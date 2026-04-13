Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της influencer στο Κορωπί: Δικογραφία για απείθεια, οδήγηση και αναβολικά

Δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού σχηματίστηκε σε βάρος της 48χρονης influencer και γυμνάστριας που συνελήφθη στο Κορωπί, ύστερα από καταδίωξη, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημά της να κινείται με επικίνδυνους ελιγμούς και στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στο αυτοκίνητο βρέθηκαν δεκάδες αναβολικά χάπια.

Η υπόθεση της 48χρονης γυμνάστριας και influencer, που είχε προκαλέσει αίσθηση μετά τη σύλληψή της στο Κορωπί, αποκτά πλέον νέα διάσταση, καθώς σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία με τρεις βασικούς άξονες: απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, εξαιτίας των αναβολικών που βρέθηκαν στην κατοχή της.

Πρόκειται για την επόμενη ουσιαστική εξέλιξη μετά τη σύλληψη που έγινε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου και ήρθε να δώσει πιο καθαρή εικόνα για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης. Το ενδιαφέρον, πλέον, δεν βρίσκεται απλώς στα όσα συνέβησαν κατά τον έλεγχο, αλλά στις κατηγορίες που αποτυπώνονται επίσημα στη δικογραφία.

Πώς ξεκίνησε η καταδίωξη στο Κορωπί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα της 48χρονης να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς στον δρόμο. Η εικόνα της κίνησής του κρίθηκε ανησυχητική και οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στην οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Εκείνη, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε με την εντολή. Αντί να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Το περιστατικό έληξε όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητό της σε πρατήριο καυσίμων στο Κορωπί.

Αυτό είναι και το στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίζεται η κατηγορία της απείθειας, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, η οδηγός δεν σταμάτησε όταν της ζητήθηκε και επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Τι έδειξε ο έλεγχος μετά την ακινητοποίηση

Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, ακολούθησε ο προβλεπόμενος έλεγχος. Από αυτόν προέκυψε ότι η 48χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν δεκάδες αναβολικά δισκία.

Αυτά τα δύο ευρήματα είναι και τα στοιχεία που βαραίνουν περισσότερο την υπόθεση. Από τη μία, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ συνδέεται άμεσα με την επικίνδυνη οδήγηση που αποδίδεται στη 48χρονη. Από την άλλη, τα αναβολικά χάπια ανοίγουν ξεχωριστό ποινικό σκέλος, καθώς ενεργοποιούν τη νομοθεσία περί αθλητισμού.

Η παρουσία των αναβολικών στο όχημά της δεν καταγράφεται ως δευτερεύουσα λεπτομέρεια, αλλά ως βασικό στοιχείο της δικογραφίας, που προσθέτει ειδικό βάρος στην υπόθεση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της 48χρονης περιλαμβάνει:

απείθεια

επικίνδυνη οδήγηση

παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού για τα αναβολικά

Το βάρος τώρα περνά στην περαιτέρω ποινική διαχείριση της υπόθεσης και στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Αυτό που αλλάζει ουσιαστικά με τη δικογραφία είναι ότι η υπόθεση παύει να είναι μόνο ένα περιστατικό αστυνομικού ελέγχου και μετατρέπεται επισήμως σε υπόθεση με συγκεκριμένες κατηγορίες και σαφές νομικό αποτύπωμα.

Από τη σύλληψη στην ποινική διερεύνηση

Η υπόθεση είχε ήδη τραβήξει την προσοχή λόγω της καταδίωξης και των όσων βρέθηκαν στο όχημα της influencer. Τώρα, όμως, περνά σε επόμενο στάδιο, καθώς η δικογραφία αποτυπώνει πλέον με σαφήνεια το πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον όχι μόνο στο χρονικό του περιστατικού, αλλά και στο πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση της 48χρονης στο Κορωπί παραμένει ανοιχτή, με τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο να αποτελούν τον πυρήνα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

