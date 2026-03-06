Νέα φάση μετασχηματισμού στα ΕΛΤΑ: Μεταφέρονται 30 καταστήματα – Ποια στην Δυτική Ελλάδα

Στη δεύτερη φάση του σχεδίου μετασχηματισμού του δικτύου τους προχωρούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με στόχο – όπως αναφέρεται – τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αποδοτικού μοντέλου λειτουργίας που θα διασφαλίζει τη σταθερή παρουσία τους στις τοπικές κοινωνίες και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ελληνικά Ταχυδρομεία, μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού των πρώτων 11 καταστημάτων το προηγούμενο διάστημα, οι πολίτες εξακολουθούν να εξυπηρετούνται χωρίς προβλήματα, ενώ τα νέα ταχυδρομικά πρακτορεία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο. Όπως επισημαίνεται, η αλλαγή αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των τοπικών κοινωνιών, ενώ η διανομή αλληλογραφίας και δεμάτων συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα ΕΛΤΑ προχωρούν τώρα στη δεύτερη φάση του σχεδίου μετασχηματισμού, η οποία αφορά τη μεταφορά δραστηριότητας σε συνολικά 30 καταστήματα μέσα στον Μάρτιο. Από αυτά, τα επτά πρώτα θα λειτουργήσουν σε νέα ταχυδρομικά πρακτορεία ή πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier, τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα υφιστάμενα καταστήματα. Η διαδικασία των μεταφορών ολοκληρώνεται έως τις 6 Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα μεταφέρεται σε επτά περιοχές της χώρας. Στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας θα λειτουργήσει νέο ταχυδρομικό πρακτορείο σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 51. Στα Κρέστενα Ηλείας η δραστηριότητα μεταφέρεται σε νέο πρακτορείο σε απόσταση περίπου 70 μέτρων, επί της οδού Σεφερλή Χρ. 4. Στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης δημιουργείται επίσης νέο ταχυδρομικό πρακτορείο σε απόσταση περίπου 170 μέτρων από το σημερινό κατάστημα.

Παράλληλα, στο Ληξούρι Κεφαλληνίας η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται από νέο πρακτορείο επί της οδού Λαυράγκα 3, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το υπάρχον σημείο. Στα Σέρβια Κοζάνης η δραστηριότητα μεταφέρεται σε νέο ταχυδρομικό πρακτορείο στην οδό Αγίου Γεωργίου 10, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων. Στο Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας η εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου ταχυδρομικού πρακτορείου Κατοχής, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.400 μέτρων. Τέλος, στο Γύθειο Λακωνίας η δραστηριότητα μεταφέρεται σε νέο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 10.

Σύμφωνα με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, τα νέα πρακτορεία θα παρέχουν το σύνολο των βασικών υπηρεσιών θυρίδας, όπως πληρωμή συντάξεων, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank, αυτές θα πραγματοποιούνται μέσω του υφιστάμενου τραπεζικού δικτύου και των ΑΤΜ κάθε περιοχής, αλλά και μέσω εναλλακτικών σημείων εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η διανομή σε κάθε περιοχή, καθώς και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των πολιτών, συνεχίζονται κανονικά χωρίς καμία αλλαγή στον ρυθμό και τη συχνότητα επισκέψεων των ταχυδρόμων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο προσωπικό, καθώς η διοίκηση των ΕΛΤΑ επισημαίνει ότι το τακτικό προσωπικό διατηρεί πλήρως τη θέση εργασίας του και μετακινείται σε άλλο κατάστημα εντός του ίδιου νομού, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του δικτύου.

Όπως αναφέρεται, σε κάθε φάση του μετασχηματισμού προηγείται διάλογος με την τοπική κοινωνία, ενώ οι πολίτες ενημερώνονται με ανακοινώσεις και αφίσες. Για ένα μεταβατικό διάστημα λειτουργούν παράλληλα τόσο το υπάρχον όσο και το νέο σημείο εξυπηρέτησης, ώστε η μετάβαση να γίνεται ομαλά και χωρίς αναστάτωση.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν να ενημερώνουν με σαφήνεια και διαφάνεια για κάθε επόμενο βήμα του μετασχηματισμού, παρέχοντας έγκαιρα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο αλλά και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, με βασικό στόχο τη διατήρηση της αδιάλειπτης πρόσβασης των πολιτών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες σε κάθε περιοχή της χώρας.

