την θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Στην δυνητική περίπτωση που ο κ. Τσίπρας κατερχόταν στις εκλογές ως επικεφαλής κόμματος, δηλώνει ότι θα τον ψήφιζε το 14,9%. Το αντίστοιχο ποσοστό σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ΠΔΕ (την περίοδο προ της παραίτησης και συγκεκριμένα 17/9-26/9/2025) ήταν 13,4%. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει οπότε το ποσοστό θα μπορούσε να καταγραφεί και ως «εκλογική επιρροή». Το ποσοστό αυτό επί των εγκύρων είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα καθιστούσε αυτό το υποθετικό κόμμα ως δεύτερο μετά την Ν.Δ.

Η εκλογική βάση του «δυνητικού κόμματος Τσίπρα» συντίθεται (στην συντριπτική της πλειοψηφία) από μέρος της εκλογικής βάσης κύρια αριστερών κομμάτων και δευτερεύοντος από κέντρο αριστερά κόμματα. Εάν ο στόχος του δυνητικού κόμματος είναι να συμβάλει στην συσπείρωση τμημάτων κέντρο αριστεράς και στην ισχυρότερη έκφραση τους, αυτό φαίνεται εφικτό, αλλά με το ΠΑΣΟΚ πάντα ισχυρό. Εάν ο στόχος είναι να έχει χαρακτηριστικά πρώτου κόμματος με κυβερνητική προοπτική, αυτό δεν καταγράφεται ως εφικτό.

Στην δυνητική περίπτωση που η κα. Καρυστιανού κατερχόταν στις εκλογές ως επικεφαλής κόμματος, θα ψήφιζε το 20,4%. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει, οπότε θα μπορούσε να καταγραφεί και ως «εκλογική επιρροή». Η επίδοση επί των εγκύρων είναι μεγαλύτερη και θα καθιστούσε το υποθετικό κόμμα ως 2 ο μετά την Ν.Δ. (23%).

μετά την Ν.Δ. (23%). Το δυνητικό κόμμα θα αντλούσε δυνάμεις από όλα σχεδόν τα κόμματα. Περισσότερο από την Ελληνική λύση αλλά και από την ΝΔ, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, την ΝΙΚΗ κ.ο.κ

Με βάση την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα «Αριστερά – Δεξιά», το δυνητικό κόμμα της κ. Καρυστιάνου θα ψήφιζαν ψηφοφόροι που κυρίως δηλώνουν «Κεντρώοι» έως «Αριστεροί». Ισχυρή παρουσία έχει και σε όσους δεν αυτοτοποθετούνται πολιτικά (29,9%).

Στην δυνητική περίπτωση που ο Α. Σαμαράς κατερχόταν στις εκλογές ως επικεφαλής κόμματος, δηλώνει ότι θα τον ψήφιζε το 7,1%. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει, οπότε το ποσοστό θα μπορούσε να καταγραφεί και ως «εκλογική επιρροή». Το ποσοστό αυτό επί των εγκύρων είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα καθιστούσε αυτό το υποθετικό κόμμα ως τέταρτο, μετά την Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική λύση.

Με βάση την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα «Αριστερά – Δεξιά», το δυνητικό κόμμα Σαμαρά θα ψήφιζαν ψηφοφόροι που κυρίως δηλώνουν «Κέντρο δεξιοί » έως «Δεξιοί».

Στην δυνητική περίπτωση που η κα Καρυστιανού και οι Α. Τσίπρας, Α. Σαμαράς κατέρχονταν στις εκλογές ως επικεφαλής κόμματος, έχουμε σημαντική αναδιάταξη όλων των κομμάτων. Οι αναποφάσιστοι μειώνονται κάτω του 11%.

Πρώτο κόμμα καταγράφεται η Ν.Δ. με 22,2% και δεύτερο της κας Καρυστιανού με 15,4%. Ακολουθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα με 12,5% και τέταρτο καταγράφεται το ΠΑΣΟΚ με 10,4%.

Η Ελληνική λύση χάνει μεγάλο ποσοστό και καταγράφεται στο 5,7% και λίγο λιγότερο το κόμμα του Α. Σαμαρά (5,5%).

Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν ποσοστό μικρότερο του 3,0%, με την ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και το ΣΥΡΙΖΑ να καταγράφουν σημαντικές απώλειες στο υποθετικό σενάριο συμμετοχής των τριών δυνητικών κομμάτων.

