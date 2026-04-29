Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία στον e-ΕΦΚΑ: Διορθώσεις στα στοιχεία ασφάλισης χωρίς ταλαιπωρία

Σε μια σημαντική κίνηση για την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του και την ανακούφιση των επιχειρήσεων από τη γραφειοκρατία, ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (ΔΜΣΑ) ΑΠΔ». Η υπηρεσία αυτή έρχεται να καλύψει ένα χρόνιο κενό, επιτρέποντας πλέον στους εργοδότες να διορθώνουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία ασφάλισης του προσωπικού τους, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στα υποκαταστήματα.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός για εργοδότες και Δημόσιο

Η νέα πλατφόρμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών, καλύπτοντας εργοδότες κοινών επιχειρήσεων, τεχνικών και οικοδομικών έργων, καθώς και φορείς του Δημοσίου Τομέα. Ο κεντρικός της στόχος είναι η τροποποίηση στοιχείων που έχουν ήδη υποβληθεί μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), διασφαλίζοντας ότι η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων παραμένει ακριβής και ενημερωμένη.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εξαιρετικά απλή, καθώς πραγματοποιείται μέσω του επίσημου ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ στην ειδική ενότητα για τους εργοδότες, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Τα κύρια οφέλη της νέας υπηρεσίας

Η διοίκηση του φορέα επισημαίνει ότι η μετάβαση στην ηλεκτρονική υποβολή των μεταβολών φέρνει μαζί της μια σειρά από πλεονεκτήματα:

Ταχύτητα και Απλοποίηση: Οι διαδικασίες που άλλοτε απαιτούσαν χρόνο και μετακινήσεις, πλέον ολοκληρώνονται με λίγα κλικ από το γραφείο του εργοδότη ή του λογιστή.

Κατάργηση της Γραφειοκρατίας: Η μείωση της φυσικής παρουσίας στις τοπικές διευθύνσεις αποφορτίζει τόσο τους πολίτες όσο και τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ.

Διαφάνεια και Ενημέρωση: Ο εργοδότης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πορεία του αιτήματός του και να λαμβάνει άμεση ενημέρωση για την έγκριση ή την απόρριψη της δήλωσης.

Εκκαθάριση Εκκρεμοτήτων: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η υπηρεσία επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή ακόμη και για δηλώσεις που είχαν κατατεθεί παλαιότερα σε χειρόγραφη μορφή και παραμένουν σε εκκρεμότητα, επιταχύνοντας τη διευθέτησή τους.

Η Διαδικασία Υποβολής και Ελέγχου

Η ροή εργασίας της νέας υπηρεσίας έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ασφαλής και να διατηρεί τη σύνδεση με τα ιστορικά δεδομένα:

Συσχέτιση Δεδομένων: Κατά την υποβολή, η Δήλωση Μεταβολής (ΔΜΣΑ) συσχετίζεται αυτόματα με τα αντίστοιχα δεδομένα της αρχικής ΑΠΔ.

Ψηφιακά Δικαιολογητικά: Ο εργοδότης επισυνάπτει ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

Έλεγχος από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες: Μετά την οριστικοποίηση, το αίτημα διαβιβάζεται ψηφιακά στις κατά τόπο αρμόδιες διευθύνσεις ασφάλισης και εισφορών για τον τελικό έλεγχο.

Ηλεκτρονική Γνωστοποίηση: Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το αποτέλεσμα (έγκριση ή απόρριψη) αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο, κλείνοντας τον κύκλο της διαδικασίας χωρίς καμία χειρόγραφη παρέμβαση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



