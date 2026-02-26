Νέα η διαδικασία εισαγωγής σε Πρότυπα, Πειραματικά, Ωνάσεια και Εκκλησιαστικά Σχολεία

Πλέον η ενοποίηση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας, αποτελούν μια σημαντική παρέμβαση, που σηματοδοτεί η δημοσίευση της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εισαγωγής στα Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-27.

Στην αίτηση, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, για πρώτη φορά ενσωματώνονται πλήρως στον μηχανισμό εισαγωγής και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, τα οποία θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 5174/2025. Με βασικό εργαλείο την ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα του gov.gr, το Υπουργείο επιδιώκει να εδραιώσει ένα μοντέλο εισαγωγής που συνδυάζει αξιοκρατία, διαφάνεια και κοινωνικές δικλείδες ασφαλείας.

Σημειώνεται, ότι για το σχολικό έτος 2026-27, η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Μαρτίου. Η κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου και θα ακολουθήσουν στις 25 Απριλίου οι εξετάσεις εισαγωγής για τα Πρότυπα και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία ενώ στις 26 Απριλίου, οι εξετάσεις εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι 4 τύποι σχολείων

Παρά την κοινή πλατφόρμα αιτήσεων, οι τέσσερις κατηγορίες σχολείων δεν εξομοιώνονται. Αντίθετα, κάθε τύπος σχολείου διατηρεί τον δικό του παιδαγωγικό και θεσμικό χαρακτήρα, γεγονός που σημαίνει, ότι εξυπηρετεί διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πιο αναλυτικά,

Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια): Στοχεύουν στην καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων, με έμφαση στη γλώσσα, τα μαθηματικά και την κριτική σκέψη. Η εισαγωγή γίνεται με τεστ δεξιοτήτων, τα οποία δεν εξετάζουν αποστήθιση αλλά την ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής γνώσης.

Πειραματικά Σχολεία (Από Νηπιαγωγείο έως Λύκειο): Δεν επιλέγουν «τους καλύτερους», αλλά λειτουργούν ως εργαστήρια παιδαγωγικής καινοτομίας. Η εισαγωγή μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης διασφαλίζει κοινωνική πολυμορφία.

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία – ΔΗΜ.Ω.Σ. (Γυμνάσια και Λύκεια): Αποτελούν τον νεότερο θεσμό, με διπλό φίλτρο εισαγωγής, αφού στο τεστ συνδυάζονται δεξιότητες και γνώσεις. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, η σαφής κοινωνική διάσταση, καθώς λαμβάνεται υπόψη και ο γεωγραφικός παράγοντας για την εισδοχή μαθητών.

Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια): Συνδυάζουν το γενικό πρόγραμμα με ενισχυμένη θρησκευτική παιδεία, γεγονός που αποτυπώνεται και στη δομή των εξετάσεων – η εισαγωγή γίνεται με τεστ δεξιοτήτων.

Η ηλεκτρονική αίτηση

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 942/20.02.2026, η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω της ενιαίας πλατφόρμας πλέον, απλοποιεί τη διαδικασία. Κατά τη συμπλήρωσή της, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των σχολείων, επειδή η οριστική υποβολή της αίτησης ισοδυναμεί με υπεύθυνη δήλωση, χωρίς περιθώρια διόρθωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Καθοριστικής σημασίας είναι η σειρά προτίμησης. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση επιτυχίας σε περισσότερους τύπους σχολείων, το σύστημα εγγράφει τον μαθητή εκεί όπου έχει δηλωθεί υψηλότερη προτίμηση, ανεξάρτητα από βαθμολογία ή επιθυμία, που προκύπτει εκ των υστέρων.

Πώς λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα

Η αίτηση γίνεται μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων Εισαγωγής (Π.Σ.Α.Ε.).

Με την είσοδο στο σύστημα τα στοιχεία των παιδιών αντλούνται αυτόματα μέσω ΑΦΜ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας επιβεβαιώνονται μέσω Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Υπογραμμίζεται, ότι η πλατφόρμα είναι πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία ενώ προβλέπεται helpdesk για τεχνική υποστήριξη.

Τα βήματα για τη συμπλήρωση της αίτησης

Αίτηση μπορεί να υποβάλει ένας γονέας ή κηδεμόνας. Ο αιτών ή η αιτούσα, αφού συνδεθεί στο σύστημα μέσω TAXISnet, επιβεβαιώνει τα στοιχεία του μαθητή, επιλέγει σχολεία από μία ή περισσότερες κατηγορίες, δηλώνει σειρά προτίμησης μεταξύ τύπων σχολείων και επισυνάπτει τα σχετικά δικαιολογητικά όπου απαιτείται. Ακολούθως, προχωρά σε οριστική υποβολή και λαμβάνει τον Μοναδικό Αριθμό Υποβολής (Μ.Α.Υ.).

Πόσες επιλογές μπορεί να δηλώσει μια οικογένεια

Σε μία αίτηση μπορούν να δηλωθούν συνολικά έως πέντε σχολεία, με ανώτατα όρια ανά κατηγορία:

– 1 Πειραματικό Σχολείο

– 2 Πρότυπα Σχολεία

– 1 Δημόσιο Ωνάσειο

– 1 Πρότυπο Εκκλησιαστικό

Η δυνατότητα δήλωσης έως πέντε σχολείων δεν σημαίνει ότι όλες οι επιλογές είναι ισοδύναμες. Οι οικογένειες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ψυχοσυναισθηματική ετοιμότητα του παιδιού για εξετάσεις, τη γεωγραφική απόσταση και το καθημερινό πρόγραμμα, τη φιλοσοφία κάθε σχολείου, την πιθανότητα επιτυχίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό προηγούμενων ετών, όπως συστήνουν οι ειδικοί.

Οι ειδικές ρυθμίσεις και τα κοινωνικά κριτήρια

Για τα Πειραματικά Σχολεία, προβλέπεται κατ’ εξαίρεση εισαγωγή σε περιπτώσεις διδύμων, τριδύμων ή υιοθετημένων αδελφών, που γεννήθηκαν το ίδιο έτος, καθώς και αδελφών που ήδη φοιτούν στο σχολείο ή γονέα, που υπηρετεί στο σχολείο.

Στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, με τη νέα ΚΥΑ ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου, καθώς ο γεωγραφικός παράγοντας μπορεί να επηρεάσει άμεσα την κατάταξη – υπενθυμίζεται, ότι κατά τη διαδικασία επιλογής μαθητών, το 60% των εισακτέων για κάθε ΔΗΜ.Ω.Σ. βασίζεται στην εντοπιότητα. Η μη έγκαιρη προσκόμιση σωστού δικαιολογητικού, που να αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας, μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από την ειδική κατηγορία.

Για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλέπονται σαφείς διαδικασίες και προσαρμογές, επιβεβαιώνοντας ότι η αξιολόγηση δεν είναι ενιαία για όλους αλλά προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού (ν. 3699/2008).

Η φιλοσοφία των εξετάσεων εισαγωγής

Οι εξετάσεις εισαγωγής δεν βασίζονται σε σχολική ύλη με τη στενή έννοια. Τα τεστ δεξιοτήτων ελέγχουν την κατανόηση κειμένων πραγματικής ζωής (άρθρα, οδηγίες, γραφήματα). Τη μαθηματική λογική και επίλυση προβλημάτων. Την ικανότητα συγκέντρωσης και διαχείρισης χρόνου.

Η απουσία αρνητικής βαθμολόγησης μειώνει το άγχος των υποψηφίων, ωστόσο το αυστηρό πλαίσιο του απαντητικού φύλλου καθιστά απαραίτητη την εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο συμπλήρωσης – πολλά είναι τα παιδιά που ξεκινούν την προετοιμασία για τις εξετάσεις πολύ νωρίτερα, αν και τόσο η Διοικούσα Επιτροπή των Προτύπων και Πειραματικών, όσο και των ΔΗΜΩΣ, τονίζουν πως κάτι τέτοιο δεν απαιτείται.

Τα αποτελέσματα και οι εγγραφές

Τα αποτελέσματα εισαγωγής ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ οι εγγραφές ολοκληρώνονται από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες, όπου κατατάσσονται τα παιδιά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται με αυστηρούς κανόνες και διαγράφονται στο τέλος του έτους υποβολής, σύμφωνα με τον GDPR.

